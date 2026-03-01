Deportes

Julio César Falcioni volverá a dirigir en el fútbol argentino: el club de la Liga Profesional que lo contrató

El experimentado entrenador regresa a los 69 años para intentar enderezar el rumbo de Atlético Tucumán

Julio César Falcioni volverá a dirigir en el fútbol argentino a los 69 años

Atlético Tucumán oficializó la contratación de Julio César Falcioni, quien ultima detalles para iniciar una nueva etapa como director técnico en la Primera División del fútbol argentino. Según comunicó el Decano, el miércoles tomará formalmente el mando del primer equipo, pero este martes, observará desde el estadio Monumental José Fierro el duelo frente a Racing por la octava fecha del Torneo Apertura.

El anuncio llegó tras la desvinculación de Hugo Colace, quien dejó su cargo luego de una serie de resultados negativos, incluyendo una derrota ante Belgrano en la séptima fecha del Torneo Apertura. El equipo tucumano ocupa actualmente el puesto 13 de la Zona B, con 5 puntos en 7 partidos, solo por encima de Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

A sus 69 años, Falcioni retomará la dirección técnica tras su último paso por Banfield, donde permaneció hasta junio de 2024. La institución tucumana le brindó la bienvenida a un director técnico con una extensa y reconocida carrera en el fútbol argentino. El Emperador estará acompañado por Néstor Omar Piccoli y Leandro Daniel Somoza como ayudantes de campo, junto a Kenshi Omar Piccoli en la preparación física.

El club tucumano oficializó la llegada del entrenador

No es la primera vez que Falcioni encabeza un proceso de reestructuración deportiva. Su historial incluye ciclos en clubes como Vélez Sarsfield, Olimpo, Banfield, Independiente, Colón, Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca Juniors, All Boys y Quilmes. En el caso del Taladro, su nombre quedó vinculado a la obtención del único título en primera división del club, el Torneo Apertura 2009. La bandera “los días más felices fueron falcionistas” sigue siendo símbolo de ese logro.

El Emperador, debutó como entrenador en Vélez Sarsfield tras su paso por las divisiones inferiores. Posteriormente condujo a Olimpo de Bahía Blanca, donde permaneció entre 2002 y 2003. En Banfield, su gestión resultó clave para la clasificación a la Copa Libertadores 2005, alcanzando los cuartos de final cuando cayó ante River Plate.

Entre los hitos más recordados de su carrera se destaca la consagración con Boca Juniors en el Torneo Apertura 2011, logrando el campeonato de manera invicta con 12 victorias, siete empates y apenas seis goles en contra. Además, sumó la Copa Argentina 2012 al palmarés del club.

El técnico tomará oficialmente el mando del primer equipo este miércoles (@CAB_oficial)

La llegada de Falcioni se produce en un contexto de urgencia para el Decano, que busca revertir una campaña irregular. El equipo tucumano sólo sumó 5 puntos tras siete jornadas y enfrenta el desafío de salir de los últimos puestos de la tabla. El club comunicó que el partido ante Racing será dirigido por el técnico interino Ramiro González, mientras el Emperador se integra al proyecto. De mantenerse el paro en el fútbol argentino y suspenderse la fecha siguiente, el debut formal del entrenador podría retrasarse hasta la décima jornada frente a Aldosivi.

Durante su última etapa en Banfield, Falcioni dirigió 44 partidos, de los cuales ganó 15, empató 12 y perdió 17. A lo largo de toda su carrera como director técnico, acumula 740 encuentros, con 283 victorias, 223 empates y 234 derrotas. A estos números se suman los títulos logrados en Banfield y Boca.

