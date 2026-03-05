Deportes

Un ex jugador de River Plate descolló en el escenario con el Chaqueño Palavecino: “Fue mágico”

Pipino Cuevas y su esposa visitaron al músico y se animaron a cantar con él. La historia detrás del vínculo

Pipino Cuevas y su esposa Alicia compartieron un momento privado con el Chaqueño Palavecino

El encuentro entre Nelson Pipino Cuevas, exfutbolista de River Plate, y el Chaqueño Palavecino dejó una estampa distinta a la habitual de los escenarios deportivos. La familia del ex delantero compartió momentos íntimos con el reconocido músico en su propia casa, en Salta, Argentina, antes de la multitudinaria Serenata a Cafayate.

La visita se convirtió en una oportunidad para que ambos universos, el del fútbol y el del folclore, coincidieran lejos de los focos habituales. En un ambiente familiar, Cuevas y su esposa, Alicia Ramírez, disfrutaron de la música en vivo junto a los músicos del Chaqueño. La reunión se desarrolló en un entorno cálido, propio de un patio de casa, donde la guitarra y el canto desplazaron cualquier formalidad.

Durante el fin de semana, la provincia de Salta vibró con la edición número 52 de la Serenata a Cafayate, que reunió a más de 20 mil personas en la Bodega Encantada. Allí, el Chaqueño Palavecino fue anfitrión y figura central, sosteniendo el espectáculo desde las primeras horas del día hasta el mediodía, con un repertorio que superó el centenar de canciones y rompió su propio récord de duración frente al público.

El exjugador de River se subió al escenario junto al cantante argentino (Killatv)

La participación de Pipino Cuevas y Alicia Ramírez en el escenario fue uno de los momentos inesperados del festival. Invitados por el Chaqueño, interpretaron juntos “Tu pañuelo” y “Puerto Tirol”, recibiendo el aplauso de la multitud. Para quienes se preguntan cómo se dio este cruce, la admiración mutua y el afecto personal entre las familias de Cuevas y Palavecino allanaron el camino para compartir la escena y celebrar la música popular.

Alicia Ramírez expresó su alegría: “Fue mágico ver al Chaqueño como es tan querido por el pueblo y cómo transmite amor y pasión por su cultura a través de su canto y todo su elenco. Pipino y yo estábamos inmensamente felices de estar juntos con el Chaqueño en el escenario”.

Lejos de los estadios, Nelson Cuevas mostró reiteradamente su afinidad con la música. No es la primera vez que el exdelantero paraguayo se luce con la guitarra: participó en segmentos televisivos, como sucedió en Fox Sports, donde interpretó chamamé, polcas paraguayas y baladas románticas. También grabó con músicos compatriotas y versionó un tema de Los Nocheros. Además, sabe tocar el arca con pericia.

La imagen que compartió Pipino Cuevas en el escenario con su esposa y el Chaqueño Palavecino

Nelson Cuevas vistió la camiseta de River Plate durante seis temporadas y conquistó cinco títulos locales, dejando huella con goles decisivos como el que garantizó el Clausura 2002 ante Racing. Su carrera incluyó participaciones en los Mundiales de 2002 y 2006 con la selección de Paraguay, pasos por clubes de Europa, China y México, y la oportunidad de experimentar culturas futbolísticas diversas.

Alicia Ramírez también compartió otra faceta del vínculo con el Chaqueño: la admiración que el músico siente por la historia de vida de “Doña Tora”, madre del exjugador. Este lazo familiar se sumó a la convivencia musical y al homenaje a las raíces de ambos. El Chaqueño Palavecino agradeció la entrega del público y subrayó la magnitud alcanzada por el festival, llegando a ironizar: “La serenata ya quedó chica”.

