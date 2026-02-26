Deportes

Las millonarias cifras que recaudaron los equipos de la F1 por su clasificación en la tabla: el monto que recibió Alpine

Se hizo viral un informe sobre el ingreso en premios que obtuvieron las escuderías a lo largo de 2025

Guardar
Alpine se ubicó como la
Alpine se ubicó como la sexta escudería que más dinero recibió en el 2025

Antes del arranque oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1, se conoció cuánto dinero recaudó cada escudería en premios metálicos a lo largo del 2025. Aunque McLaren se coronó campeón mundial, terminó siendo solo el cuarto conjunto que más ingresos recibió, superado por Ferrari, Mercedes y Red Bull.

Según un informe del portal especializado Planet F1, que se basó en los resultados financieros presentados por Liberty Media, empresa que gestiona los derechos de la Máxima, reveló que los equipos se repartieron un total de USD 1.400 millones en premios durante 2025.

Pese a su éxito deportivo, McLaren recibió solamente USD 165,8 millones. En contraste, Ferrari encabezó la lista con USD 277,7 millones, cifra que incluye bonificaciones históricas derivadas de su rendimiento en la última década y un pago especial que supera la mitad del monto recibido.

El informe detalla que Alpine, que actualmente tiene su dupla titular conformada por el argentino Franco Colapinto y Pierre Gasly, recaudó una cifra aproximada de USD 100 millones. Dicho monto lo ubicó como el sexto equipo que más dinero sumó. Tiene que ver con el sexto puesto que obtuvo en la campaña 2024, gracias al trabajo de Gasly y Esteban Ocon.

Ferrari fue la escudería que
Ferrari fue la escudería que más dinero recaudó en el 2025 (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La fórmula de distribución de premios en la F1 no se circunscribe a la clasificación anual, según mencionó el portal en un artículo que lleva la firma de Mar Coch. Una matriz detallada, definida por el Acuerdo de la Concordia, asigna pagos base y bonificaciones vinculadas a logros históricos. Hay que destacar que los premios metálicos de 2025 corresponden a la posición final del curso 2024.

La cifra exacta que reciben los equipos es un secreto muy bien guardado según los términos del Acuerdo de la Concordia, aunque se entiende que incluye un pago base del cinco por ciento a Ferrari y una matriz de pagos relacionados con el éxito de los tres mejores equipos en cada una de las últimas 10 temporadas”, argumentó Planet F1.

En este contexto, Williams obtuvo en 2025 USD 4,7 millones extra por haber finalizado tercero en 2015, aunque perderá ese derecho en años venideros por no haber repetido un resultado similar desde entonces.

A pesar de obtener el
A pesar de obtener el campeonato de constructores en 2024, McLaren escaló únicamente hasta el cuarto lugar en la lista de los que más dinero ganó (REUTERS/Amr Alfiky)

Mercedes ocupó el segundo lugar en el ranking financiero, acumulando USD 230,8 millones, de los cuales USD 112 millones fueron bonificaciones por su desempeño dominante durante la era híbrida iniciada en 2015. Por su parte, Red Bull percibió USD 202,8 millones; una parte significativa de esos ingresos—USD 128,2 millones—se debió a su posición como tercer clasificado en el Campeonato de Constructores 2024.

McLaren, pese a obtener el campeonato en 2024, solo sumó un podio entre los tres primeros en la década previa—fue tercero en 2020—y por eso, su bonificación fue de apenas USD 18,7 millones. El reparto base entre los 10 equipos en función de la posición final de 2024 dejó a McLaren con USD 147,1 millones—el 14 % del pozo disponible—, mientras que Sauber, quien terminó décimo, recibió USD 63,1 millones.

Hasta 2025, los equipos se repartieron los premios entre solo 10 escuderías. La situación cambiará en 2026. Cadillac se sumó a la competición como el undécimo equipo y, por incorporación inmediata al reparto de premios, generó objeciones por parte de escuderías como Williams, cuyo director James Vowles argumentó que el impacto económico sería significativo.

Según los resultados financieros de Liberty Media y el informe de Planet F1, Cadillac pasará a recibir aproximadamente USD 63 millones en su temporada debut. Este nuevo reparto afectará especialmente a McLaren, cuya parte como campeón mundial se reduciría de USD 147,1 millones a USD 127,9 millones.

Liberty Media reportó ingresos totales de USD 3.870 millones en 2025, de los cuales alrededor del 45 % se distribuye a los equipos. Además, en su último informe, señaló que la “asistencia de aficionados a la F1 en 2025 fue de 6,75 millones, un 4 % más en comparación con 2024 y una audiencia en vivo un 21 % mayor en comparación con 2024”.

LA LISTA DE PREMIOS MÉTALICOS QUE RECAUDARON LOS EQUIPOS DE LA F1 EN 2025

  1. Ferrari: USD 277,7 millones
  2. Mercedes: USD 230,8 millones
  3. Red Bull: USD 202,9 millones
  4. McLaren: USD 165,8 millones
  5. Aston Martin: USD 109,3 millones
  6. Alpine: USD 99,9 millones
  7. Haas: USD 91,5 millones
  8. Racing Bulls: USD 82 millones
  9. Williams: USD 77,2 millones
  10. Sauber: USD 63,1 millones

Temas Relacionados

Fórmula 1F1AlpineFranco ColapintoMcLarenFerrariRed BullMercedesdeportes-argentina

Últimas Noticias

Tomás Etcheverry y el trabajo mental detrás de su título: “Fue como voltear una pared”

El platense ganó el Río Open después de años de frustraciones en finales. En una charla con Infobae, contó cómo se preparó para levantar un trofeo en el circuito mayor de la ATP: “Lo busqué durante mucho tiempo”

Tomás Etcheverry y el trabajo

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El Granate, que se impuso por 1-0 en la ida, intentará hacer historia en el Maracaná ante el Mengao. Desde las 21.30, por ESPN y Disney+

Lanús y Flamengo definirán en

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Millonario, en el último partido del Muñeco como DT, recibirá al Taladro en el Monumental. Desde las 19.30, por TNT Sports

En la despedida de Marcelo

Fuerte revelación sobre los accidentes de Jack Doohan en la Súper Fórmula de Japón que dinamitaron su contratación

El director de Kondo Racing, equipo que probó al ex Alpine, afirmó que los tres choques consecutivos inclinaron la balanza para el lado negativo: “No pudimos llegar a un acuerdo en varios puntos”

Fuerte revelación sobre los accidentes

La polémica que se desató en Portugal por un gesto de un compañero de Prestianni con Vinicius tras el Real Madrid-Benfica de Champions League

Sidny Lopes Cabral le pidió la camiseta al brasileño luego del encuentro, pero el tema escaló en redes sociales y un accionar del argentino alimentó las controversias

La polémica que se desató
DEPORTES
Tomás Etcheverry y el trabajo

Tomás Etcheverry y el trabajo mental detrás de su título: “Fue como voltear una pared”

Lanús y Flamengo definirán en Brasil al campeón de la Recopa Sudamericana: hora, TV y formaciones

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate recibirá a Banfield por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Fuerte revelación sobre los accidentes de Jack Doohan en la Súper Fórmula de Japón que dinamitaron su contratación

La polémica que se desató en Portugal por un gesto de un compañero de Prestianni con Vinicius tras el Real Madrid-Benfica de Champions League

TELESHOW
Daniela de Lucía habló tras

Daniela de Lucía habló tras su salida de Gran Hermano por la muerte de su padre: “Me enseñó el valor del trabajo”

El gesto de Mauro Icardi a la producción de fotos de la China Suárez en ropa interior

Sofía Gala y el reto de interpretar a Moria Casán en la serie de su vida: “Fue una experiencia sanadora”

Lollapalooza Argentina se expande: nuevo mapa, más confort y una propuesta multisensorial

La sorpresiva reacción de Andrea del Boca para intentar callar a sus compañeros en plena discusión en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos amenazó con aislar

Estados Unidos amenazó con aislar a un banco suizo por relación comercial con Irán y Rusia

El impacto de la basura tecnológica: encuentran residuos de pantallas en cerebros de delfines y marsopas

Estados Unidos e Irán registraron un “avance significativo” en las negociaciones nucleares en Ginebra

¿La ciencia reveló el misterio detrás de las Blood Falls? Qué se sabe de las “erupciones” rojas en la Antártida

Universidad costarricense fue galardonada en Madrid con el Premio Iberoamericano de Cooperación para el Desarrollo por su liderazgo en educación a distancia