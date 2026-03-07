Estos son los salarios de los pilotos de Fórmula 1 en 2026 y quién gana hasta 70 millones de dólares al año

La Fórmula 1 redefine su estructura salarial en 2026 con cinco pilotos superando los 30 millones de dólares anuales, según fuentes especializadas. (AP Photo/Scott Barbour)

La Fórmula 1 afronta la temporada 2026 con una modificación significativa en la estructura salarial, donde cinco corredores superan los 30 millones de dólares anuales, según estimaciones publicadas en medios especializados y el medio especializado RacingNews365. La nueva distribución de sueldos incide directamente en los contratos de los 22 pilotos que integran la parrilla y refleja el impacto de los últimos cambios comerciales, deportivos y tecnológicos en el campeonato.

De acuerdo con la cadena estadounidense NBC News, la mayoría de los pilotos titulares perciben más de un millón de dólares por temporada, con cifras que alcanzan los 70 millones de dólares anuales para el contrato más alto. Diversos medios del sector, entre ellos el medio especializado RacingNews365 y Spotrac, confirman que estos montos solo contemplan los salarios base, sin incluir ingresos adicionales por premios, patrocinios ni acuerdos comerciales externos.

El interés sobre los salarios de la Fórmula 1 ha crecido tras la expansión internacional de la competición y la llegada de nuevos equipos como Cadillac. La atención del público se vio multiplicada con la difusión de la serie documental Drive to Survive de Netflix y la incorporación de figuras emergentes junto a campeones ya consagrados, lo que ha aportado un incremento sostenido en los contratos y derechos televisivos, según análisis de el medio especializado RacingNews365.

Los pilotos mejor remunerados de la Fórmula 1 en 2026

Según datos difundidos por la cadena estadounidense NBC News y respaldados por el medio especializado RacingNews365, Max Verstappen encabeza la lista de salarios con un contrato estimado en 70 millones de dólares anuales con Red Bull Racing. La cifra lo ubica en la cima de la escala salarial tras conquistar 61 victorias en los últimos cinco años y sumar ocho triunfos en la temporada 2025. Lewis Hamilton, en su segundo año con Ferrari, ocupa el segundo puesto con 60 millones de dólares. Hamilton, siete veces campeón mundial, sigue liderando los registros históricos de la categoría con 105 victorias y 202 podios en su carrera, de acuerdo con datos recopilados por Spotrac.

Detrás de Verstappen y Hamilton se ubican Charles Leclerc (Ferrari) y George Russell (Mercedes), ambos con 34 millones de dólares cada uno. Lando Norris (McLaren), último campeón mundial, figura con 30 millones de dólares, según la tabla salarial publicada por el medio especializado RacingNews365.

El aumento salarial en la Fórmula 1 2026 responde al crecimiento global del campeonato, la expansión de la audiencia y el ingreso de nuevos equipos. (REUTERS/Mark Peterson)

Los salarios más bajos de la parrilla y el camino de los debutantes

El extremo opuesto de la lista corresponde a pilotos jóvenes y debutantes. Según la cadena estadounidense NBC News y el medio especializado RacingNews365, Franco Colapinto (Alpine) y Arvid Lindblad (Racing Bulls) perciben entre 500.000 a 1 millón de dólares. Ambos se encuentran en sus primeras temporadas como titulares tras lograr resultados destacados en categorías inferiores.

Colapinto, argentino, sumó 27 participaciones en Grandes Premios. Su ascenso a piloto principal se produjo en la segunda mitad de 2025, conforme a la información de el medio especializado RacingNews365. Lindblad, británico, es el piloto más joven de la parrilla. Logró tres victorias en la Fórmula 2 y recibió una Superlicencia de la Fédération Internationale de l’Automobile con apenas 17 años.

Otros pilotos con salarios base de un millón de dólares son Oliver Bearman (Haas) y Liam Lawson (Racing Bulls), quienes consolidaron su posición tras registrar puntos en varias pruebas durante la temporada anterior, según datos de AutoRacing1.

Tabla de salarios base de pilotos de Fórmula 1 en 2026

Según el relevamiento de la cadena estadounidense NBC News y el medio especializado RacingNews365, el listado de salarios base (en dólares estadounidenses) para la temporada 2026 es el siguiente:

Max Verstappen ( Red Bull Racing ): 70 millones

Lewis Hamilton ( Ferrari ): 60 millones

Charles Leclerc ( Ferrari ): 34 millones

George Russell ( Mercedes ): 34 millones

Lando Norris ( McLaren ): 30 millones de dólares

Fernando Alonso ( Aston Martin ): 20 millones

Carlos Sainz ( Williams ): 13 millones

Oscar Piastri ( McLaren ): 13 millones

Alex Albon ( Williams ): 12 millones

Pierre Gasly ( Alpine ): 12 millones

Lance Stroll ( Aston Martin ): 12 millones

Sergio Pérez ( Cadillac ): 8 millones

Esteban Ocon ( Haas ): 7 millones

Nico Hülkenberg ( Audi ): 7 millones

Isack Hadjar ( Red Bull Racing ): 5 millones

Valtteri Bottas ( Cadillac ): 5 millones

Gabriel Bortoletto ( Audi ): 2 millones

Kimi Antonelli ( Mercedes ): 2 millones

Oliver Bearman ( Haas ): 1 millón

Liam Lawson ( Racing Bulls ): 1 millón

Franco Colapinto ( Alpine ): 500.000 a 1 millón de dólares

Arvid Lindblad (Racing Bulls): 500.000 a 1 millón de dólares

La fuente de estas cifras corresponde a estimaciones de el medio especializado RacingNews365, la cadena estadounidense NBC News y Spotrac.

Max Verstappen lidera la lista de salarios en la Fórmula 1 2026 con un contrato base estimado en 70 millones de dólares con Red Bull Racing. (REUTERS/Amr Alfiky)

Mecanismos de cálculo y negociación de los salarios

Estas cifras corresponden únicamente al sueldo base de cada piloto y no incluyen ingresos adicionales por premios de rendimiento, contratos publicitarios o patrocinios personales. Los equipos de Fórmula 1 negocian contratos directamente con sus pilotos, y los montos definitivos rara vez se hacen públicos. Según Spotrac, los salarios pueden incrementarse considerablemente por incentivos ligados a resultados, imagen y acuerdos externos.

Las negociaciones suelen incorporar cláusulas de confidencialidad que restringen la publicación de información oficial por parte de la Fédération Internationale de l’Automobile o la organización de la Fórmula 1. De acuerdo con el medio especializado RacingNews365, los valores difundidos provienen de filtraciones, fuentes internas y estimaciones de periodistas especializados.

Factores detrás del crecimiento salarial en la Fórmula 1

El aumento de los salarios de los pilotos está relacionado con el incremento global de la popularidad de la Fórmula 1, impulsada por acuerdos comerciales, nuevas sedes y la expansión de la audiencia internacional. La entrada de Cadillac como undécimo equipo y la renovación de los derechos televisivos en mercados clave como Estados Unidos han elevado los recursos disponibles para las escuderías, según DIRECTV Insider.

El efecto de la serie Drive to Survive de Netflix recibió reconocimiento de directivos y analistas, quienes atribuyen un mayor interés a la visibilidad mediática y al ingreso de nuevos patrocinadores. “El mercado estadounidense ha cambiado la ecuación para muchos equipos”, puntualizó un representante de la organización a el medio especializado RacingNews365. La mezcla de figuras con experiencia, como Hamilton y Alonso, con una nueva camada de pilotos, ha consolidado la tendencia al alza en la remuneración.

Contratos y sueldos base de los pilotos de Fórmula 1 en 2026 excluyen premios, patrocinios y bonificaciones externas, según medios especializados. (REUTERS/Daniel Cole)

Brechas y continuidades en la estructura salarial

La estructura salarial vigente mantiene la diferencia entre los pilotos de élite y los recién llegados: los contratos más altos corresponden a campeones mundiales y corredores con amplia trayectoria, mientras que los sueldos más bajos recaen en quienes inician su recorrido en la categoría. La llegada de nuevas escuderías amplió la nómina de pilotos, pero el acceso a los contratos más lucrativos sigue estando reservado a un grupo reducido.

La gestión de las negociaciones salariales sigue siendo privada y la publicación de cifras oficiales es poco común. La FIA y la Fórmula 1 mantienen la política de confidencialidad contractual, por lo que las estimaciones de medios especializados son la referencia principal para conocer los montos.

El impacto de la escala salarial en la gestión de equipos

El aumento de los salarios en la Fórmula 1 representa nuevos desafíos para la gestión financiera de los equipos, en particular después de la introducción del límite presupuestario. Los recursos destinados a contratos de pilotos representan una porción significativa del presupuesto anual y condicionan la capacidad de inversión en desarrollo técnico y operaciones. Según AutoRacing1, la tendencia señala una profesionalización creciente en la negociación de contratos y en la búsqueda de alternativas comerciales para respaldar el crecimiento de la categoría.

El panorama actual indica que la competencia por asegurar a los pilotos de mayor rendimiento se mantendrá intensa, mientras las escuderías buscan nuevas fuentes de ingresos y patrocinio para sostener la estructura salarial existente.