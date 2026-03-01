La presentación cinematográfica de Alpine con Franco Colapinto para la nueva temporada de F1

El video de Alpine antes del inicio de la F1

La escudería Alpine presentó oficialmente su temporada 2026 de Fórmula 1, en el que destacan la incorporación de nuevas tecnologías y profundas transformaciones en el reglamento, lo que promete abrir “nuevas oportunidades”, como tituló la escudería francesa donde corre el argentino Franco Colapinto.

La iniciativa toma especial relevancia por la participación del propio Colapinto, quien vivirá su tercer año en la máxima categoría, y de su compañero, francés Pierre Gasly, en el contexto de una Fórmula 1 que experimentará la proporción más alta de potencia eléctrica y combustibles sostenibles de su historia.

La escuadra de Enstone presentó con un video cinematográfico en el que los pilotos y trabajadores del equipo muestran entusiasmo y determinación hacia el inicio de una nueva era bajo el lema “El próximo capítulo… 2026. Una nueva era, nuevas oportunidades. Todo empieza aquí”. Este mensaje refleja el espíritu de renovación que predomina en las escuderías de cara al ciclo 2026.

“Tenés que hacer muchos sacrificios para estar en la F1″, dice Colapinto durante las imágenes, en la que también se puede ver la fábrica del equipo en Enstone. “Trabajamos juntos. Es un propósito mucho más grande que Pierre y yo. Devolver a Alpine al tope y para eso estamos trabajando muy duro”, agregó el argentino.

La última etapa de ensayos y simulaciones fue clave para la escuadra gala. Tras realizar más de 1.000 vueltas en los tres días de pruebas en Bahréin, el equipo logró afianzar sus preparativos sin registrar inconvenientes significativos. Este desempeño generó una expectativa renovada, impulsando el regreso de los pilotos a Inglaterra para continuar la preparación en el simulador.

Franco Colapinto a bordo de su Alpine en las pruebas de pretemporada (Prensa Alpine F1 Team)

Los resultados marcaron un avance respecto de la temporada anterior, cuando Alpine finalizó en el último lugar del campeonato de constructores. Ahora, el equipo aspira a consolidarse en la lucha por liderar el grupo intermedio y aprovechar un reglamento que iguala condiciones y favorece la llegada de nuevos fabricantes como Audi, Cadillac y Ford, que es motorista de Red Bull.

El enfoque técnico en las últimas semanas estuvo puesto en mejorar el ritmo de carrera —específicamente en los stints largos— y en optimizar la regeneración de energía de las baterías asociadas al nuevo sistema híbrido. El rendimiento del A526, el monoplaza con el que competirán Colapinto y Gasly, representa el gran interrogante de la escudería para consolidar ese progreso.

En tanto que Colapinto, que afrontará su primer campeonato completo como titular en la categoría reina, destacó la exigencia y el compromiso requeridos en este nuevo ciclo: “Tenés que ser muy apasionado aquí. Tenés que hacer muchos sacrificios. El sacrificio es parte de la Fórmula 1 y hay que elegir muchas veces”.

Colapinto radiografía pretemporada InfografiaIA (Infobae)

Por su parte, Gasly enfatizó el peso histórico de la escudería y el desafío que implica afrontar el nuevo reglamento técnico: “El legado, el historial del equipo. Puedo sentir mucha pasión en este lugar. Realmente creo en el momento que tenemos… Este equipo no ha tenido éxito. Y, al final del día, eso es lo que necesitamos. Necesitamos la oportunidad de poder actuar. Me siento como si fuera el momento perfecto para volar”. El francés de 30 años también remarcó la creciente fuerza colectiva del equipo y la cercanía a concretar todo su potencial: “Es sólo un momento hasta que podamos desbloquear el potencial. Es un poco más cerca y más cerca de convertirse en una realidad”.

En esta temporada participarán 22 pilotos y once escuderías, cifras incrementada por la llegada de Cadillac con Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas. Los autos estarán dotados de 50 de potencia eléctrica, frente al 20% de las últimas temporadas, y emplearán combustibles 100% sostenibles. Estas decisiones acercan la F1 a un nuevo estándar ecológico y también para atraer a fabricantes.

En términos de ingeniería, los monoplazas serán más livianos y pequeños. La adopción de aerodinámica activa —alerones regulables según la situación de carrera— busca facilitar los adelantamientos y reducir el impacto del aire sucio.

El Campeonato Mundial de F1 2026 será escenario de transformaciones técnicas y deportivas sin precedentes. El próximo 8 de marzo, en el circuito de Albert Park, en Melbourne, Australia, arrancará un calendario de nueve meses que, tras una pausa por el receso invernal europeo entre julio y agosto, culminará el 6 de diciembre en Abu Dhabi.