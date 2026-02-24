Realizó comentarios machistas contra una árbitra en Brasil y su club le recortó la mitad del sueldo: “Mi mamá y mi esposa me retaron”

Bragantino resolvió sancionar a su defensor Gustavo Marques tras los comentarios machistas que el jugador emitió sobre la árbitra Daiane Muniz después de la derrota por 2-1 ante San Pablo, que significó la eliminación en los cuartos de final del Campeonato Paulista. El club comunicó la reducción del 50% del salario total de Marques y su exclusión de la convocatoria para el partido contra Athletico Paranaense del miércoles.

La multa impuesta a Gustavo Marques será destinada íntegramente a la ONG Rendar, una entidad que apoya a mujeres en situación vulnerable en la región de Bragantina. En su comunicado, Bragantino explicó que mantiene conversaciones con esta y otras instituciones de Bragança Paulista para reforzar las medidas sociales y educativas dentro del club y la comunidad.

Tras la difusión de las declaraciones, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil abrió un expediente contra el futbolista y, según medios locales, se evalúa una posible suspensión de hasta diez fechas. La polémica surgió luego de que Marques afirmara: “No sirve de nada jugar contra San Pablo, Palmeiras y Corinthians, y que pongan a una mujer a arbitrar un partido de este tamaño. Creo que ella no fue honesta”, además de cuestionar la capacidad de la jueza para dirigir compromisos de esa magnitud.

Posteriormente, el defensor buscó disculparse públicamente: “Estoy aquí una vez más para pedir perdón a todas las mujeres del mundo y de Brasil. Dije cosas que no debería para Daniela. Fui al vestuario y les pedí perdón a ella y a la asistente. Quiero pedir perdón a todas las mujeres. Aquí hay varias mujeres, quiero que me puedan perdonar por mi actitud”, expresó, equivocando nuevamente el nombre de la árbitra en su disculpa.

El propio Marques, aún visiblemente afectado, agregó: “Estoy mal, estoy triste. Mi esposa ya me retó, mi madre ya me retó. Todo ser humano se equivoca. El fútbol te hace parte de eso, sea mujer u hombre. Lo que dije no condice con lo que soy. Soy un tipo muy honesto. Debemos tener respeto sea quien pite, hombre o mujer”.

EL COMUNICADO COMPLETO DE BRAGANTINO

Red Bull Bragantino anuncia que el defensa Gustavo Marques recibirá una multa del 50% de sus ingresos totales como consecuencia de las declaraciones sexistas que realizó contra la árbitra Daiane Muniz tras el partido contra el São Paulo. Tampoco será convocado para el partido contra el Athletico-PR del miércoles. El dinero de la multa será donado a la ONG Rendar, que atiende a mujeres vulnerables en la región de Bragantina. Red Bull Bragantino está en conversaciones con la propia ONG y con otras instituciones de Bragança Paulista para que las medidas sociales y educativas, que ya se realizan durante todo el año, puedan intensificarse y difundirse dentro del club y en nuestra sociedad.

(Traducido del portugués)