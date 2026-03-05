Deportes

Sampaoli había llegado a un acuerdo para dirigir a una selección en el Mundial, pero terminó asumiendo otro técnico

El argentino era uno de los preferidos para conducir a Marruecos, que llegó al podio en Qatar 2022. Sin embargo, la Federación terminó optando por un candidato conocido: Mohamed Ouahbi

Sampaoli, con la indumentaria del Atlético Mineiro, su última experiencia en el banco de suplentes (REUTERS/Cris Mattos)

A tres meses del inicio del Mundial, Marruecos cambia de seleccionador nacional y oficializa la salida de Walid Regragui para dar paso a Mohamed Ouahbi. El relevo se produce tras fracasar la negociación con el argentino Jorge Sampaoli, quien estuvo cerca de asumir el cargo antes de que se cerrara el proceso de sucesión, según informaron Footmercato y The Athletic.

El cambio de técnico se explica por la dimisión de Walid Regragui, motivada tanto por la falta de respaldo institucional como por la presión tras la reciente eliminación en la Copa Africana de Naciones, más al desgaste de la relación con el plantel. Además, el intento de contratar a Jorge Sampaoli, de 65 años, concluyó abruptamente cuando, pese a existir un principio de acuerdo, las negociaciones se rompieron y la federación eligió priorizar un perfil nacional.

La decisión de relevar al seleccionador fue rápida. Regragui presentó su renuncia tras la CAN y la federación designó a Mohamed Ouahbi, campeón del mundo Sub 20 en octubre, tras vencer a la selección argentina en la final. Ouahbi, con experiencia en categorías formativas y profunda vinculación con el fútbol local, será acompañado por Joao Sacramento -ex asistente de José Mourinho- y Mustapha Hadji en el nuevo cuerpo técnico.

Negociaciones frustradas con Sampaoli y otras alternativas

La Federación Real Marroquí de Fútbol intentó primero una solución internacional con la llegada de Jorge SampaoliTo, quien viene de dirigir sin éxito al Atlético Mineiro, institución con la que rompió su vínculo hace menos de un mes. Según Footmercato, las condiciones del contrato estaban acordadas y las conversaciones parecían cerradas, pero el acuerdo colapsó en el último momento. “Fracasó la negociación”, enfatizó el citado medio.

En paralelo, la federación evaluó otras opciones, como la posibilidad de incorporar a Xavi Hernández, quien finalmente descartó la propuesta. También sonó el nombre de Tarik Sektioui, pero la decisión final fue priorizar un candidato local ante la inminencia del Mundial, y luego evaluar su perfomance y otras alternativas sin la urgencia de la coyuntura actual.

La estructura del nuevo equipo técnico se completa con figuras de trayectoria internacional, como Sacramento, mientras la federación busca consolidar un proyecto nacional para este ciclo mundialista.

Walid Regragui deja un legado histórico al frente de Marruecos. Durante su ciclo, logró que el equipo llegara a la semifinal del Mundial de Qatar 2022 frente a Francia, la mejor actuación de un conjunto africano en la competición.

Además, alcanzó la final de la CAN este año, con derrota ante Senegal, y estableció un récord mundial de 19 victorias consecutivas antes de empatar con Malí. Sin embargo, la eliminación en octavos de la CAN 2023 ante Sudáfrica desencadenó críticas sobre el estilo de juego y las decisiones tácticas del entrenador.

Mohamed Ouahbi, tras ganar la (REUTERS/Rodrigo Garrido)

En las semanas previas a su salida, Regragui enfrentó una presión mediática intensa y una falta de respaldo público por parte del presidente Faouzi Lekjaa. Esta situación, sumada al desgaste tras las campañas recientes, motivó su decisión de dejar el cargo antes del inicio del Mundial, pero recién ahora fue aceptada su dimisión, cuando se confirmó su reemplazante.

Con el ciclo en la selección finalizado, el extécnico de Marruecos evaluará nuevas oportunidades para retomar su carrera en clubes en la próxima temporada. Mientras, Sampaoli, quien ya tuvo experiencias en combinados nacionales (ganó una Copa América con Chile y tropezó con Argentina en Rusia 2018), seguirá a la espera de un nuevo desafío laboral, tras la chance trunca de conducir a los africanos en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

