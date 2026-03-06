Los tres equipos argentinos en el ranking de los 50 mejores de la historia del fútbol: la llamativa ausencia en el listado

Brasil de 1970, Milan (1987-1991) y Barcelona (2008-2011), los tres mejores equipos de la historia del fútbol

La revista FourFourTwo publicó un ranking con los 50 mejores equipos de la historia del fútbol, colocando a tres equipos argentinos entre los seleccionados y ubicando a Independiente, Boca Juniors y River Plate en el listado. El ranking, elaborado por la publicación británica, destaca el impacto y la trascendencia de clubes y selecciones en diferentes épocas, y sitúa a Brasil de 1970, Milan de finales de los años 80 y Barcelona de la era Guardiola en las tres primeras posiciones.

El Rojo (17°), el Xeneize (26°) y el Millonario (34°) consolidaron su lugar en la historia del fútbol mundial, que analizó logros, estilos y figuras emblemáticas. La presencia de estos equipos argentinos en el ranking pone de manifiesto la relevancia del fútbol sudamericano en el escenario internacional, junto a potencias europeas y selecciones nacionales históricas.

Pelé comandó al Brasil de 1970 (Credit: Action Images / Sporting Pictures)

El podio lo encabeza Brasil 1970, equipo que, de acuerdo con el mencionado medio, “ocupó para siempre un lugar destacado en el panteón”. La revista británica subraya la importancia de la figura de Pelé y el talento colectivo de aquella selección: “Tenían que ser ellos, ¿no? Tras ser eliminado del torneo de 1966, Pelé estaba en su mejor momento en un equipo de figuras sensacionales. Junto a él en la delantera estaba Tostão, con Roberto Rivellino y Jairzinho aportando munición desde las bandas”. El análisis resalta que, aunque la defensa tuvo falencias, la capacidad ofensiva y la apuesta por un fútbol vistoso marcaron una era: “Incluso el centrocampista de contención Clodoaldo dribló a cuatro italianos durante una final que ha quedado grabada en la leyenda como representante del jogo bonito, el deporte rey, priorizando el ataque ingenioso sobre la defensa astuta”.

Milan fue dueña de Europa entre 1987 y 1991 (Grosby)

En segundo lugar aparece el Milan de 1987 a 1991, dirigido por Arrigo Sacchi. El conjunto italiano es descrito como el resultado de una revolución táctica y de gestión: “Arrigo Sacchi es lo que todos soñamos en secreto con ser. Era un vendedor de zapatos que cambió el juego, diciendo famosamente a los periodistas que solo porque no era un caballo, todavía podía convertirse en un jockey”. El Milan de Sacchi, liderado en defensa por Franco Baresi y Paolo Maldini, y en ataque por el trío holandés formado por Ruud Gullit, Marco van Basten y Frank Rijkaard, dominó Europa: “Durante dos años, dominaron el Balón de Oro, por no hablar del fútbol europeo. En la Copa de Europa 1988/89, humillaron al Real Madrid por 5-0 en la vuelta de semifinales y al Steaua de Bucarest por 4-0 en la final”.

El Barcelona de Lionel Messi marcó una era con su "tiki-taka" (AFP PHOTO / CARL DE SOUZA)

La tercera posición la ocupa el Barcelona de 2008 a 2011, dirigido por Pep Guardiola y con Lionel Messi como figura. “Dentro de 50 años, cuando la mayoría de nosotros comamos con una pajita, podremos morir felices de haber visto a uno de los mejores equipos de la historia en el apogeo de su talento celestial”. La publicación destaca el “sextete” conseguido por ese equipo y el impacto por su estilo de juego: “Al introducir el tiki-taka —originalmente concebido como un insulto— en el léxico futbolístico, reescribieron el manual del deporte rey con su propia imagen, perfectamente formada, del 4-3-3”.

Independiente fue dueña de América

Entre los equipos argentinos, el mejor posicionado es Independiente (1971-1975), ubicado en el puesto 17 del ranking. Se trata de una etapa de supremacía continental: “A pesar del éxito previo de Independiente en la Copa Libertadores, nadie podría haber predicho que el equipo argentino ganaría cuatro títulos continentales consecutivos más, dominando a principios de la década de 1970 y logrando una hazaña que probablemente nunca será igualada”. El medio atribuye gran parte de ese éxito a la figura de Ricardo Bochini: “El mediapunta de 1,68 m era tan bueno que se convirtió en el ídolo de Diego Maradona; el héroe argentino del 86 iba a ver a Independiente solo para ver al Bocha en acción”. Además, recuerda las conquistas internacionales frente a Juventus y Atlético de Madrid, y la única derrota ante el Ajax de Johan Cruyff.

Con Martín Palermo como un goleador letal, Boca Juniors supo conquistar América y el mundo (Grosby)

El segundo club argentino en la lista es Boca Juniors (1998-2004), que ocupa la posición 26. La publicación señala que cuando Carlos Bianchi asumió la conducción técnica, el club atravesaba un período de escasez de títulos: “Habían ganado solo un trofeo menor en 15 años, sus victorias consecutivas en la Copa Libertadores de finales de los 70 eran un lejano recuerdo”. Bajo la dirección del Virrey, Boca experimentó una reestructuración profunda: “Bianchi recortó un plantel inflado y reutilizó el clásico sistema de Boca: 4-3-1-2, con un portero excéntrico, defensores trabajadores y un mediocampo disciplinado, todo orquestado por un número 10 mercurial (Juan Riquelme) y encabezado por un goleador depredador (Martín Palermo)”. El equipo obtuvo tres Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y cuatro títulos de liga, consolidando un ciclo que marcó la historia del club.

La Máquina de River, un equipo que marcó un antes y un después

El tercer equipo argentino destacado es River Plate (1941-1947), ubicado en el puesto 34. El medio describe a “La Máquina” como “probablemente el mejor equipo de Sudamérica” y explica el origen del apodo: “Ese apodo, La Máquina, se refiere a un ataque estelar compuesto por Julián Carlos Muñoz, José Manuel Moreno, Adolfo Pedernera, Ángel Labruna y Félix Loustau, que solo jugó 18 partidos juntos”. La publicación enfatiza la calidad del plantel, que también contó con figuras como Amadeo Carrizo, Néstor Rossi y Alfredo Di Stéfano, y recuerda el triunfo ante Boca Juniors por 5-1 en 1941, así como los éxitos en el torneo local. El ciclo culminó cuando una huelga de jugadores promovió la salida de figuras hacia el fútbol colombiano.

El ranking de FourFourTwo incluye a equipos de todos los continentes, pero la presencia de tres equipos argentinos subraya el peso histórico de los clubes sudamericanos. Además, Independiente, Boca Juniors y River Plate comparten reconocimiento con otras leyendas del fútbol mundial, como el Liverpool de los años 70 y 80, Ajax y selecciones nacionales como la Hungría de los años 50 y la España campeona del mundo.

Dentro de la nómina también sobresale la ausencia de la selección argentina, una de las máximas ganadoras a nivel mundial. En este ranking se obviaron las presencias de la Albiceleste ganadora del Mundial 78, la de Carlos Bilardo -con un Diego Maradona descoyante-, que levantó la Copa del Mundo de 1986 y fue subcampeona en Italia 1990, y la Scaloneta. El actual conjunto nacional, con Lionel Messi como bandera, ganó dos Copas América, la Finalissima y conquistó el planeta en Qatar 2022.

Al describir los criterios para elaborar el ranking, FourFourTwo explicó que la única manera de construir una clasificación significativa es establecer los parámetros desde el principio y tener claro por qué son relevantes. La revista señaló: “El fútbol también se trata de intangibles: lo genial que es un equipo; su impacto en las generaciones futuras; su aura”. El impacto en el deporte, el dominio sostenido y el llamado “factor x” fueron elementos centrales en la selección, priorizando equipos que influyeron más allá de sus éxitos inmediatos. “Una sola temporada puede ser suficiente, pero normalmente se necesita tiempo y reflexión para alcanzar la verdadera grandeza histórica”, precisó la publicación, que aclaró que la clasificación es relativa y considera a los equipos según su contexto y su aporte en su momento.

LOS 50 MEJORES EQUIPOS DE LA HISTORIA:

Brasil (1970) Milan (1987-1991) Barcelona (2008-2011) Ajax (1965-1973) España (2007-2012) Real Madrid (1955-1960) Liverpool (1975-1984) Inter de Milán (1962-1967) Benfica (1959-1968) Santos (1955-1968) Hungría (1950-1956) Bayern Múnich (1967-1976) Países Bajos (1974-1978) Manchester City (2017-2024) Celtic (1965-1974) Milan (2004-2007) Independiente (1971-1975) Juventus (1980-1986) Dynamo Kiev (1985-1987) Barcelona (1988-1994) Liverpool (2018-2021) Brasil (2002-2004) Alemania Occidental (1970-1976) Francia (1996-2000) Manchester United (1995-2001) Boca (1998-2004) Torino (1945-1949) Borussia Monchengladbach (1970-1979) Nottingham Forest (1977-1980) Austria (1930-1936) Arsenal (2001-2004) Juventus (1994-1998) Francia (1982-1986) River (1941-1947) Manchester United (1965-1968) Feyenoord (1968-1971) Brasil (1982) Budapest Honved (1950-1955) Ajax (1992-1996) Arsenal (1930-1935) Leeds United (1968-1975) Steaua Bucarest (1984-1989) Tottenham Hotspur (1960-1962) Hamburgo (1977-1983) Chelsea (2004-2006) Chile (2014-2016) Wolverhampton Wanderers (1953-1960) Real Madrid (2000-2002) Inglaterra (1966) Leicester City (2015-2016)