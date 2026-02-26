Deportes

La autocrítica de Franco Armani antes del último partido de Gallardo como técnico de River Plate: “Tenemos responsabilidad”

El arquero, que volvió a ser baja ante Banfield por lesión, se refirió a la despedida del entrenador: “Que la gente y el hincha de River sepa que vamos a estar más unidos que nunca para salir adelante”

El arquero habló en la previa al último partido de Marcelo Gallardo

El segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate llegó a su fin este jueves, en el partido ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura. La noticia, divulgada por el propio entrenador en un video difundido a través de las redes oficiales del club, marca un cierre cargado de simbolismo para hinchas y jugadores. Antes del encuentro en el Monumental, uno de los protagonistas que tomó la palabra antes del encuentro fue Franco Armani, referente del plantel que no logró darle un título al orientador en su segundo ciclo.

El capitán expresó el impacto que generó la decisión de Gallardo en el grupo. “Son días duros por todo lo que sabemos, por la decisión que tomó Marcelo en dar un paso al costado. Pero bueno, hoy tenemos un partido y hay que tratar de asumirlo con la mayor responsabilidad”, afirmó el arquero. Además, reforzó el objetivo inmediato: “Obviamente, a pesar de toda esta circunstancia, tenemos la idea de sumar de a tres, de hacer un buen partido para salir adelante de esta situación. Ninguno quiere pasar por esto, hay que ser fuerte mentalmente y como grupo para asumir la responsabilidad de hoy y mirar hacia adelante”.

Armani aseguró que el plantel trabajará para superar las adversidades tras la despedida de Gallardo

La autocrítica no estuvo ausente en las palabras de Armani. Reconoció que el plantel tiene una cuota importante de responsabilidad en el presente del equipo: “Tenemos responsabilidad, obviamente. Somos los que cada partido entramos al campo de juego y tomamos decisiones. Cada uno en estos meses dio todo para que la situación sea otra, lamentablemente no se pudo dar”.

El mensaje para los hinchas tampoco faltó: “Vamos a seguir trabajando e insistiendo para sacar esto adelante. Que la gente y el hincha de River sepa eso: vamos a estar más unidos que nunca para salir adelante. Lamentamos esta situación pero hay que seguir. Este club y este escudo pide eso, hay que rendir todos los fines de semana, ganar los campeonatos que se jueguen. Tenemos que prepararnos de otra manera para conseguir el buen camino”.

Franco Armani envió un mensaje de tranquilidad a los hinchas de River

La presencia de Armani en la previa adquirió un matiz especial por su condición de baja. El arquero, de 39 años, no jugaba desde mediados de año y su retorno se vio frustrado recientemente cuando una inflamación en el tendón de Aquiles derecho lo obligó a abandonar el campo al término del primer tiempo frente a Vélez. El propio cuerpo técnico determinó que no era conveniente arriesgarlo, por lo que su regreso no tiene plazos definidos y dependerá de la evolución diaria del dolor. Ante la ausencia del capitán, el arco de River volvió a estar custodiado por Santiago Beltrán, quien dejó una buena impresión desde su debut en la pretemporada.

En este contexto, el último partido de Gallardo al frente de River se convirtió en un acontecimiento de alto impacto emocional para todos los sectores del club. La combinación de la despedida, la autocrítica del plantel y el desafío de afrontar una etapa de transición imprime un clima particular en el Monumental. Mientras, el club ya trabaja en su sucesión: Eduardo Coudet aparece como el apuntado para reemplazar al Muñeco, aunque primero debe resolver su salida del Alavés de España.

En la despedida de Marcelo

El gesto de Martínez Quarta

El emotivo recibimiento para Gallardo

Los diez minutos fatales de

El álbum de fotos del
DEPORTES
En la despedida de Marcelo

