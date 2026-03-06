Aníbal Colapinto mostró el tatuaje que se hizo en honor a su hijo Franco y recordó la frase de un famoso entrenador

El vínculo entre Aníbal Colapinto y su hijo Franco trasciende la pasión por el automovilismo. El padre del piloto de Alpine decidió dejar una marca permanente en su piel que simboliza ese orgullo: se tatuó en el brazo el número 43, el mismo que el pilarense utiliza desde sus primeros pasos en la Fórmula 1. Este número esconde una historia familiar y un guiño personal.

En una charla con ESPN, Aníbal explicó el sentido que tiene para él portar ese tatuaje: “Es lo que corresponde, para hacerlo se tiene que notar, ¿te compras un Rolex y no lo usas? no, hermano”. La frase resume su decisión de llevar el número 43 en la piel, lo que se convirtió en una manera visible de manifestar la unión familiar, y de rendir tributo a una historia compartida junto a Franco.

Anibal Colapinto se tatuó el número 43 que utiliza Franco en Alpine (captura de video)

La relación entre padre e hijo está marcada por el respeto, la emoción y el acompañamiento constante. Aníbal Colapinto no oculta el optimismo frente a la nueva etapa de Franco en la Fórmula 1. “Como diría Mostaza Merlo, paso a paso, hay que ir de menos a más, tranquilo, esto recién empieza. Es un cambio tan grande dentro de la F1 que el mejor que lo puede explicar es Albert (Fábrega), yo soy el menos indicado, pero somos positivos, hay muy buena onda, muchas ganas de trabajar, de progresar y creo que va a ser un gran año”, expresó en el inicio de la temporada.

Franco Colapinto, quien inició el 2026 como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1, se formó en un entorno impregnado de motores y competición, bajo la mirada atenta de su padre y mentor. Los primeros pasos en la máxima categoría lo encuentran en un estado óptimo, con la mente puesta en aprovechar cada oportunidad que se le presente. “Está tranquilo, está muy bien física y mentalmente, con muchas ganas, por eso creo que va a ser un gran año y se merece tener un gran año dentro de la F1”, afirmó Aníbal.

El número 43 tiene un significado especial en la familia Colapinto (@gohan23tatto)

Aníbal confesó tiempo atrás que siempre tuvo preferencia por el número 7, pero durante su época de piloto no pudo elegirlo porque ya estaba asignado. Como resultado: “la forma de representarlo fue el 43, porque 4 más 3 da 7”, señaló Colapinto. Así, el número 43 representa el apoyo del padre del piloto desde su corta edad y que hoy en día lo acompaña en sus nuevos desafíos, además ambos coinciden en su relación con la pasión por las carreras.

El propio Aníbal relató que, cuando Franco comenzó a competir, desconocía qué número elegiría su hijo. La revelación llegó antes de su viaje a Italia, en una llamada que aún recuerda con emoción: “Me dijo que tenía una sorpresa. Cuando le pregunté qué número había elegido, me respondió: ‘Viejo, vamos con el 43’”. Ese gesto fue más que una simple coincidencia; fue la confirmación de un lazo silencioso, de una herencia sentimental que se transmite sin palabras. La elección del dorsal es, para ambos, un símbolo de continuidad y pertenencia.

Aníbal y Franco Colapinto caminan juntos en una nueva jornada de Fórmula 1

El ambiente de automovilismo formó parte de la vida diaria de Franco desde pequeño. Según recordó Aníbal en distintas entrevistas, su hijo prácticamente aprendió a caminar entre autos de carrera. El entorno familiar giró siempre alrededor de los circuitos y la velocidad. Esa crianza marcó el destino del piloto, que hoy se destaca en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Su tatuaje no fue el único homenaje relacionado con Franco. En el estudio de Río Ceballos, Córdoba, ocurrió una escena que sumó otro capítulo a la historia. Allí, un fanático del joven argentino se sometió a una sesión de siete horas para grabar en su pierna un retrato realista del piloto, acompañado por la frase: “A la historia no la hacen los cobardes”. Al día siguiente, Aníbal se acercó y sorprendió a todos al firmar el diseño, sellando así una historia de coraje, resistencia y admiración mutua. El fan ahora lleva no solo la imagen del piloto sino también la firma del padre, quien compartió en redes sociales: “Me tomé el atrevimiento de firmar esta obra de arte”. El propio Franco respondió con humor y complicidad: “Che, buen tattoo ese”.

El comienzo de la temporada 2026 de Fórmula 1 ya es palpable. Este jueves Franco Colapinto completó las dos primeras prácticas libres en el circuito callejero de Albert Park, en Melbourne, durante el Gran Premio de Australia. A bordo de su Alpine A526, el pilarense se alista para continuar el regreso oficial a las pistas: la tercera práctica libre se realizará este viernes a las 22:30, mientras la clasificación será el sábado a las 2:00 y la carrera el domingo a la 1:00.