Deportes

Realizó comentarios machistas contra una árbitra en Brasil y su club le recortó la mitad del sueldo: “Mi mamá y mi esposa me retaron”

El futbolista Gustavo Marques fue sancionado por Bragantino luego de una desafortunada frase contra una jueza

Guardar

Bragantino resolvió sancionar a su defensor Gustavo Marques tras los comentarios machistas que el jugador emitió sobre la árbitra Daiane Muniz después de la derrota por 2-1 ante San Pablo, que significó la eliminación en los cuartos de final del Campeonato Paulista. El club comunicó la reducción del 50% del salario total de Marques y su exclusión de la convocatoria para el partido contra Athletico Paranaense del miércoles.

La multa impuesta a Gustavo Marques será destinada íntegramente a la ONG Rendar, una entidad que apoya a mujeres en situación vulnerable en la región de Bragantina. En su comunicado, Bragantino explicó que mantiene conversaciones con esta y otras instituciones de Bragança Paulista para reforzar las medidas sociales y educativas dentro del club y la comunidad.

Tras la difusión de las declaraciones, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil abrió un expediente contra el futbolista y, según medios locales, se evalúa una posible suspensión de hasta diez fechas. La polémica surgió luego de que Marques afirmara: “No sirve de nada jugar contra San Pablo, Palmeiras y Corinthians, y que pongan a una mujer a arbitrar un partido de este tamaño. Creo que ella no fue honesta”, además de cuestionar la capacidad de la jueza para dirigir compromisos de esa magnitud.

Posteriormente, el defensor buscó disculparse públicamente: “Estoy aquí una vez más para pedir perdón a todas las mujeres del mundo y de Brasil. Dije cosas que no debería para Daniela. Fui al vestuario y les pedí perdón a ella y a la asistente. Quiero pedir perdón a todas las mujeres. Aquí hay varias mujeres, quiero que me puedan perdonar por mi actitud”, expresó, equivocando nuevamente el nombre de la árbitra en su disculpa.

El propio Marques, aún visiblemente afectado, agregó: “Estoy mal, estoy triste. Mi esposa ya me retó, mi madre ya me retó. Todo ser humano se equivoca. El fútbol te hace parte de eso, sea mujer u hombre. Lo que dije no condice con lo que soy. Soy un tipo muy honesto. Debemos tener respeto sea quien pite, hombre o mujer”.

EL COMUNICADO COMPLETO DE BRAGANTINO

Red Bull Bragantino anuncia que el defensa Gustavo Marques recibirá una multa del 50% de sus ingresos totales como consecuencia de las declaraciones sexistas que realizó contra la árbitra Daiane Muniz tras el partido contra el São Paulo. Tampoco será convocado para el partido contra el Athletico-PR del miércoles. El dinero de la multa será donado a la ONG Rendar, que atiende a mujeres vulnerables en la región de Bragantina. Red Bull Bragantino está en conversaciones con la propia ONG y con otras instituciones de Bragança Paulista para que las medidas sociales y educativas, que ya se realizan durante todo el año, puedan intensificarse y difundirse dentro del club y en nuestra sociedad.

(Traducido del portugués)

Temas Relacionados

Daiane MunizGustavo MarquesBrasileiraoBrasilBragantino

Últimas Noticias

Jugo de brócoli, ¿el secreto mejor guardado de los atletas olímpicos para la recuperación muscular?

Elaborada en Suecia a partir de grandes cantidades de esta verdura, esta bebida cuenta con varios adeptos entre los competidores. Qué dice la ciencia sobre sus beneficios

Jugo de brócoli, ¿el secreto

Courtois repudió los dichos de Chilavert contra Vinicius Jr. y Mbappé en medio de la acusación por racismo a Prestianni

El arquero de Real Madrid definió las frases del ex arquero como “lamentables” y afirmó: “Esas cosas no caben en el mundo de hoy y ni en cualquier lugar”

Courtois repudió los dichos de

Fuerte respuesta de Dalma y Gianinna contra Macri tras sus dichos sobre Maradona: “No sabés leer y fuiste presidente”

Las hijas del Diez apuntaron contra el ex presidente de la Nación luego de los comentarios sobre la etapa que compartieron en Boca Juniors

Fuerte respuesta de Dalma y

El argumento de los dirigentes que impulsan el paro del fútbol y quiénes se ausentaron a la reunión en AFA

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y Secretario General de la Casa Madre del fútbol nacional, fue la voz cantante de la defensa de Claudio Tapia y Pablo Toviggino

El argumento de los dirigentes

Fuerte respaldo del presidente del Benfica a Prestianni tras la denuncia de Vinícius y la suspensión de la UEFA

Rui Costa defendió al futbolista argentino tras el castigo provisional que le impusieron: “¡No hay nada probado! ¡Prestianni no es racista, lo garantizo!"

Fuerte respaldo del presidente del
DEPORTES
Jugo de brócoli, ¿el secreto

Jugo de brócoli, ¿el secreto mejor guardado de los atletas olímpicos para la recuperación muscular?

Courtois repudió los dichos de Chilavert contra Vinicius Jr. y Mbappé en medio de la acusación por racismo a Prestianni

Fuerte respuesta de Dalma y Gianinna contra Macri tras sus dichos sobre Maradona: “No sabés leer y fuiste presidente”

El argumento de los dirigentes que impulsan el paro del fútbol y quiénes se ausentaron a la reunión en AFA

Fuerte respaldo del presidente del Benfica a Prestianni tras la denuncia de Vinícius y la suspensión de la UEFA

TELESHOW
La lluvia sorprendió a los

La lluvia sorprendió a los participantes de Gran Hermano: goteras y humor en la primera noche

El descargo de El Polaco por la foto íntima que despertó rumores de infidelidad a Barby Silenzy

Los consejos amorosos de Brian Sarmiento en su primera noche en Gran Hermano

La reacción de Zoe Bogach cuando su exnovio ingresó a Gran Hermano Generación Dorada: el video

La llamativa elección de Andrea del Boca en la primera noche de Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador reporta más de

El Salvador reporta más de 184,000 casos de infección respiratoria aguda en 2026

Aumento de chikungunya en Bolivia genera alerta sanitaria: en dos meses hay más casos que en todo 2025

Sonrisa enigmática, puño de acero: el ascenso imparable de Kim Yo Jong, la mujer más temida de Corea del Norte

El rover Curiosity de la NASA explora las inquietantes telarañas de Marte

Una peste felina intriga a Tailandia: murieron 72 tigres en 10 días