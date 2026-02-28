Deportes

El gol que le anuló el VAR a Adam Bareiro durante el duelo de Boca Juniors ante Gimnasia de Mendoza

El paraguayo había convertido el 2-1 en la Bombonera, pero no fue convalidado por fuera de juego de Lucas Janson

El final de primer tiempo entre Boca Juniors y Gimnasia de Mendoza, correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura, estuvo cargado de tensión. Adam Bareiro había puesto el 2-1 favorable al Xeneize, pero el árbitro Pablo Dóvalo, a instancias del VAR, no lo convalidó. En la misma acción, el elenco mendocino también reclamó penal.

La visita se adelantó en el marcador a los 15 minutos con Luciano Paredes como autor del gol, al conectar un cabezazo preciso en el primer palo tras un córner desde la banda derecha. El tanto alteró los planes de Boca, que sintió la presión del resultado adverso y debió reorganizarse rápidamente sobre el terreno de juego.

La reacción del conjunto de la Ribera llegó en el cierre del primer tiempo. A los 41 minutos, Miguel Merentiel igualó el encuentro luego de que Lautaro Blanco encarara por izquierda, recortara hacia su perfil derecho y enviara un centro al área, que tras un desvío de Bareiro quedó en posición favorable para el delantero uruguayo, que no dudó y decretó la igualdad con un potente disparo raso.

Poco tiempo después, el público presenció una controvertida intervención del VAR, a cargo de Nicolás Lamolina, que privó a Boca del 2-1. Tras constatar una posición adelantada de Lucas Janson en el inicio de la jugada, Dóvalo indicó que el tanto de Bareiro, que había conectado con su cabeza un buen centro de Blanco, no sumaba al marcador.

Adam Bareiro se quedó con
Adam Bareiro se quedó con las ganas de gritar un nuevo gol con la camiseta de Boca, ya que su tanto fue invalidado por posición adelantada (Fotobaires)

“Se observa, en fase de ataque, un fuera de juego del jugador 16 de Boca (Merentiel). Decisión final: tiro indirecto”, fueron las palabras que utilizó el juez para anular el tanto, lo que sumó confusión, ya que el que se encontraba en posición adelantada era en realidad Lucas Janson.

De todos modos, esa resolución resultó una sorpresa para todos los presentes en la Bombonera. Momentos antes, todo el elenco mendocino reclamó una infracción de Ayrton Costa sobre Agustín Módica dentro del área defendida por Agustín Marchesín en el inicio de la jugada que derivó en el tanto de Bareiro. Sin embargo, no se observó falta alguna por parte del zaguero hacia el atacante visitante, por lo que el cuerpo técnico acertó en no sancionar penal. Por lo tanto, se constituyeron dos decisiones correctas.

Vale recordar que, además de Dóvalo y Lamolina, los otros designados para impartir justicia en este duelo fueron: Miguel Savorani e Iván Aliende, como asistentes, y Jorge Broggi, que hizo la tarea de AVAR.

Este hubiese sido el tercer tanto del atacante de 29 años con la camiseta azul y oro, que llegó al club hace pocos días y busca asegurar una plaza en la selección paraguaya para el Mundial 2026. Vale recordar que se despachó con un doblete en su debut frente a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina y celebró un regreso espectacular al fútbol argentino tras su paso sin grito por River Plate,

La agenda indica que el próximo compromiso para el elenco que dirige tácticamente Claudio Úbeda será el 4 de marzo, por la fecha siete del Torneo Apertura, en el duelo aplazado ante Lanús, desde las 21 en La Fortaleza.

Luego, ya que la jornada 9 del certamen fue suspendida por el paro de AFA, su siguiente compromiso será el miércoles 11/3 cuando reciba en el estadio Alberto J. Armando a San Lorenzo, por la fecha 10. Gimnasia de Mendoza, por su parte, tendrá que visitar el estadio Guillermo Laza de Deportivo Riestra, el jueves 12 de marzo desde las 17, también por la decima jornada del certamen doméstico.

Boca JuniorsAdam BareiroPablo Dóvalo

