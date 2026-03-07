Debut con sabor amargo para Demichelis en Mallorca: Osasuna le empató con dos goles en 5 minutos y lo dejó en zona de descenso

El debut de Martín Demichelis al frente del Mallorca dejó un sabor amargo en el partido correspondiente a la jornada 27 de La Liga de España, disputado en el estadio El Sadar. El equipo balear, que dominó el juego y llegó a tener dos goles de ventaja en el campo de Osasuna, finalizó el encuentro con un empate 2-2 en Pamplona tras recibir dos tantos en los últimos instantes del partido, con apenas 5 minutos de diferencia.

Desde el inicio, Mallorca mostró la impronta que Demichelis buscó transmitir. Se adueñó de la pelota y mantuvo la iniciativa ofensiva, logrando desestabilizar al Osasuna. El primer tanto llegó tras un rebote del arquero rival: Vedat Muriqi anticipó de cabeza y abrió el marcador a los 35 minutos. El propio delantero volvió a convertir en el complemento, tras una asistencia de Sergi Darder, estiró la diferencia y dio la sensación de que el triunfo estaba asegurado para la visita.

Vedat Muriqi marcó un doblete para el Mallorca

Sin embargo, la reacción del dueño de casa no se hizo esperar en los últimos minutos, impulsado por su público y luego de un tramo final marcado por expulsiones en ambos bandos, Jan Virgili por parte del visitante y Raúl García, quien dejó a los Rojillos con un jugador menos. El equipo local acortó distancias con un gol de Kike Barja a los 89 minutos. Cuando parecía que el Mallorca resistía para llevarse los tres puntos, Ante Budimir apareció en la última jugada y decretó el empate definitivo.

Este resultado dejó al Mallorca en la zona de descenso, ocupando el puesto 18° con 25 puntos y a 11 fechas del cierre de la temporada. Cada punto perdido en este contexto se siente con mayor peso para un equipo que lucha por la permanencia en la máxima categoría del fútbol español.

El equipo de Martín Demichelis perdió dos puntos clave y continúa su lucha por la permanencia (EFE/Jesús Diges)

En la rueda de prensa posterior, Demichelis expresó: “Estoy muy agradecido a los jugadores, se dejaron todo”. El técnico argentino también analizó su debut: “Las sensaciones hay que dividirlas en dos partes. El resultado, de amargura. Pero estoy muy contento con muchísimas cosas. Se vio un equipo valiente y, si hay algo que se necesita para salir de esta situación, es eso: valentía”.

El ex entrenador de River remarcó: “Nos sentimos muy cómodos en el primer tiempo. Después empezó a aparecer el desgaste y terminó siendo una montaña rusa”. Sobre el desenlace, explicó: “El partido se fue desvirtuando desfavorablemente para nosotros. Después hay un equipo que tiene la energía de su gente y hasta la propia expulsión estábamos bien. Hay muchas cosas buenas”.

El próximo partido del Mallorca será ante el Espanyol de Barcelona

La expulsión de Jan Virgili fue otro punto de análisis. Demichelis opinó: “Condiciona mucho por lo emocional. Si me parece o no, me guardo mi opinión porque la decisión es del árbitro”. Durante el segundo tiempo, también la lesión de Pablo Torre obligó al equipo a reacomodarse y perdió parte del control que había mostrado.

En tanto, Demichelis valoró el aporte goleador de Muriqi, quien llegó a 18 tantos en la temporada: “Al Tanque lo tenemos que seguir aprovechando”. Consultado sobre los minutos añadidos que permitieron el empate, el argentino fue claro: “Los nueve minutos de añadido son un alargue exagerado”. No obstante, aclaró la situación sobre la tarjeta roja: “La decisión es pura y exclusivamente del árbitro”. El técnico cerró su análisis enfocado en la confianza y en la identidad que busca para su equipo: “Me preocupa cuando entrenas ciertas cosas y se ven otras, pero quiero seguir en esta línea, cuidando la pelota”.

El próximo desafío para el Mallorca será como local ante el Espanyol de Barcelona. Este partido representa una nueva oportunidad para que el equipo retome la senda de la victoria y sume puntos vitales en su objetivo de salir de la zona baja. Luego, el equipo de Demichelis visitará al Elche, un rival directo en la pelea por la permanencia, y posteriormente recibirá al Real Madrid.