Ruggeri opinó sobre la salida de Gallardo de River Plate y apuntó contra los jugadores: “Se lo llevaron puesto”

En medio de la decisión que tomó Marcelo Gallardo de finalizar su ciclo como director técnico de River Plate, hecho que se consumará mañana, luego del partido contra Banfield en el Monumental, Oscar Ruggeri opinó sobre la renuncia del Muñeco y dejó en claro que los futbolistas tuvieron un alto grado de responsabilidad con la situación.

“Gallardo se fue porque la está pasando mal. Es muy grande y pensó en el club. Puso a River por encima de todo, me gustó la decisión que tomó. Si un tipo groso como es él no tiene las fuerzas para seguir, está bien", expresó el campeón del mundo con la selección argentina en 1986 durante el programa F90 de ESPN.

Luego, Ruggeri hizo hincapié en los futbolistas de River y lo que les espera luego de la salida de Gallardo, el técnico más ganador de la historia del club de Núñez. “Ahora los jugadores van a tener una mochila y van a salir a jugar con un camión encima de la espalda. Ahí vamos a ver quiénes son los que tienen huevos realmente porque a Gallardo lo van a poner ahí arriba y lo van a ovacionar. A los cinco minutos que empieza el partido se vienen las bombas para los jugadores porque se lo llevaron puesto a Gallardo y esto la gente no te lo perdona. Van a tener que ganar todos los partidos y no errar un pase. Toda la presión la tienen los jugadores y un poco los dirigentes", continuó el Cabezón.

En la misma línea, el ex defensor y DT opinó que cuando salga el equipo a la cancha a disputar el duelo ante Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura, los hinchas van a ovacionar a Gallardo y desaprobar al resto del plantel. “Le van a hacer tremenda fiesta y la bronca va a ser contra los jugadores”. Sin embargo, advirtió: “Hasta que empiece el partido, después el hincha quiere ganar por diez goles”.

*La opinión de Ruggeri sobre el Chacho Coudet

Luego, la información giró en torno al sucesor de Marcelo Gallardo y el principal candidato que se asoma es Eduardo Coudet, quien se encuentra actualmente dirigiendo al Deportivo Alavés de España. “Me gusta el Chacho. Es un loco lindo, pero después en la cancha es serio, trabaja bien y está un poco identificado con River que es importante” , dijo Ruggeri. Sobre un posible llamado al histórico Ramón Díaz, quien se encuentra sin trabajo tras su paso por Brasil, el oriundo de Corral de Bustos aportó que el riojano ya no es el mismo de antes en cuanto a su protagonismo dentro de la cancha y que ahora su hijo Emiliano es quien está al frente.

Este jueves, desde las 19.30, el estadio Monumental verá por última vez a Marcelo Gallardo al frente de River Plate, por lo menos en su segundo ciclo al mando del equipo. El Millonario buscará cortar una racha de tres derrotas consecutivas en la Zona B del Torneo Apertura frente a Banfield e intentará volver a ingresar en puestos de playoff, ya que se encuentra con 7 unidades en el décimo lugar junto a su próximo rival y Racing.