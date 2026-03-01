Deportes

Volada al ángulo en tiempo de descuento: el video de la “atajada del año” en la Premier League

La providencial reacción de Jordan Pickford en el último minuto que evitó el empate del Newcastle ante el Everton

La espectacular atajada de Jordan Pickford para salvar el triunfo del Everton ante el Newcastle

En un desenlace que define partidos y temporadas, Jordan Pickford logró una atajada en los minutos de adición que garantizó la victoria para el Everton 3-2 ante el Newcastle por la fecha 28ª de la Premier League, consolidando tres puntos decisivos para el equipo y provocando una ola de reacciones en redes sociales que la convirtieron inmediatamente en viral.

El encuentro, disputado en St James’ Park, llegó a su clímax cuando el reloj superaba los 90 minutos y el marcador favorecía al Everton por un gol. En la jugada determinante, Sandro Tonali, mediocampista del Newcastle, lanzó una volea potente desde fuera del área dirigida al ángulo superior derecho. Pickford, arquero titular del club y recurrente citado por la selección de Inglaterra, respondió con un salto lateral hacia su derecha y logró desviar la pelota con una mano, enviándola al travesaño y evitando el empate cuando el desenlace parecía inevitable.

La respuesta inmediata de los compañeros de Pickford reflejó la magnitud de la acción. La escena, capturada en video, se distribuyó rápidamente en plataformas como X y Reddit. La secuencia recibió cientos de miles de visualizaciones en cuestión de horas, y aficionados, analistas y comentaristas la calificaron como una de las “atajadas del año”. La viralización del gesto técnico incrementó todavía más el alcance del hecho: la imagen de Pickford estirándose para evitar el tanto adversario se constituyó en una referencia visual del fin de semana en la Premier League.

A nivel estadístico, el rendimiento de Jordan Pickford, de 31 años, viene sostenido a lo largo de la temporada 2025/2026. El arquero suma 72 salvadas, un registro que lo sitúa entre los porteros más activos de la liga inglesa. Este desempeño consistente no es aislado: en la temporada 2021/2022, Pickford fue distinguido con el premio a la Atajada de la Temporada otorgado por la Premier League, lo que consolidó su reputación como especialista en intervenciones bajo presión.

Además, con el seleccionado inglés, disputó dos Mundiales (2018 y 2022) y dos Eurocopas (en ambos el combinado terminó siendo subcampeón).

En el último encuentro, la atajada ante Tonali fue fundamental porque evitó un empate en los minutos finales y mantuvo al Everton en una posición competitiva de la tabla, ya que se ubica en el octavo puesto con 40 puntos y quedó a 8 de su clásico rival, el Liverpool, que hoy ocupa el único puesto de clasificación para la Europa League.

En el corto plazo, la victoria de visitante del elenco de Liverpool refuerza la candidatura del equipo para pelear puestos europeos, objetivo que exige no solo una producción ofensiva regular, sino un desempeño sobresaliente de su portero en situaciones límite.

La espectacular atajada de Jordan
La espectacular atajada de Jordan Pickford (Reuters/Lee Smith)

La actuación de Pickford en Newcastle se suma a una serie de momentos determinantes en su carrera, tanto a nivel de club como internacional, y confirma la centralidad de su figura en los planes de cada técnico que ha contado con él.

A nivel de reconocimiento público, la reacción colectiva ante su intervención en St James’ Park refuerza la percepción de que hay atajadas que definen mucho más que los noventa minutos reglamentarios.

En la próxima fecha el Everton recibirá al Burnley, equipo que se encuentra en zona de descenso. Será este martes desde las 16.30 de Argentina. Al otro día, el Newcastle volverá a jugar de local y se medirá ante el Manchester United.

