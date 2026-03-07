El Inter Miami de Lionel Messi visitará al DC United por la MLS: hora, TV y formaciones

El partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming AppleTV
18.30 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile
17.30 Venezuela y Bolivia
16.30 Ecuador, Colombia, Perú y Miami (Estados Unidos)
15.30 México
DC United: Sean Johnson: Silvan Hefti, Lucas Bartlett, Kye Rowles y Keisuke Kuroka; Jared Stroud, Matti Peltola, Brandon Servania y Hosel Jihima; Peglow y Tai Baribo. DT: René Weiler.
Inter Miami: Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael Silva, Noah Allen; Rodrigo de Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia, Tadeo Allende; Lionel Messi y Germán Berterame. DT: Javier Mascherano.
Los de la capital estadounidense y las Garzas se verán las caras este sábado 7 de marzo, desde las 18.30, en el estadio M&T Bank Stadium. El árbitro principal será el canadiense Filip Dujic.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre DC United e Inter Miami, correspondiente a la fecha 3 de la Fase Regular de la Major League Soccer.