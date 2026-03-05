Deportes

El sorteo de la Billie Jean King Cup definió los cruces de la Selección Argentina de Tenis Femenino

El conjunto nacional ya conoce el camino que deberá recorrer en la próxima instancia del tradicional certamen femenino por equipos, que se disputará del 8 al 11 de abril en Ibagué, Colombia

El equipo argentino ya conoce
El equipo argentino ya conoce a sus rivales para la Billie Jean King Cup, que se disputará del 8 al 11 de abril en Ibagué, Colombia

El sorteo del Grupo I de la Zona Américas de la Billie Jean King Cup determinó que la Selección Argentina de Tenis Femenino YPF integrará el Grupo A junto a Brasil, Chile y Perú en la competencia que se disputará del 8 al 10 de abril en el Complejo de Raquetas de la ciudad de Ibagué, Colombia.

El equipo nacional se enfrentará ante esos tres rivales (con el orden de las series aún por confirmar) en busca de un lugar en la instancia decisiva de la cita internacional. En paralelo, el Grupo B estará compuesto por México, Colombia, Venezuela y Ecuador.

El formato establece que, una vez finalizada la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a los cruces del sábado por el ascenso a los Play-offs 2026 (1A vs. 2B y 2A vs. 1B). En tanto, los terceros y cuartos de cada grupo disputarán las series por la permanencia en la categoría.

La competencia reunirá a ocho selecciones del continente, que buscarán quedarse con uno de los dos lugares disponibles para los Play-offs del Grupo Mundial I, instancia que se disputará en noviembre.

La cita en territorio colombiano tendrá además un condimento especial para el tenis argentino: será el debut de Paola Suárez como capitana del seleccionado nacional, tras asumir recientemente el cargo. La ex número 1 del mundo en dobles estará acompañada en el cuerpo técnico por Mariano Hood, quien se desempeñará como subcapitán del equipo y estuvo en el cuerpo técnico del conjunto nacional que se consagró campeón de la Copa Davis en 2016.

Cabe recordar que hace algunas semanas Suárez fue presentada oficialmente como capitana del equipo argentino en una conferencia de prensa realizada en el Club Náutico Hacoaj. En ese encuentro, la bonaerense se refirió a su nuevo rol dentro del tenis y expresó: “Ahora aparezco en el tenis desde otro lugar, estoy del otro lado. Lo que más quiero lograr es conectar con las jugadoras, darles confianza y que puedan apoyarse en mí ante cualquier problema que puedan tener”.

Y agregó: “Vino en un muy buen momento de mi vida y, de hecho, estoy totalmente dispuesta a hacerlo. Creo que puedo aportar, y eso también me ayudó a decidir. Siento que tengo cosas para dar. Y, también, está el hecho de reencontrarme con Mariano, con Flor, con el Niño… Es como volver al pasado, como transportarse 20 o 30 años atrás”.

Sobre Paola Suárez

Paola Suárez y Mariano Hood
Paola Suárez y Mariano Hood junto al plantel argentino femenino en una jornada de entrenamiento (Crédito: Prensa AAT)

Oriunda de Pergamino, Paola fue una de las tenistas más destacadas de la historia del tenis argentino, tanto que alcanzó la cima del ranking mundial de dobles (en septiembre de 2002), con 44 títulos WTA (8 de ellos, de Grand Slam) y una medalla olímpica; y el top ten del ranking de singles (fue N°9 en junio de 2004), modalidad en la que cosechó 4 títulos y fue semifinalista de Roland Garros. Actualmente vive en España, donde dirige la academia Pro Tenis de Oviedo, que va desde la iniciación en el deporte a la alta competencia.

