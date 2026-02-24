El detrás de escena de la decisión de Gallardo de marcharse de River Plate: el intento de convencerlo para que siguiera

Gallardo termina su segundo ciclo sin ningún título

Marcelo Gallardo llegó a las 16.10 de este martes 23 de febrero al River Camp con una idea clara: comunicarle al plantel que iba a dirigir el jueves contra Banfield e iba a renunciar como entrenador de River Plate. El Muñeco, de 50 años, arribó a la decisión tras varias horas de análisis, luego de no hablar ante los medios luego de la derrota 1-0 ante Vélez.

Fue allí desde el vestuario de donde brotaron los rumores de que la continuidad estaba bajo evaluación por parte del propio DT por primera vez desde que inició el segundo ciclo. La derrota N° 13 en los últimos 20 partidos caló hondo. También ese primer tiempo en el que la Banda fue arrollada desde lo actitudinal por su rival. En su casa, con sus seres queridos, Gallardo llegó a su determinación, aunque se la guardó en la intimidad hasta llegar a Ezeiza.

Un rato más tarde llegó Enzo Francescoli, enviado por la dirigencia, para hacerle llegar al técnico un mensaje de apoyo. Hasta ese momento, Gallardo y el presidente Stefano Di Carlo no habían tenido contacto.

Cuando el orientador reunió al plantel antes de la práctica y le comunicó su idea de dirigir contra Banfield e irse, también se lo dijo a Francescoli. Allí se encendieron las alarmas y el Director Deportivo le informó la novedad a Di Carlo, quien estaba en el Monumental e inmediatamente se trasladó al River Camp: cruzó el portón a las 19.04. Una hora y 55 minutos después, el presidente se marchó con la noticia de que Gallardo se iba.

El máximo directivo de la institución, principal promotor de su regreso y quien le renovó el contrato a fines de 2025, intentó convencer para que se quedara: no pudo torcer la decisión del DT porque ya la tenía tomada.

Mientras crecía la expectativa, con la indumentaria de entrenador de River que lucirá el jueves por última vez, Gallardo pisó el césped de la cancha 1 del River Camp y grabó el video de 121 segundos, en el que hizo mucha fuerza para no quebrarse, más allá de que su voz osciló más de una vez por la emoción.

“Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido“, aceptó en su prólogo que no iba a ser fácil el discurso.

El mensaje de Marcelo Gallardo con el que anunció su despedida de River Plate

“Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos”, continuó. "Simplemente, mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero, de todo corazón, que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente pueda encontrar buenos resultados futbolísticos para todavía engrandecer más lo que significa River Plate en el mundo", dejó su deseo para quien lo suceda.

Puede ser Eduardo Coudet; también Santiago Solari. Pablo Aimar goza de muchísimo consenso en la Comisión Directiva, pero es imposible porque no va a dejar su tarea como ayudante de Lionel Scaloni en la selección argentina a cuatro meses del inicio de la defensa del título logrado en el Mundial de Qatar 2022.

Tras los 14 títulos de su era dorada, en este ciclo dirigió 85 partidos, en los que cosechó 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, alcanzando una efectividad del 53,72%. Poco para la estatua que se ganó con justicia en la puerta del Monumental. El propio Gallardo así lo entendió, por eso le puso punto final a su segundo ciclo. Antes, se bañará con el cariño de la gente en el Monumental.