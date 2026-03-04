Deportes

La joya del fútbol argentino tasada en más de USD 20 millones que está en carpeta del Inter Miami de Messi

Matías Acevedo es una de las máximas promesas de Racing y ya tuvo minutos con Gustavo Costas, pero hace más de un año que no firma planilla en la Primera División

Matías Acevedo tiene contrato con
Matías Acevedo tiene contrato con la Academia hasta diciembre de este año y, en principio, no tiene la voluntad de irse libre

El Inter Miami de Lionel Messi no se retiró del mercado de pases y evalúa ir a la carga por una joya del fútbol argentino en los próximos días, aunque también podría postergarse la negociación hasta después del Mundial. Luego de la llegada de Facundo Mura con el pase en su poder desde Racing, el cuadro de Florida volvió a direccionar su mirada a la Academia.

Las Garzas pusieron sus ojos en Matías Acevedo, un mediocampista de 18 años que ya debutó en la Primera División. La información de César Luis Merlo, especializado en la ventana de transferencias, y el periodista Leandro Adonio, encargado del día a día del club bonaerense, apunta a que el futbolista figura en la carpeta del vigente campeón de la Major League Soccer (MLS) para reforzar al equipo de Javier Mascherano en el sector ofensivo.

La gran duda es cuándo se cristalizará el interés del elenco rosa, porque analiza si va a fondo por el juvenil antes del 26 de marzo próximo, cuando se cierra la ventana de transferencias, o apuesta por él a partir del próximo periodo, que será tras la Copa del Mundo.

Matías Damián Acevedo nació el 9 de febrero de 2008 y es oriundo de Lanús, provincia de Buenos Aires. El joven diestro de 1.68 de altura es dirigido por Sebastián Chirola Romero y despliega su talento en la Reserva. Viene de entrar desde el banco en las tres primeras jornadas del campeonato juvenil ante Barracas Central, Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Godoy Cruz.

Jugó 15 minutos en la
Jugó 15 minutos en la Primera División de Racing

El sitio partidario Racing de Alma precisó que hace una semana iniciaron las conversaciones entre el director deportivo, Sebastián Saja, y el representante del jugador para renovar el contrato que vence en diciembre próximo. Aclaró que hay una “muy buena predisposición” de ambas partes para evitar que se vaya en condición de libre el 1° de enero de 2027. Posee una cláusula de salida fijada en 18 millones de euros (USD 20,9 millones). Cabe remarcar que Facundo Mura sí finalizó su vínculo y se marchó con el pase en su poder al Inter Miami.

El enganche sumó 15 minutos en la Primera de Racing con la particularidad de que fueron en un solo partido. El 22 de septiembre de 2024 reemplazó a Agustín Urzi en el tramo final de la caída 2-0 ante Talleres en el Mario Alberto Kempes de Córdoba por la fecha 15 de la Liga Profesional. De hecho, venía de ser suplente en la jornada 14 ante Boca (2-1) y, luego de su debut, nunca más firmó planilla. Pocos meses después, ese plantel se coronó en la Copa Sudamericana, pero él tampoco fue parte de ningún encuentro.

Un mes después, a fines de octubre de 2024, Gustavo Costas lo volvió a convocar para enfrentar a Banfield (1-2), pero quedó afuera del banco y el entrenador relacionó su ausencia a un castigo por la tarjeta roja sufrida en los días previos ante Belgrano en la Reserva, cuando golpeó a un rival, lo expulsaron y le dieron dos fechas de sanción. “Hay cosas que no tienen que hacer en un partido”, respondió a la hora de hablar sobre una de las promesas de la Academia.

De esta forma, Inter Miami continúa en pleno análisis para fortalecer la plantilla de Javier Mascherano, luego de haber traído al arquero Dayne St. Clair, los defensores Facundo Mura, Micael y Sergio Reguilón, el volante David Ayala y el centrodelantero Germán Berterame, entre otras caras nuevas. Las Garzas perdieron 0-3 ante Los Ángeles FC en su estreno por la MLS, pero se repusieron con su victoria 4-2 ante el Orlando City en el derbi de Florida con una excelente remontada tras irse al entretiempo 0-2 abajo. Volverá a jugar este sábado desde las 18:30 (hora argentina) contra DC United.

