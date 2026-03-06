Deportes

El fanático de Riquelme que reunió más de 300 camisetas de Boca: cómo armó la inigualable colección

El coleccionista Pablo Knack compartió en Infobae a la Tarde la historia detrás de su pasión, las piezas insólitas que logró rescatar y cómo terminó cediendo camisetas de Maradona y Riquelme para el museo de Boca Juniors

Pablo Knack armó una colección única con más de 300 camisetas originales de Boca Juniors usadas por jugadores históricos

En Infobae a la Tarde, Pablo Knack detalló cómo desde 2007 fue construyendo una de las colecciones más grandes de camisetas usadas por jugadores de Boca, con más de 300 piezas únicas y objetos históricos exhibidos en el museo del club.

En diálogo con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Tomás Trapé y Fede Cristofanelli, el coleccionista recordó: “Esto arrancó en el 2007. Yo quería tener una camiseta de Riquelme que esté firmada por él, como para encuadrarla y tenerla en mi casa. Logré conseguir una de Riquelme y digo: ¿por qué no una de Palermo? Y una de Maradona estaría bueno también. Y fue así como de a poquito me fui metiendo en el mundo del coleccionismo de camisetas”.

Pablo Knack y el valor sentimental detrás de cada camiseta

El entrevistado especificó que no se trata de simples compras en tiendas deportivas: “Tengo aproximadamente unas 300 camisetas, todas usadas por jugadores. Ninguna es comprada en casa de deportes, sino que salió directamente del club o del jugador”.

Knack relató que, en muchos casos, identifica el partido o la temporada en que cada prenda fue utilizada: “La gran mayoría sé de qué partido son o de qué año, porque muchas veces te la dan los jugadores o exjugadores. A veces, un familiar de un jugador te dice: ‘Mirá, esta me la regaló, pero no me acuerdo en qué momento’. Entonces una saca por la publicidad, el número o la tela de la camiseta”.

Consultado sobre el valor del objeto, el coleccionista diferenció: “Cuando viene de la mano de un jugador, el valor es mucho mayor, porque primero que ellos no saben bien cuánto puede valer y generalmente piensan que vale mucho más. Quizás una camiseta del 2019 que no es tan antigua, por más que te la haya dado el jugador, para ellos vale un monoambiente”.

La camiseta de Maradona de
La camiseta de Maradona de 1981 es considerada la pieza más valiosa de la colección, actualmente exhibida en el museo de Boca (Infobae en Vivo)

En su casa, Knack replicó el vestuario de Boca: “En el altillo de mi casa me armé un vestuario con los cambiadores de cada jugador y todo. La persona que diseñó el vestuario en la cancha de Boca me hizo uno igual para mi casa. Ahí tengo todas mis camisetas y todo lo del mundo Boca”.

Las piezas más preciadas: Maradona, Riquelme y recuerdos únicos

Para Knack, la camiseta más valiosa es una reliquia: “A mi gusto personal, la camiseta de Maradona del 81 es para mí la más preciada. Actualmente está exhibida en el museo de Boca”. Además, aclaró: “Las camisetas que están exhibidas en el museo del club son de mi colección, que yo las presto para que las exhiban”.

Entre los objetos destacados, también mencionó los botines de Diego Maradona: “Estos estuvieron en el museo de Boca también un tiempo. Son del año 81 y los conseguí a través de un amigo de la infancia de Diego”. La historia de la adquisición incluyó una negociación memorable: “Me pedía lo mismo por los botines que por la camiseta y terminé comprando la camiseta primero. Después de un tiempo, me ofreció los botines y los terminé trayendo”.

La colección incluye botines de
La colección incluye botines de Diego Maradona de 1981, adquiridos a través de negociaciones con allegados del astro argentino (Infobae en Vivo)

El coleccionista también guarda pelotas firmadas y camisetas de partidos de despedida: “Tengo la camiseta del partido de despedida de Maradona, que está exhibida en el museo de Boca. Incluso tengo la de Riquelme, la que usó para el equipo de las estrellas. Y la pelota del partido de despedida de Riquelme, que me la firmó ‘Para Pablo con cariño, Román’”.

La pasión, el futuro y el legado de la colección

Knack señaló que la colección fue creciendo a lo largo de los años, sobre todo cuando estaba soltero: “El 70% de mi colección la hice estando soltero. En pareja fue bajando un poco y ya con hijas, la economía cambió mucho.”

Sobre el futuro, reconoció: “Hoy mi hija más grande tiene diez, la más chica tiene cinco, pero no les gusta el fútbol. Entonces, quizá sé que a ellas no les va a interesar mucho la colección. Si algún día me tengo que desprender, me gustaría que quede en manos de gente que la sepa cuidar como la cuidé yo, porque coleccionar camisetas es también una manera de preservar parte de la historia del club”.

A la hora de elegir entre ídolos, Knack fue categórico: “Para mí el máximo ídolo de Boca es Riquelme, pero Palermo está ahí pegadito”.

El coleccionismo también implica una mirada estética y un conocimiento enciclopédico. Knack recordó: “La camiseta rosa fue polémica. Incluso Riquelme decidió no jugar porque no quería vestir esa camiseta. Después hubo una verde fluo también, que se usó en el campeonato contra Gimnasia y tampoco la quiso usar”.

Por último, se refirió a la dimensión de la colección: “Tuve más de 1000 o 1500 camisetas usadas por jugadores de Boca a lo largo de estos años”.

