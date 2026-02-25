“Fui yo quien terminó la relación”: el comunicado de la pareja de un piloto de Fórmula 1 para confirmar su separación

Eliska Babickova anunció la separación en sus redes

La influencer checa Eliska Bábícková anunció a través de sus redes sociales la ruptura de su relación con el piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, a pocos días del comienzo de la nueva temporada de Fórmula 1. La noticia se da tras semanas de especulaciones y rumores sobre la vida personal del piloto, quien se prepara para arrancar un nuevo año en el equipo Mercedes durante el Gran Premio de Australia.

Bábícková, ex piloto de karting y figura con casi 170.000 seguidores en Instagram, explicó que ella tomó la decisión de separarse. “Sí, rompimos. Fui yo quien terminó la relación porque sentí que ya no coincidíamos en nuestras vidas personales ni en lo que queríamos para el futuro”, señaló la influencer en un mensaje dirigido a sus seguidores. La joven de 22 años añadió que la pareja “intentó aclarar algunas cosas durante todo febrero”, pero finalmente concluyó que sus valores y expectativas resultaban incompatibles.

La ruptura ha sido objeto de atención mediática debido al perfil público de ambos. Antonelli, considerado una de las mayores promesas de la Fórmula 1, ha mantenido su vida privada alejada de los focos desde el cierre de la temporada pasada. Bábícková explicó: “Esto es bastante reciente, porque durante todo febrero, Kimi y yo estábamos intentando aclarar algunas cosas. Simplemente no estábamos muy seguros de en qué punto la relación se había resuelto. Por eso no lo abordé antes, aunque los rumores llevan tiempo circulando”.

Según informó el diario británico Daily Mail, estaban en pareja desde el 2023. Aunque el portal checo Idnes detalló que “se conocieron cuando eran niños en unas carreras de karts” y se volvieron a “encontrar en unas pruebas de Fórmula 4″ años después, ya que el padre de Kimi, Marco, supervisó la carrera de Bábícková. La checa proviene de una familia de pilotos y fue la primera mujer en ganar en el campeonato italiano de karts.

Kimi Antonelli se prepara para volver a competir

La influencer remarcó la importancia de detener las especulaciones: “He visto muchísima especulación, noticias y relatos falsos. Eso no está bien. Quiero corregirlo y dejar las cosas claras, para que todo el mundo lo sepa y no haya más relatos falsos y repugnantes”. La ruptura se produjo en medio de un entorno mediático agitado, también marcado por la reciente separación del piloto Lando Norris y su pareja, Magui Corceiro.

Bábícková negó cualquier tipo de escándalo o infidelidad en torno a la separación. “No hubo otros hombres ni otras mujeres involucrados. No hubo engaños. Y creo que es totalmente erróneo que alguien asuma eso porque es muy poco representativo de quiénes somos Kimi y yo como personas”, afirmó en sus declaraciones. Añadió que “aunque tuvimos problemas hacia el final, el problema nunca fue de otras personas. Simplemente distorsiona todo lo que era nuestra relación y eso no me gusta”.

La pareja se conoció en la infancia durante competencias de karting y volvió a encontrarse en pruebas de Fórmula 4. La relación alcanzó notoriedad cuando Antonelli firmó contrato con Mercedes y Bábícková comenzó a compartir su día a día en redes sociales, donde gestiona junto a sus hermanas el canal de YouTube Welcome to the Sisterhood, enfocado en deportes de motor, moda y estilo de vida.

La joven explicó los motivos de la separación

En cuanto a su futuro mediático, Bábícková advirtió que no hará más comentarios sobre la ruptura: “Esta es la última vez que hablo de esto. Claro, si hay algo que realmente deba abordar, pueden dejar de especular porque ya está resuelto. Aunque quieran más información, no la compartiré. Es lo que es”.

Andrea Kimi Antonelli se unió a Mercedes en 2019 como piloto junior tras una destacada trayectoria en karting. Luego de un paso por la Fórmula 4 y la Fórmula 2, el italiano se prepara para una nueva temporada como titular en la Fórmula 1. Durante la temporada pasada, Antonelli finalizó en la 7ª posición del campeonato y obtuvo su mejor resultado en el Gran Premio de Brasil, donde cruzó la meta en el segundo lugar, detrás de Norris en un fin de semana que también lo vio culminar segundo en la Sprint.

Ambos pilotos, Antonelli y George Russell, firmaron nuevos acuerdos con Mercedes en octubre, aunque no se han revelado detalles sobre la duración de los contratos. El equipo inicia una nueva etapa en la Fórmula 1 con Antonelli como uno de sus principales talentos.