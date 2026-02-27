Deportes

Se definieron los cruces de la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026: todos los clasificados y cuándo será el sorteo

Las llaves previas del certamen internacional se llevarán a cabo del 3 al 12 de marzo. La fase de grupos iniciará el 7 de abril

Una vez finalizados los cruces de la Fase 3 se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores (REUTERS/Cesar Olmedo)

Con la finalización de la Fase 2, la Copa Libertadores 2026 está cerca de entrar en su etapa más decisiva. La carrera de los equipos en las rondas previas para definir los últimos cupos de la fase de grupos terminará con cuatro enfrentamientos en la Fase 3, la cual se jugará entre el 3 y el 12 de marzo. La Conmebol confirmó que el jueves 19 de marzo a las 20:00 se realizará el sorteo de la fase de grupos en Paraguay.

La Fase 2 de la Copa Libertadores cerró el capítulo para varios clubes: Argentinos Juniors quedó eliminado tras empatar la serie con Barcelona de Ecuador y caer en la definición por penales en La Paternal. El conjunto ecuatoriano avanzó y enfrentará en la siguiente instancia a Botafogo de Brasil, que superó a Nacional de Potosí de Bolivia.

Por su parte, O’Higgins de Chile dio una de las sorpresas al eliminar por penales a Bahía en Brasil y ahora se enfrentará a Deportes Tolima de Colombia, que eliminó a Deportivo Táchica de Venezuela. En tanto, el Deportivo Independiente Medellín (DIM) de Colombia derrotó a Liverpool de Uruguay y chocará contra Juventud de Las Piedras de Uruguay, que dejó en el camino a Guaraní de Paraguay.

En otro cruce, Carabobo de Venezuela se transformó en el primer equipo de esta fase en avanzar, al dejar en el camino a Huachipato de Chile. Su próximo rival será Sporting Cristal de Perú, que eliminó a 2 de Mayo de Paraguay.

Los cruces de las fases previas de la Copa Libertadores (@Libertadores)

El sorteo para definir la composición de los grupos se celebrará el 19 de marzo en la sede de la Conmebol. El inicio de la fase de grupos está programado para el 7 de abril y se desarrollará hasta el 28 de mayo. Esta etapa será interrumpida por el receso obligatorio debido a la disputa del Mundial 2026.

Luego del receso, el sorteo de los octavos de final será en la semana del 6 de junio. Estas series, de eliminación directa, se desarrollarán entre el 11 y el 20 de agosto. Los cuartos de final se jugarán entre el 8 y el 17 de septiembre, las semifinales del 14 al 22 de octubre, y la final se organizará el 28 de noviembre. Esta será a partido único en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Argentina se aseguró seis plazas en la fase de grupos, con el estreno de Platense tras consagrarse en el Torneo Apertura 2025 e Independiente Rivadavia como campeón de la Copa Argentina. Boca Juniors regresa luego de haber alcanzado la final en 2023. Lanús, campeón de la Copa Sudamericana, se suma al lote. También participarán Estudiantes de La Plata y Rosario Central, que cuenta ahora con la experiencia internacional de Ángel Di María.

Por el lado brasileño, Flamengo afronta la competición como campeón defensor, tras superar a Palmeiras en la última final. Bajo la dirección de Filipe Luís, encabeza el Bombo 1 en el sorteo y se presenta como principal favorito.

CRUCES DE LA FASE 3 DE LA COPA LIBERTADORES

  • G1: Juventud de Las Piedras (URU) vs. Independiente Medellin (COL)
  • G2: Deportes Tolima (COL) vs. O’Higgins (CHI)
  • G3: Sporting Cristal (PER) vs. Carabobo (VEN)
  • G4: Barcelona (ECU) vs. Botafogo (BRA)

LOS EQUIPOS CLASIFICADOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BOMBOS PARA EL SORTEO

Bombo 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU Quito (ECU), Fluminense (BRA), Independiente Del Valle (ECU).

Bombo 2: Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Lanús (ARG), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA), Universitario (PER).

Bombo 3: Junior (COL), U. Católica (CHI), Rosario Central (ARG), Independiente Santa Fe (COL), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), La Guaira (VEN), Cusco (PER).

Bombo 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA), más los cuatro equipos que surjan de las fases previas.

EL CALENDARIO COMPLETO DE LA COPA LIBERTADORES 2026

Fase 3: del 3 al 12 de marzo

Sorteo de grupos: semana del 18 de marzo

Fase de grupos:

  • Fecha 1: 7-9 de abril
  • Fecha 2: 14–16 de abril
  • Fecha 3: 28–30 de abril
  • Fecha 4: 5–7 de mayo
  • Fecha 5: 19–21 de mayo
  • Fecha 6: 26–28 de mayo

Sorteo de octavos: semana del 6 de junio

Octavos: 11–20 de agosto

Cuartos: 8–17 de septiembre

Semifinales: 14–22 de octubre

FINAL: 28 DE NOVIEMBRE (Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay)

