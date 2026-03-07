Deportes

El Inter Miami de Lionel Messi visitará al DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas buscarán pisar con fuerza en la capital de los Estados Unidos tras su visita a la Casa Blanca. Desde las 18.30, por Apple TV

Guardar

Horario y dónde ver DC United-Inter Miami:

El partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming AppleTV

18.30 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

17.30 Venezuela y Bolivia

16.30 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)

15.30 México

11:30 hsHoy

Probables formaciones:

DC United: Sean Johnson: Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles y Keisuke Kuroka; Jared Stroud, Matti Peltola, Brandon Servania y Hosel Jihima; Peglow y Tai Baribo. DT: René Weiler.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael Silva, Noah Allen; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia, Tadeo Allende; Lionel Messi y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.

11:20 hsHoy

Los de la capital estadounidense y las Garzas se verán las caras este sábado 7 de marzo, desde las 18.30, en el estadio M&T Bank Stadium. El árbitro principal será el canadiense Filip Dujic.

11:11 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre DC United e Inter Miami, correspondiente a la fecha 3 de la Fase Regular de la Major League Soccer.

El Inter Miami de Lionel
El Inter Miami de Lionel Messi visita al DC United (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Temas Relacionados

Inter MiamiLionel MessiJavier MascheranoMLSDC United

Últimas noticias

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El piloto argentino quedó detrás de su compañero Pierre Gasly, que comenzará 14°. George Russell, de Mercedes, iniciará en la pole position

Franco Colapinto largará 16° el

Javier Mascherano contó detalles de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca

El entrenador argentino relató cómo fue el encuentro con el presidente de Estados Unidos y describió el ambiente formal durante la ceremonia celebrada en Washington

Javier Mascherano contó detalles de

El accidente de Max Verstappen en la qualy que lo hará largar 20° el GP de Australia de Fórmula 1: el detalle que encendió las alarmas

En su primer intento, el neerlandés de Red Bull perdió el control de su monoplaza antes de llegar a la curva 1 y chocó contra el muro. No llegó a marcar tiempos y comenzará la carrera desde el fondo

El accidente de Max Verstappen

James Milner y los tres récords Guinness que redefinen la historia del fútbol inglés

El futbolista del Brighton & Hove Albion alcanzó marcas inéditas de apariciones, longevidad y regularidad, consolidándose como referente indiscutido de la Premier League

James Milner y los tres

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1

El argentino logró avanzar Q2 con lo justo, pero no logró exprimir el rendimiento del Alpine y quedó a 0.769 de Pierre Gasly, que comenzará 14°

Franco Colapinto quedó 16° en

ÚLTIMAS NOTICIAS

Héctor “Toty” Flores, histórico referente

Héctor “Toty” Flores, histórico referente de la Coalición Cívica, se incorporó al gabinete de Fernando Espinoza

La nueva ley laboral ya está vigente: cómo se calcularán ahora las indemnizaciones y qué cambia en los juicios laborales

A un año de la tragedia de Bahía Blanca: día de duelo, una misa en la catedral local y el mensaje del intendente

La experiencia de compra en la era de la inmediatez

El fin de semana arrancó con lluvias y leve baja de temperatura: cómo estará el tiempo en el AMBA y el resto del país

INFOBAE AMÉRICA

Cuánto gana un trabajador de

Cuánto gana un trabajador de la construcción en Estados Unidos según la región y la experiencia

Hospitales de Florida incorporan una “fruta milagrosa” para mejorar la alimentación de pacientes con cáncer

¿Tener un perro te hará vivir más tiempo?

La mayor sala de emergencias de Miami abrirá sus puertas en abril

Un incendio destruyó una docena de comercios en Williamsbridge, Nueva York

DEPORTES

Franco Colapinto largará 16° el

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1

Javier Mascherano contó detalles de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca

El accidente de Max Verstappen en la qualy que lo hará largar 20° el GP de Australia de Fórmula 1: el detalle que encendió las alarmas

James Milner y los tres récords Guinness que redefinen la historia del fútbol inglés

Franco Colapinto quedó 16° en la clasificación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1