Deportes

La nueva regla que hizo oficial la Conmebol de cara a las Copas Libertadores y Sudamericana

La institución confirmó que los partidos contarán con una pausa de hidratación de hasta 90 segundos en cada tiempo

La nueva pausa de rehidratación
La nueva pausa de rehidratación modifica el fútbol continental

Mientras se terminan de definir los últimos clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, la Conmebol introdujo la pausa de rehidratación obligatoria tanto en el certamen ya mencionado como en la Copa Sudamericana 2026. Esta medida se aplicará en todas las etapas del torneo y modifica la dinámica de los partidos desde el inicio de ambas competencias.

A partir de esta edición, cada partido contará con una interrupción de hasta 90 segundos en cada tiempo de juego. Los jugadores deberán ubicarse frente a los bancos de suplentes, sin salir de los límites del campo, mientras se desarrolla la pausa. Durante este lapso, cámaras y micrófonos autorizados por Conmebol podrán registrar imágenes y audios, incluyendo las indicaciones que los cuerpos técnicos den a sus equipos.

La norma fue aplicada por
La norma fue aplicada por primera vez en el partido entre The Strongest y Deportivo Táchira

Esta regulación, establecida en el artículo 5.1.9.2 del Manual de Clubes de la Libertadores, se implementa sin importar la temperatura ni el lugar del encuentro. Así, la pausa de rehidratación se diferencia del protocolo de Pausa de Refresco, que dependía de condiciones climáticas específicas. No se trata solo de proteger la integridad física de los jugadores, sino también de ofrecer a la audiencia un acceso inédito a los momentos de comunicación interna y estrategias de los equipos.

La decisión de la Conmebol busca “elevar la calidad del juego y transformar la forma de ver y vivir el fútbol”, según señaló en un comunicado oficial. De este modo, la organización se presenta como pionera en la introducción de soluciones nuevas dentro de las competiciones continentales.

Los partidos de la Libertadores 2026 iniciaron el 3 de febrero con la fase previa. Actualmente, mientras se definen los últimos cuatro clasificados para la siguiente instancia, la expectativa crece en torno al sorteo de la fase de grupos, programado para el jueves 19 de marzo, inmediatamente después del de la Copa Sudamericana. La fase de grupos comenzará la semana del 7 de abril y se disputará hasta el 28 de mayo. Luego el calendario marca un receso debido al Mundial 2026, y los octavos de final empezarán el 11 de agosto.

La pausa de rehidratación no
La pausa de rehidratación no dependerá de la temperatura ni del lugar de juego (EFE/ Nathalia Aguilar POOL)

La implementación de esta pausa responde a una doble función: además del beneficio fisiológico para los deportistas, permitirá a los aficionados observar, como nunca antes, la dinámica y la comunicación entre los protagonistas durante el partido. Así, la Conmebol apuesta por "una experiencia más cercana y transparente" para quienes siguen el fútbol sudamericano. La regla ya está en vigor en ambas competencias, y su aplicación no dependerá de factores externos. El árbitro tendrá la responsabilidad de señalar el momento de reanudar el juego una vez transcurridos los 90 segundos estipulados para la pausa.

En la misma sintonía, en diciembre de 2025, la FIFA dispuso que en la próxima Copa del Mundo 2026 todos los encuentros se interrumpirán durante tres minutos en cada mitad para permitir a los jugadores rehidratarse, una decisión que responde a las previsiones de altas temperaturas previstas para el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

