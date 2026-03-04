Deportes

Arranca Indian Wells: el desierto que consagró por última vez a Del Potro y tuvo a Vilas como finalista

El Masters 1000 californiano abre su 51ª edición con la memoria del último trofeo que conquistó el tandilense y la final disputada por el marplatense en 1977

Juan Martín Del Potro celebra
Juan Martín Del Potro celebra en Indian Wells 2018, su único Masters 1000 y último trofeo como profesional (Crédito: Reuters)

El desierto californiano vuelve a convertirse en el epicentro del tenis mundial. Este miércoles comenzó la 51ª edición del Masters 1000 de Indian Wells, el llamado “quinto Grand Slam”, un torneo que para la Argentina tiene un recuerdo imborrable: en 2018, Juan Martín Del Potro levantó el trofeo tras derrotar a Roger Federer en una final inolvidable. Esa consagración no solo lo convirtió en el único argentino campeón en singles en el torneo, sino que además terminó siendo el último título de su carrera profesional. El tandilense también supo quedarse a las puertas en la temporada 2013, al igual que Guillermo Vilas, finalista en 1977, cuando la competencia comenzaba a forjar su historia.

La edición 2018 fue una semana perfecta para Del Potro. En la ronda de 64 superó al australiano Alex de Minaur; en la fase de 32 dejó en el camino al español David Ferrer; en octavos de final venció a su compatriota Leonardo Mayer; en cuartos derrotó al alemán Philipp Kohlschreiber; en semifinales superó al canadiense Milos Raonic; y en la definición se impuso nada menos que ante Federer, entonces número uno del mundo, en un partido que quedó grabado en la memoria del tenis nacional.

El título representó para el argentino el 22° trofeo de su carrera en el ATP Tour y el único en la categoría Masters 1000. Esa misma temporada también se coronó en el ATP de Acapulco y alcanzó las finales del US Open, Beijing, Los Cabos y Auckland. A su vez, logró la mejor posición de su trayectoria en el ranking mundial: el puesto número 3.

En dobles, el marplatense Horacio Zeballos levantó el trofeo en 2019 junto al croata Nikola Mektic. Más adelante, en 2024, alcanzó la definición en pareja con el español Marcel Granollers. Entre las mujeres, Paola Suárez, en dupla con la española Virginia Ruano, se consagró campeona en dos oportunidades (2004 y 2005) y también disputó la final en 2001. Otra argentina que llegó al partido decisivo fue Gisela Dulko, quien lo hizo en 2009 junto a la israelí Shahar Peer.

El Estadio 1 del Indian
El Estadio 1 del Indian Wells Tennis Garden, con capacidad para más de 16.000 espectadores, es el segundo recinto permanente más grande del circuito, solo detrás del Arthur Ashe Stadium (Credito: Jayne Kamin-Oncea)

Indian Wells se encuentra en el condado de Riverside, en el sur del estado de California, a unos 200 kilómetros de Los Ángeles. Allí, en medio del paisaje árido, se levanta el imponente Indian Wells Tennis Garden, uno de los complejos más impactantes del circuito profesional. Su court principal, el Estadio 1, alberga a más de 16.000 espectadores y es el segundo recinto permanente más grande del mundo, solo detrás del Arthur Ashe Stadium de Nueva York. El predio cuenta además con otras 29 canchas, una infraestructura que explica por qué los jugadores lo consideran uno de los torneos mejor organizados del calendario.

En cuanto a su historia grande, Novak Djokovic y Roger Federer encabezan el listado de máximos campeones con cinco títulos cada uno. Rafael Nadal suma tres consagraciones, la misma cifra que Jimmy Connors y Michael Chang, nombres que también marcaron distintas eras en el desierto californiano.

Entre las mujeres, Martina Navratilova, Mary Joe Fernández, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Daniela Hantuchova, Maria Sharapova, Iga Swiatek y Victoria Azarenka, todas con dos títulos, integran el grupo de máximas ganadoras en la historia del torneo.

