La contundente opinión de Guillermo Barros Schelotto ante el posible cambio de reglamento para clasificar a la Copa Libertadores

El futuro cambio en la reglamentación de los torneos de AFA respecto a la clasificación a las copas internacionales generó todo tipo de debates en el ambiente del fútbol argentino. A priori, el comité ejecutivo aprobaría que a la Fase 2 de la Libertadores se clasificaría el noveno de la Tabla Anual y ya no el tercero, que desde el año que viene iría a la fase de grupos de la Sudamericana. Hay quienes justificaron esta decisión, pero Guillermo Barros Schelotto se puso en la vereda opuesta.

“No es para generar ningún tipo de polémica, pero lo hubiera dejado como estaba y, si te toca perder, te la tenés que bancar porque hubo uno que fue mejor que vos. El fútbol es así, uno gana y otro pierde”, sentenció el Mellizo en la última conferencia que brindó en Vélez tras el entrenamiento del plantel profesional. Fiel a sus formas, el estratega de 52 años habló sin pelos en la lengua al referirse a esta cuestión.

Y ahondó: “Si te tocó jugar ahí porque saliste tercero y fuiste mejor que 27, es mejor jugar Copa Libertadores que Sudamericana. Los hinchas quieren jugar la Libertadores, no la Sudamericana. Si después perdés en una instancia, considerá que también podrías haber perdido en zona de fase, es lo mismo, no la ganaste. Nada más, pero yo no la hubiera cambiado”.

El nuevo reglamento para la clasificación de equipos argentinos a la Libertadores y la Sudamericana comenzará a regir a partir de la temporada 2027, con aplicación para las competencias continentales de 2028. Este ajuste, confirmado por la Liga Profesional de Fútbol en un comunicado oficial, apunta a reformular el criterio de acceso a los torneos internacionales de la Conmebol y responde al acuerdo alcanzado por los dirigentes del fútbol local en una reciente reunión de Comité Ejecutivo.

La Liga Profesional de Fútbol emite un comunicado en redes sociales para aclarar la inclusión de los cambios en las clasificaciones CONMEBOL en los reglamentos de 2027, con aplicación en 2028.

En las últimas cuatro ediciones de la Copa Libertadores, los equipos argentinos que participaron en la instancia de repechaje no consiguieron avanzar a la fase de grupos. En 2023, Huracán cayó ante Sporting Cristal de Perú; en 2024, Godoy Cruz fue eliminado por Colo Colo; en 2025, Boca Juniors perdió frente a Alianza Lima; y en la edición más reciente, Argentinos Juniors sucumbió en los penales ante Barcelona de Guayaquil. Esta tendencia dejó fuera de competencia a clubes que registraron un alto rendimiento a nivel nacional, privando a la Argentina de una mayor presencia en la etapa principal de los certámenes continentales.

La LPF aclaró a través de sus redes sociales que las modificaciones que se discuten sobre la clasificación de clubes argentinos a los torneos internacionales de la Conmebol recién serán incorporadas en los reglamentos de la temporada 2027, y su implementación se hará efectiva en 2028. La entidad respondió así a versiones difundidas en distintos ámbitos sobre supuestos cambios inmediatos en el sistema de acceso a la Libertadores y la Sudamericana.

Durante la última reunión del Comité Ejecutivo de la LPF, los dirigentes resolvieron postergar la aprobación oficial del nuevo formato hasta ser publicado en los órganos de la AFA. Actualmente, el sistema de clasificación argentino a los torneos de la Conmebol dispone que la Libertadores cuente con los campeones del Torneo Apertura (Platense), Clausura (Estudiantes de La Plata) y Copa Argentina (Independiente Rivadavia), junto con los equipos que terminen 1° (Rosario Central), 2° (Boca Juniors) y 3° (Argentinos Juniors) en la Tabla Anual. El tercer clasificado juega la Fase 2 y debe superar dos series para alcanzar la zona de grupos.

Para la Copa Sudamericana, los cupos se asignan al 4° (River Plate), 5° (Racing), 6° (Deportivo Riestra), 7° (San Lorenzo), 8° (Tigre) y 9° (Barracas Central) de la misma tabla. La modificación de la reglamentación pretende modificar el camino al máximo torneo continental y optimizar la presencia de equipos argentinos en fases más avanzadas, después de varios años sin éxito en el repechaje.