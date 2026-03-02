El blooper por una falla tecnológica que cometió el árbitro en el último minuto del clásico entre Peñarol y Nacional

El blooper del árbitro en el clásico uruguayo

El clásico entre Nacional y Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 en el Gran Parque Central quedó marcado por un episodio inusual: el árbitro dio por terminado el partido antes de tiempo, lo que obligó a reanudar el juego en medio de celebraciones y desconcierto.

El encuentro, que ya tenía a Peñarol como virtual ganador gracias al gol de Matías Arezo, derivó en una de las escenas más singulares de los últimos años en el fútbol uruguayo tras el insólito error del juez internacional Andrés Matonte. Según reportó el diario uruguayo El Observador, la situación generó un momento de tensión y sorpresa tanto en el campo como en las tribunas.

Durante el segundo tiempo, tras el tanto de Arezo a los 76 minutos para la visita, la expectativa se centró en los seis minutos de adición que el cuarto árbitro, Daniel Rodríguez, había indicado por sugerencia del propio Matonte. La ejecución del tiempo extra transcurrió con normalidad hasta que, con el reloj marcando los 95 minutos, el árbitro principal hizo una seña y pitó el final del partido. La reacción fue inmediata: los suplentes aurinegros invadieron el campo para abrazar a sus compañeros, mientras la afición local manifestaba su descontento con silbidos.

Lo inesperado ocurrió cuando Matonte advirtió el error. El propio juez, con gestos claros, pidió disculpas y señaló su reloj, insinuando un problema con el conteo del tiempo. Más tarde, fuentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmaron al periódico local que el problema fue que el cronómetro del árbitro se había detenido, lo que provocó la confusión sobre lo que faltaba por jugarse.

El partido se reanudó para disputar el minuto que quedaba en el Clásico de Uruguay (EFE)

La decisión de Matonte fue ordenar que se disputara el minuto restante. Todos los jugadores y suplentes debieron volver a sus posiciones originales. El arquero panameño Luis Mejía, de Nacional, repuso la pelota en juego, generando una rápida sucesión de jugadas en ambos arcos. En una de ellas, Juan de Dios Pintado remató de primera y exigió una atajada de Washington Aguerre, portero de Peñarol, quien, con la pelota en sus manos, miró hacia el árbitro en busca de la nueva señal para el cierre definitivo del encuentro.

Durante esos sesenta segundos adicionales, el balón viajó de área a área. Hubo rechazos de Lucas Ferreira y Diego Laxalt, así como un lateral enviado por Jesús Trindade. Finalmente, el silbato de Matonte marcó el término oficial del clásico cuando habían transcurrido seis minutos y diecisiete segundos desde el minuto 90.

El resultado no se alteró y Peñarol se impuso por 1-0. El Carbonero quedó como líder del torneo de la Primera División en Uruguay, junto a Central Español, con 9 puntos tras las primeras cuatro jornadas.

Fuentes del entorno de la AUF indicaron que el informe arbitral reflejaría el incidente y las causas técnicas que provocaron la confusión. Aunque el error no tuvo consecuencias graves, el momento será recordado por la imagen de los futbolistas celebrando antes de tiempo y debiendo regresar al campo para disputar el último tramo de un clásico rodeado de expectativa y presión. Afortunadamente, la rápida reacción de Matonte evitó un desenlace más polémico.