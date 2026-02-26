La impactante herida que sufrió el héroe del Atalanta por la patada en la cabeza que propició su remontada en la Champions

La patada a Krstovic que derivó en el penal y la profunda herida para el delantero (AFP)

Atalanta logró una remontada histórica en la Champions League: el equipo italiano logró eliminar al Borussia Dortmund con un penal decisivo en el minuto 98. El delantero Nikola Krstovic fue protagonista de la acción que derivó en la pena máxima, tras recibir una patada en la cabeza que le dejó una herida visible en la frente. La revisión del VAR ratificó el remate desde los 12 pasos y desató la euforia en el estadio de Bérgamo.

El atacante montenegrino, de 25 años, terminó el encuentro con sangre sobre el césped, pero resultó clave para la clasificación de su equipo a octavos de final. La jugada determinante provocó la expulsión por doble amarilla del defensa Ramdy Bensebaini, quien le cometió la infracción a su rival al querer rechazar. Luego, Samardzic ejecutó el penalti con precisión y aseguró el pase de la Atalanta, que se impuso por 4 a 1 (4-3 en el global).

Krstovic muestra su herida tras la clasificación en la Champions League

Tras la victoria, Krstovic compartió en redes sociales imágenes desde la camilla en la que recibió atención médica por la brecha sufrida. Mostró la marca de la “herida de guerra”, imagen que reflejó tanto el dolor físico como la satisfacción por el pase logrado.

El vendaje que le colocaron en el campo de juego (AFP)

La publicación evidenció el sacrificio asumido por el jugador en una noche decisiva para la Atalanta. Pese a la molestia de la lesión, Krstovic celebró haber contribuido con un papel clave en la clasificación de su equipo. Terminó con la cabeza vendada, luego recibió puntos de sutura y sus compañeros se retrataron a su lado. “Mi héroe” o “mi guerrero”, escribieron en sus publicaciones en las redes, como broma al delantero.

Remontada épica y claves del triunfo de Atalanta en Champions League

El desarrollo del partido se inclinó temprano hacia los locales. En el minuto cuatro, Scamacca aprovechó un error defensivo de Bensebaini y anotó el primer tanto, igualando la eliminatoria. Antes del descanso, un disparo de Zappacosta desviado por Bensebaini superó al portero suizo Kobel y le permitió al conjunto italiano empatar el global.

En la segunda mitad, la Atalanta mantuvo la iniciativa, aunque el Borussia Dortmund descontó por medio de Adeyemi, que reavivó las opciones alemanas. Sin embargo, un centro de De Roon fue culminado por Pasalic, y el estadio estalló tras el penal final señalado tras otro error de Bensebaini y la intervención del VAR. La ejecución de Samardzic, ya en el tiempo añadido, rubricó una clasificación celebrada con intensidad.

La herida en la frente del montenegrino, de 25 años (X: @SiaranBolaLive)

Lo que viene para Atalanta tras eliminar al Borussia Dortmund

La clasificación deja al elenco de Bérgamo a la espera del sorteo de octavos de final, donde podría enfrentar a Arsenal o Bayern Múnich. El triunfo ha fortalecido la moral del equipo y la conexión con su afición, tras superar una eliminatoria adversa gracias a coraje y determinación en los minutos finales.

La imagen de Krstovic, celebrando mientras aún mostraba la herida recibida, resume tanto la emoción del vestuario como el esfuerzo físico requerido en una de las noches más exigentes de la Champions League para el Atalanta, que también da batalla en la Serie A, donde se encuentra séptimo con 45 puntos, a 17 del líder Inter de Milán y a una unidad de los puestos de clasificación a las copas internacionales de la próxima temporada.

Todos los entretelones de un partido apasionante