El video inédito de la furia de Franco Mastantuono tras ser expulsado en Real Madrid-Getafe

Ocurrió durante la derrota del Real Madrid ante el Getafe

Franco Mastantuono ingresó en lugar de Arda Güler a los 70 minutos para intentar sacar del naufragio al Real Madrid, que cayó 1-0 frente a Getafe este lunes por la Liga de España, y el ex hombre de River Plate mostró destellos de su talento, pero su rendimiento quedó opacado por su expulsión en tiempo adicionado por exceso verbal frente al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz.

Mastantuono fue captado visiblemente molesto en su salida del campo de juego, luego de ver la tarjeta roja, y soltó duras palabras al trabajo del juez principal: “No se le puede hablar al árbitro, no se le puede hablar”. Instantes después, siguió su catarsis: “No se le puede hablar al árbitro. ¡La concha de su madre! ¡Hijo de puta!”.

Estas definiciones del volante ofensivo se complementaron con el acta arbitral presentada por Muñiz Ruiz al término del cruce: “En el minuto 90′ el jugador (30) MASTANTUONO, FRANCO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: ‘Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza’”.

*La expulsión de Franco Mastantuono

El juvenil de 18 años se lució en los minutos que le tocó disputar con un centro preciso para la llegada de Rodrygo, pero el arquero David Soria tapó el tiro del brasileño y, a los 89 minutos, Mastantuono sacó un remate con la pierna derecha que el guardameta del Getafe despejó al córner.

Ya en la adición, el mediocampista se acercó al árbitro principal para recriminarle una acción. Las cámaras oficiales de la transmisión capturaron al argentino hablándole al réferi, quien, luego de varios segundos, le mostró la tarjeta roja directa por el insulto lanzado por el futbolista.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, puntualizó en la gravedad del episodio en medio de la racha negativa de lesiones que salpica al equipo con Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, David Alaba, Eder Militao y Dani Ceballos en la enfermería: “Lo de Mastantuono son cosas que no pueden pasar”.

El acta del árbitro Muñiz Ruiz por el insulto de Mastantuono (Crédito: @JijantesFC)

Era el segundo partido que sumaba minutos Mastantuono de manera consecutiva, luego de haber tenido 13’ en la segunda parte de la revancha ante Benfica por los playoffs de la Champions League. Previo a esto, registraba tres suplencias seguidas, dos por Liga ante Real Sociedad y Osasuna y una en la ida contra los lusos.

Franco Mastantuono fue la gran apuesta de Xabi Alonso en el inicio de su ciclo con la Casa Blanca, pero el diagnóstico de una pubalgia lo obligó a frenar y no tuvo rodaje en la gran mayoría de los encuentros jugados en noviembre y diciembre entre ausencias o suplencias. A partir de enero, se le brindó mayor continuidad, pero los 60’ acumulados contra Rayo Vallecano en febrero pasado fueron un antes y un después. En los cinco encuentros siguientes, acumuló 21’. Cabe recordar que Arbeloa asumió en lugar de Alonso después de la caída 2-3 ante Barcelona en la final de la Supercopa de España de principios de enero.

*El resumen de la victoria del Getafe contra el Real Madrid en el Bernabéu después de 18 años

Esta situación transmite una cuota de preocupación para Lionel Scaloni y la selección argentina porque el joven venía siendo considerado por el Gringo. Incluso, jugó en 3 de los últimos 4 compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas y se perdió los tres amistosos posteriores por lesión. La Albiceleste está a 24 días de enfrentarse a España en la Finalíssima si se mantiene la fecha original del viernes 27 de marzo.

Por otro lado, la caída del Real Madrid ante Getafe lo hizo quedar a cuatro puntos del Barcelona, líder del campeonato. Volverá a jugar el próximo viernes a partir de las 17:00 (hora argentina) contra el Celta de Vigo en condición de visitante.

La tabla de posiciones de la Liga de España