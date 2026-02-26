Las millonarias cifras que recaudaron los equipos de la F1 por su clasificación en la tabla: el monto que recibió Alpine

Alpine se ubicó como la sexta escudería que más dinero recibió en el 2025

Antes del arranque oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1, se conoció cuánto dinero recaudó cada escudería en premios metálicos a lo largo del 2025. Aunque McLaren se coronó campeón mundial, terminó siendo solo el cuarto conjunto que más ingresos recibió, superado por Ferrari, Mercedes y Red Bull.

Según un informe del portal especializado Planet F1, que se basó en los resultados financieros presentados por Liberty Media, empresa que gestiona los derechos de la Máxima, reveló que los equipos se repartieron un total de USD 1.400 millones en premios durante 2025.

Pese a su éxito deportivo, McLaren recibió solamente USD 165,8 millones. En contraste, Ferrari encabezó la lista con USD 277,7 millones, cifra que incluye bonificaciones históricas derivadas de su rendimiento en la última década y un pago especial que supera la mitad del monto recibido.

El informe detalla que Alpine, que actualmente tiene su dupla titular conformada por el argentino Franco Colapinto y Pierre Gasly, recaudó una cifra aproximada de USD 100 millones. Dicho monto lo ubicó como el sexto equipo que más dinero sumó. Tiene que ver con el sexto puesto que obtuvo en la campaña 2024, gracias al trabajo de Gasly y Esteban Ocon.

Ferrari fue la escudería que más dinero recaudó en el 2025 (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La fórmula de distribución de premios en la F1 no se circunscribe a la clasificación anual, según mencionó el portal en un artículo que lleva la firma de Mar Coch. Una matriz detallada, definida por el Acuerdo de la Concordia, asigna pagos base y bonificaciones vinculadas a logros históricos. Hay que destacar que los premios metálicos de 2025 corresponden a la posición final del curso 2024.

“La cifra exacta que reciben los equipos es un secreto muy bien guardado según los términos del Acuerdo de la Concordia, aunque se entiende que incluye un pago base del cinco por ciento a Ferrari y una matriz de pagos relacionados con el éxito de los tres mejores equipos en cada una de las últimas 10 temporadas”, argumentó Planet F1.

En este contexto, Williams obtuvo en 2025 USD 4,7 millones extra por haber finalizado tercero en 2015, aunque perderá ese derecho en años venideros por no haber repetido un resultado similar desde entonces.

A pesar de obtener el campeonato de constructores en 2024, McLaren escaló únicamente hasta el cuarto lugar en la lista de los que más dinero ganó (REUTERS/Amr Alfiky)

Mercedes ocupó el segundo lugar en el ranking financiero, acumulando USD 230,8 millones, de los cuales USD 112 millones fueron bonificaciones por su desempeño dominante durante la era híbrida iniciada en 2015. Por su parte, Red Bull percibió USD 202,8 millones; una parte significativa de esos ingresos—USD 128,2 millones—se debió a su posición como tercer clasificado en el Campeonato de Constructores 2024.

McLaren, pese a obtener el campeonato en 2024, solo sumó un podio entre los tres primeros en la década previa—fue tercero en 2020—y por eso, su bonificación fue de apenas USD 18,7 millones. El reparto base entre los 10 equipos en función de la posición final de 2024 dejó a McLaren con USD 147,1 millones—el 14 % del pozo disponible—, mientras que Sauber, quien terminó décimo, recibió USD 63,1 millones.

Hasta 2025, los equipos se repartieron los premios entre solo 10 escuderías. La situación cambiará en 2026. Cadillac se sumó a la competición como el undécimo equipo y, por incorporación inmediata al reparto de premios, generó objeciones por parte de escuderías como Williams, cuyo director James Vowles argumentó que el impacto económico sería significativo.

Según los resultados financieros de Liberty Media y el informe de Planet F1, Cadillac pasará a recibir aproximadamente USD 63 millones en su temporada debut. Este nuevo reparto afectará especialmente a McLaren, cuya parte como campeón mundial se reduciría de USD 147,1 millones a USD 127,9 millones.

Liberty Media reportó ingresos totales de USD 3.870 millones en 2025, de los cuales alrededor del 45 % se distribuye a los equipos. Además, en su último informe, señaló que la “asistencia de aficionados a la F1 en 2025 fue de 6,75 millones, un 4 % más en comparación con 2024 y una audiencia en vivo un 21 % mayor en comparación con 2024”.

LA LISTA DE PREMIOS MÉTALICOS QUE RECAUDARON LOS EQUIPOS DE LA F1 EN 2025

Ferrari: USD 277,7 millones Mercedes: USD 230,8 millones Red Bull: USD 202,9 millones McLaren: USD 165,8 millones Aston Martin: USD 109,3 millones Alpine: USD 99,9 millones Haas: USD 91,5 millones Racing Bulls: USD 82 millones Williams: USD 77,2 millones Sauber: USD 63,1 millones