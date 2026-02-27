La respuesta de Eduardo Domínguez cuando le preguntaron por el interés de River en su presentación con Atlético Mineiro

La llegada de Eduardo Domínguez a la dirección técnica de Atlético Mineiro inicia un nuevo capítulo en la carrera del técnico argentino, quien fue presentado oficialmente junto a Paulo Bracks, director deportivo del club, en el Arena MRV. En su primer encuentro con la prensa, la consulta sobre el interés de River Plate no tardó en aparecer, revelando el trasfondo de negociaciones y lealtades que rodearon su desembarco en Brasil.

Domínguez explicó que su prioridad fue siempre el proyecto deportivo y el entorno de trabajo, más allá de la cuestión económica. “En principio cuando hablé con Paulo fue porque ya habían hablado con Estudiantes, y me ofreció una propuesta que es lo que me entusiasma a mí, la parte deportiva”, remarcó el entrenador, quien subrayó: “No miro el dinero. Miro lo que me ofrece detrás de la organización, detrás de lo que uno puede crecer personalmente y pueda hacer crecer al equipo que va a entrenar”.

Sobre el proceso de negociación y el supuesto interés de River, Domínguez fue contundente respecto a su postura: “Después lo que pasó afuera y lo que se pudo generar, está mi agente, que no me interesó si habló o no habló porque yo ya había dado mi palabra y habíamos quedado en algo y me parece que es lo correcto”. Así, aseguró que su compromiso personal con el club brasileño se selló de manera directa, sin dejar que factores externos influyeran en su decisión.

Eduardo Domínguez fue presentado junto a Paulo Bracks en Atlético Mineiro (@Atletico)

La salida de Marcelo Gallardo de River Plate generó una búsqueda inmediata de su reemplazante. Según trascendió, el club de Núñez sondeó la situación de Domínguez, interesado en incorporarlo tras la renuncia del Muñeco y su despedida ante Banfield. Sin embargo, el técnico ya había cerrado su acuerdo con Atlético Mineiro, lo que hizo inviable la gestión.

El medio brasileño GloboEsporte anticipó que River desistió rápidamente al confirmar que el acuerdo entre Domínguez y el Galo estaba sellado. La consulta formal por parte del club argentino no pasó de un sondeo inicial, y ambas partes continuaron con sus planes previstos. Sin embargo, un vínculo personal une a Domínguez y Gallardo: Juan Berros fue representante de ambos hasta su fallecimiento en 2024. Tras este hecho, la gestión quedó en manos de su hijo.

El Barba firmó contrato con el Galo hasta diciembre de 2027 (@Atletico)

Sin posibilidades de contar con el ex entrenador de Estudiantes, el principal candidato para el banco Millonario pasó a ser Eduardo Coudet, actualmente en el Alavés de España. Aún no hay información desde el entorno del Chacho sobre una posible salida del club vasco. Tras su presentación, Eduardo Domínguez se puso al frente del plantel de Atlético Mineiro, en sustitución a Jorge Sampaoli. El club difundió en sus redes las primeras imágenes del entrenador en acción, lo que significó el inicio de una etapa que busca imprimir su sello en el equipo.

La habilitación llegó rápidamente: Domínguez ya figura en el Boletín Informativo Diario (BID) de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), requisito indispensable para dirigir oficialmente en Brasil. De esta manera, el técnico argentino está en condiciones de debutar este domingo en la semifinal de vuelta del Campeonato Mineiro ante el América Mineiro. En el partido de ida, Atlético igualó 1-1 en la Arena MRV. Eduardo Dudu Rodrigues adelantó al Galo a los 51 minutos, pero el empate definitivo llegó sobre el cierre, con un tanto de Yarlen a los 93. Por lo tanto, el desenlace de la serie permanece abierto de cara a la revancha.

En otros fragmentos de la conferencia de prensa, Domínguez le dedicó algunas palabras a su etapa previa en el Pincha: “Agradezco al hincha de Estudiantes porque fui feliz ahí y me fui siendo feliz. Y sé que un día es probable que vuelva y volveré feliz a un lugar que me abrió las puertas. Pero cuando llegué a Estudiantes no era el Estudiantes que me fui”, expresó y dejó abierta la posibilidad de un regreso futuro.