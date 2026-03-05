Deportes

Faustino Oro busca convertirse en el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

El joven, de apenas 12 años, se enfrenta al ruso Aleksey Grebnev en el Open Internacional Aeroflot de Moscú y, en caso de ganar, hará historia para la disciplina

Faustino Oro buscará hacer historia
Faustino Oro buscará hacer historia en el ajedrez (aeroflotopen)

El argentino Faustino Oro, de apenas 12 años, está a una partida de convertirse en el gran maestro más joven de la historia del ajedrez. Hoy, en lo que será la novena y última ronda del Open Internacional Aeroflot de Moscú, enfrenta a la promesa rusa Aleksey Grebnev. De lograr la victoria, el “Messi del ajedrez” impondrá un nuevo récord mundial, superando la marca establecida en 2021 por el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien obtuvo el título a los 12 años, 4 meses y 25 días. Si el prodigio argentino triunfa, escribirá su nombre en la historia a los 12 años, 4 meses y 19 días, seis días menos que su antecesor.

En la doble jornada celebrada este miércoles en los salones del Hotel The Carlton, en Moscú, Faustino demostró una actuación sobresaliente: ganó ambos enfrentamientos, manteniéndose entre los 22 mejores del torneo, que reúne a figuras de élite bajo el sistema suizo. Partido como preclasificado N°35, ya suma 5,5 puntos y se encuentra a solo 1,5 de distancia del líder, el ruso Ian Nepomniachtchi, subcampeón mundial.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) exige que para obtener el título de gran maestro un jugador menor de 14 años reúna tres normas en torneos internacionales, mantenga una actuación superior a 2.600 puntos de Elo y complete su última norma en un torneo abierto. Oro, que nació en el barrio porteño de San Cristóbal y se radicó junto a sus padres Alejandro y Romina en Badalona, cumplió ya dos de estos requisitos en Madrid y Buenos Aires durante 2025. El Open de Moscú representa su oportunidad definitiva para la tercera norma que lo consagraría en la élite.

En la séptima ronda, Oro venció al indio Mandar Lad (2334 Elo) en una partida de 41 jugadas y dos horas y media, resolviendo con un inminente jaque mate tras dominar con el Gambito de Dama Rechazado. Pocos minutos después, regresó al tablero, vistiendo un ambo azul y una remera blanca, para enfrentarse al azerbaiyano Shiroghlan Talibov (2431 Elo) en la octava ronda. Con piezas blancas y una Apertura Inglesa, controló la iniciativa desde el principio. La partida se definió tras un error de Talibov en la jugada 36: Oro supo capitalizarlo mediante un brillante sacrificio de torre por alfil y coronando un peón en dama, lo que llevó a su rival a la rendición quince movimientos más tarde.

Faustino Oro en el Open
Faustino Oro en el Open Internacional Aeroflot (aeroflotopen)

El torneo abierto de Aeroflot brinda un desafío único, pues en cada ronda el emparejamiento se define por sorteo, obligando a enfrentar adversarios con igual puntaje, pero de fuerza variable. Para Oro, era esencial medirse contra competidores con un Elo superior a 2.496 puntos y así cumplir la performance exigida por FIDE, pues victorias ante rivales de menor ranking no cuentan para la marca histórica que persigue.

Finalmente, el sorteo para la última ronda determinó el cruce con Aleksey Grebnev, campeón mundial Sub 18 en 2023, campeón juvenil asiático en 2024 y ganador del Open de Dubái en 2025, que ocupa el puesto N°100 del ranking internacional. Faustino conduce las piezas negras, en lo que será un duelo decisivo.

Oro descubrió el ajedrez durante la pandemia, guiado por su padre, y en menos de seis años pasó de los rudimentos del juego a posicionarse en la cúspide juvenil mundial. Es simpatizante del Club Vélez Sarsfield y cursa primer año de secundaria en el sistema educativo español. Aunque la derrota sufrida en la sexta ronda complicó su camino, el argentino supo sobreponerse. “Conseguir el récord no es algo que me obsesiona, si viene, mejor, pero lo más importante es que siga mejorando mi ajedrez y así llegarán las cosas más fáciles.”

Hoy en Moscú, Faustino Oro buscará culminar una hazaña que lo convertiría, por edad y talento, en el número uno más joven entre los grandes maestros del ajedrez mundial.

