El Inter Miami de Lionel Messi visitará al DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming AppleTV

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre DC United e Inter Miami, correspondiente a la fecha 3 de la Fase Regular de la Major League Soccer.

Los de la capital estadounidense y las Garzas se verán las caras este sábado 7 de marzo, desde las 18.30, en el estadio M&T Bank Stadium. El árbitro principal será el canadiense Filip Dujic.

