Los Pumas 7’s confirmaron el plantel para Vancouver y Nueva York

Sin Joaquín Pellandini ni Santiago Mare, el seleccionado argentino afronta la última gira de la fase regular con la mira puesta en la consolidación del plantel y la preparación para el tramo final del torneo internacional

Marcos Moneta fue figura en
Marcos Moneta fue figura en Vancouver 2025

La selección argentina de rugby seven, Los Pumas 7’s, definió la lista de 14 jugadores que disputará las últimas dos etapas de la fase regular del Circuito Mundial de Seven. El equipo viajará a Vancouver y Nueva York, en una gira que será determinante para la posición de Argentina de cara a la etapa final del torneo.

El seleccionado dirigido por Santiago Gómez Cora afrontará el Seven de Vancouver los días sábado 7 y domingo 8 de mayo. En esta competencia, Argentina compartirá el Grupo B junto a Fiji, Australia y Francia. El Grupo A lo integrarán Nueva Zelanda, España, Gran Bretaña y Sudáfrica.

Santiago Mare no será parte
Santiago Mare no será parte de la lista (REUTERS/Tyrone Siu)

El plantel presenta dos ausencias de peso respecto a las etapas anteriores de Singapur y Perth: Joaquín Pellandini y Santiago Mare no serán parte de la gira. Pellandini quedó desafectado por una lesión en el hombro y Mare por una molestia en el pie. Sobre estas bajas, el head coach explicó: “En este caso vamos a viajar sin Pellandini tras su lesión en el hombro y sin Mare tras una molestia en el pie. Queremos que lleguen de la mejor manera a las etapas finales, que en definitiva son las que van a marcar el rendimiento final del año”.

En lugar de los lesionados fueron convocados Lautaro Bazán Vélez y Sebastián Dubuc. La lista definitiva está compuesta por Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Graziano, Valentín Maldonado, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara. La nómina combina experiencia y juventud, con jugadores que sumaron minutos en las etapas previas y otros que regresan al plantel.

El entrenador argentino analizó el contexto particular de esta edición del Circuito Mundial, marcada por cambios en el formato y un calendario ajustado. “Es algo nuevo para nosotros este formato para saber que nos conviene hacer y también fue un año de prueba para darle rodaje al equipo. Habrá mucho para analizar tras estas dos últimas etapas de la fase regular, como también lo haremos después de las tres finales para entender cómo rinde el equipo a final de temporada”, afirmó Gómez Cora.

Los Pumas 7 con todo
Los Pumas 7 con todo listo para Vancouver (REUTERS/Edgar Su)

El staff técnico subrayó la importancia de mantener la estructura y afianzar el sistema de juego en el cierre de la fase regular. “Nuestro objetivo es continuar con el ensamble del equipo y terminar de agarrar confianza algunos jugadores, como también aceitar nuestro sistema de juego para llegar de la mejor manera a las finales”, concluyó el entrenador.

La gira por Norteamérica será clave para definir la posición de Los Pumas 7’s en la tabla general y ajustar detalles de cara a las finales del Circuito. El equipo argentino buscará sostener el protagonismo alcanzado durante la temporada y responder a las exigencias de un torneo que reúne a los principales seleccionados del rugby seven mundial.

