El recital de Enzo Fernández en la goleada del Chelsea al Aston Villa del Dibu Martínez: asistencia de lujo y un festejo especial

Chelsea se llevó un partido de seis puntos frente al Aston Villa. Obviamente, su triunfo 4-1 le otorgó tres unidades solamente, pero la visita ganó un duelo clave en la pelea por clasificar a copas internacionales gracias al triplete de Joao Pedro y una gran actuación de Enzo Fernández. En la vereda opuesta, Emiliano Martínez registró tapadas fundamentales para evitar que la goleada fuera más abultada en el duelo correspondiente a la fecha 29 de la Premier League, pero no pudo eludir la segunda derrota consecutiva del equipo de Unai Emery.

Los Villanos iniciaron a toda máquina en Villa Park con un golazo de taco por parte de Douglas Luiz a los 119 segundos del inicio y el Dibu Martínez apareció en todo su esplendor a los cinco minutos del cronómetro para rechazar un cabezazo de Pedro con un manotazo a puro reflejo. Parecían ser indicios de que la noche inglesa se decantaría en favor del dueño de casa, y más cuando el campeón del mundo con la selección argentina voló contra su palo izquierdo para despejar un disparo cruzado de Cole Palmer al cierre del primer cuarto de hora.

Sin embargo, los Blues se tomaron revancha de esas intervenciones cuando la pelota pasó por otro mundialista en Qatar: Enzo Fernández. El volante con pasado en River Plate y Benfica elevó un pase desde mitad de cancha, que pareció desviarse en un rival, a la escalada de Malo Gusto sobre el costado derecho. El lateral pisó el área y ejecutó un sencillo buscapié para que Joao Pedro empujara el balón a la red (1-1) a los 34 minutos.

Al término de la etapa inicial, el VAR fue el gran protagonista porque le anuló el 2-1 al Aston Villa por un milimétrico fuera de juego y validó el 2-1 del Chelsea, que fue convertido por Pedro a los 50’ tras una gran asistencia de Enzo Fernández, quien a su vez había recibido la redonda a través de una conexión con Alejandro Garnacho. Asistidor y goleador celebraron esa conquista juntos y el autor del tanto simuló lustrar el botín derecho con el que Enzo le había extendido la pelota para dejarlo mano a mano frente a Emiliano Martínez. Un guiño al gran momento que atraviesa el mediocampista argentino.

El festejo entre Joao Pedro y Enzo Fernández (Crédito: Reuters/Andrew Boyers)

Ya en el complemento, Cole Palmer selló el 3-1 en Birmingham y Garnacho aprovechó la siesta defensiva de los anfitriones para atacar el espacio, quedar frente al Dibu y darle un pase con el arco vacío a Joao Pedro. El brasileño de 24 años alcanzó las 20 anotaciones en 41 partidos con el Chelsea y se trató del primer triplete con esta camiseta y el tercero de su carrera, luego de uno con Fluminense por la Copa Sudamericana y el restante con Brighton por la FA Cup.

De esta manera, el arquero marplatense de 33 años no pudo ampliar las ocho vallas invictas en 30 compromisos de la temporada, y se quedó con siete arcos en cero en la Premier League. Más allá de esto, su rendimiento impidió una goleada todavía más abultada, porque le negó el festejo a Alejandro Garnacho a los 81 minutos con una tremenda tapada con las piernas, luego de un tiro a corta distancia en el área.

En contraposición, Enzo Fernández llegó a cinco asistencias, y se suma a sus 11 tantos en 41 duelos. Además, se ilusiona con dar el zarpazo en la UEFA Champions League, donde se enfrentará por los octavos al París Saint-Germain (PSG) en una reedición de la final ganada contra los parisinos en el último Mundial de Clubes.

Con esta victoria, Chelsea dejó atrás el traspié 1-2 ante Arsenal como visitante y escaló a la quinta posición de la Premier League con 48 puntos, que por el momento le otorga una plaza en la Europa League. Un escalón por encima está Aston Villa, que se alejó del título de manera definitiva y se ubica en el cuarto lugar con 51 unidades, ocupando la última plaza directa a la próxima Champions League.

Los Villanos buscarán romper la racha negativa de cuatro partidos sin ganar el próximo jueves ante Lille en Francia por la ida de octavos de la Europa League. Por otro lado, los Blues se medirán el sábado al Wrexham por la quinta ronda de la FA Cup, y el miércoles iniciarán la llave con PSG.

La tabla de posiciones de la Premier League