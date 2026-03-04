Deportes

“El fútbol se volvió horrible”: la sentencia de una leyenda que decidió dejar de mirar partidos

Un ganador del Balón de Oro, campeón con su selección y figura del Milan de Arrigo Sacchi, explicó por qué le aburre este deporte

Guardar
Ruud Gullit argumentó por qué
Ruud Gullit argumentó por qué le aburre el presente del fútbol (AP)

Ruud Gullit, uno de los grandes nombres del fútbol europeo y figura histórica de los Países Bajos, decidió tomar distancia del deporte que lo vio brillar. A los 63 años, el ex futbolista y entrenador expresó públicamente su frustración con el rumbo actual del fútbol y afirmó haber dejado de ver partidos porque, en sus palabras, “el fútbol se volvió absolutamente horrible”.

La declaración del ex volante ofensivo que brilló en su selección y en el Milan, pronunciada durante su participación en el programa Rondo de Ziggo Sport, suma una voz autorizada y crítica al debate sobre la transformación del juego en las últimas décadas.

Durante la transmisión, Gullit puso en primer plano la ausencia de creatividad y el auge de la táctica por sobre el talento individual en las ligas más competitivas. El neerlandés lamentó que “todos los jugadores están en excelente forma, pero tenemos hambre de jugadores como Lamine Yamal, que pueden superar a sus oponentes”.

Gullit mencionó el reciente enfrentamiento entre Arsenal y Chelsea por la Premier League, como ejemplo de un espectáculo que, a su juicio, perdió el atractivo que lo hizo apasionante. “He decidido dejar de ver fútbol. Ya no disfruto nuestro deporte. Vi el partido del Arsenal y Chelsea… qué partido tan malo”, aseguró.

La crítica de Gullit va más allá de la nostalgia personal. El ganador del Balón de Oro en 1987 advirtió sobre un fenómeno que observa con preocupación: el progresivo reemplazo de la creatividad por la homogeneización de los sistemas de juego. “Echo de menos la diversión, y eso es lo que me da pena del fútbol. A menudo veo partidos porque tengo que hacerlo”, expresó Gullit,

Gullit celebra uno de los
Gullit celebra uno de los goles de Países Bajos en la final de la Eurocopa 1988 (AP)

El neerlandés expuso que actualmente predomina la obediencia táctica y que los futbolistas actúan “como si todo estuviera controlado por una computadora”. Para él, el fútbol se convirtió en una extensión de “es como jugar al Stratego (juego de mesa). Se fuerzan córners y laterales, veo alcanzapelotas listos para darles toallas a los jugadores”.

Durante la entrevista, Gullit fue enfático al señalar: “Necesitamos desesperadamente jugadores que puedan superar a alguien”. A su juicio, el fútbol moderno relega a quienes poseen el arte del regate y la personalidad suficiente para enfrentar a los defensores rivales. “El fútbol se volvió absolutamente horrible. Espero que ese no sea el camino que estamos tomando”, sentenció.

El neerlandés también lamentó el vacío de figuras que arriesguen en el uno contra uno. “¿Dónde están los jugadores que gambetean? ¿Dónde están los jugadores con agallas? Lo único que hacen es dar pases, pases, pases. Me da asco”, manifestó.

Gullit (nacido en Rudi Dil el 1 de septiembre de 1962 en Ámsterdam) desarrolló una de las trayectorias más destacadas del fútbol europeo en los años ’80 y principios de los ’90. Se desempeñó como mediapunta en clubes como Feyenoord Róterdam, PSV Eindhoven, AC Milan y Chelsea. En 1987 recibió el Balón de Oro y fue distinguido con el Premio World Soccer al mejor jugador del mundo en dos ocasiones consecutivas. Con Países Bajos, logró el mayor éxito internacional con la conquista de la Eurocopa 1988. Con el Milan dirigido por Arrigo Sacchi, fue bicampeón de Europa y de la Copa Intercontinental en 1989 y 1990. En su última etapa profesional ejerció doble función como jugador y entrenador en el Chelsea, antes de iniciar formalmente su carrera como DT.

Temas Relacionados

deportes-internacionalRuud GullitAC MilánChelseaSelección de Países Bajos

Últimas Noticias

Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

La Academia y el Globo tuvieron una gran jornada y se llevaron triunfos muy importantes ante Atlético Tucumán y Belgrano, respectivamente. Todos los goles

Con Racing y Huracán en

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

Luego del fracaso de Fernando Diniz en el inicio de 2026, el club anunció a su reemplazo, buscando que potencie a figuras cuestionadas como Marino Hinestroza

Colombianos en el Vasco da

El divertido ping pong a Colapinto antes del inicio de la F1: su principal fobia, Messi y el superpoder que le gustaría tener

El piloto argentino del equipo Alpine aceptó un encendido ida y vuelta que fue furor entre sus fanáticos en las redes sociales

El divertido ping pong a

Uno por uno, cómo les fue a los tenistas argentinos en la gira sudamericana de polvo de ladrillo

Con tres títulos ATP, un finalista y cinco semifinalistas, el tenis nacional dejó números positivos en el calendario de febrero. Sin embargo, hubo algunas caídas en el ranking

Uno por uno, cómo les

Ciro Messi fue campeón con el Inter Miami y replicó el festejo de Leo tras ganar el Mundial: el guiño de Antonela Roccuzzo

El hijo menor de la pareja selló un campeonato de ensueño y su equipo se quedó con el trofeo

Ciro Messi fue campeón con
DEPORTES
Con Racing y Huracán en

Con Racing y Huracán en zona de playoffs, así quedaron las posiciones del Torneo Apertura tras el cierre de la fecha 8

Colombianos en el Vasco da Gama tienen nuevo técnico: un viejo conocido volvió al equipo carioca

El divertido ping pong a Colapinto antes del inicio de la F1: su principal fobia, Messi y el superpoder que le gustaría tener

Uno por uno, cómo les fue a los tenistas argentinos en la gira sudamericana de polvo de ladrillo

Ciro Messi fue campeón con el Inter Miami y replicó el festejo de Leo tras ganar el Mundial: el guiño de Antonela Roccuzzo

TELESHOW
La divertida amenaza de Sabrina

La divertida amenaza de Sabrina Rojas a su hija Esperanza al llevarla a la escuela: “No me aguanta”

La reacción de Brenda Gandini cuando le preguntaron si abriría la pareja con Gonzalo Heredia

La llamativa frase de Mica Viciconte en medio del conflicto con Nicole Neumann: “La humildad vale más que cualquier cosa”

El romántico ida y vuelta de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: de la foto juntos al tierno comentario

La cronología del choque de Ernestina Pais: de su versión del hecho a la razón por la que se negó al test de alcoholemia

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos inició una nueva

Estados Unidos inició una nueva operación militar en Ecuador contra “organizaciones terroristas”

Unos mensajes que deja la operación en Irán

Israel y Estados Unidos afirmaron controlar casi todo el espacio aéreo de Irán

Cuántas horas hay que dormir para reducir el riesgo de tener diabetes tipo 2, según un estudio

Cuba prolonga hasta abril la escasez de combustible para aviones en todos sus aeropuertos