Dos luchadoras argentinas pelearán este fin de semana en UFC México: día, horario y rivales de los eventos que protagonizarán Ailín Pérez y Sofía Montenegro

Ailín Pérez y Sofía Montenegro harán su presentación en México

La Arena Ciudad de México se prepara para recibir una nueva edición del UFC Fight Night 268, un evento que destaca por el protagonismo de peleadores latinoamericanos y que tendrá una presencia importante de luchadoras argentinas en la cartelera. El sábado 28 de febrero, a partir de las 20 horas (Argentina) Ailín Pérez y Sofía Montenegro subirán al octágono con objetivos claros: consolidar la proyección de las artes marciales mixtas argentinas en el circuito internacional y avanzar hacia la élite de sus respectivas divisiones.

Ailín Pérez, apodada Fiona, atraviesa el mejor momento de su carrera tras sumar cinco triunfos consecutivos en la categoría de peso gallo femenino. La argentina ocupa el séptimo lugar del ranking oficial de la división, una posición que la coloca a un paso de la pelea por el título. La luchadora, nacida en Buenos Aires, enfrentará a la estadounidense Macy Chiasson, número ocho del ranking, en una pelea que podría definir el futuro inmediato de la división.

Pérez llega a la gran cita con un importante juego de lucha y derribos, además de con sus ataques potentes cuando esta de pie que marcaron su carrera. La argentina viene de superar a rivales como Ashlee Evans-Smith, Lucie Pudilova, Joselyne Edwards, Karol Rosa y Darya Zheleznyakova, consolidando una racha invicta en la organización.

Por su parte, Chiasson llega al combate tras un periodo irregular, con derrotas ante Ketlen Vieira y Yana Santos, luego de haber obtenido victorias con bonificación frente a Pannie Kianzad y Mayra Bueno Silva el año anterior. El duelo entre ambas, programado como una de las peleas destacadas de las preliminares, representa un desafío clave para las aspiraciones de la argentina.

Ailín Pérez, conocida como 'Fiona', se presenta como una destacada luchadora argentina en el póster oficial para la semana de combate de UFC, preparándose para su encuentro en la categoría de peso gallo en la Ciudad de México.

La búsqueda de protagonismo argentino no se limita a Pérez. Sofía Montenegro, conocida como La Bruja, debutará en UFC tras asegurarse un contrato en el Dana White’s Contender Series, donde protagonizó una de las peleas más recordadas de la temporada. “Me vengo preparando extremadamente fuerte para febrero, pero muy feliz”, afirmó Montenegro en una entrevista con Infobae. La luchadora, de 26 años, dividió su campamento entre Argentina y México, adaptándose a la altitud de la Ciudad de México y estudiando minuciosamente a su rival, la lituana Ernesta Kareckaite.

El historial de Montenegro muestra seis victorias y dos derrotas, con un paso destacado por diferentes promociones antes de acceder a la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo. Su última pelea, una derrota por decisión dividida ante Jeisla Chaves en el Contender Series, mostró la capacidad de la argentina para desenvolverse en combates de alto ritmo e intensidad.

“Mi equipo se encargó de estudiar a mi rival paso a paso”, afirmó Montenegro al referirse a su preparación para este debut. Mientras tanto, Pérez buscará igualar la segunda mejor racha de victorias de la historia de la división femenina, una marca que hoy ostenta la ex campeona Ronda Rousey con seis triunfos consecutivos.

La cartelera de UFC Fight Night presenta el esperado combate de peso mosca entre Montenegro y Kareckaite en la Arena CDMX el 28 de febrero.

El evento UFC México, encabezado por el ex campeón mexicano Brandon Moreno frente al emergente Lone’er Kavanagh en el peso mosca, incluye trece peleas con representación latinoamericana en cada una.

Las preliminares comenzarán a las 20 horas de Argentina. Si bien no hay una hora exacta, Sofía Montenegro será la primera representante argentina en entrar al octágono, en la tercera pelea de la noche, mientras que Ailín Pérez tendrá su turno en el antepenúltimo combate antes de la cartelera principal, que iniciará a las 23 horas.

La presencia de dos luchadoras argentinas en una misma cartelera de UFC en México subraya el avance de los talentos nacionales en la máxima compañía de artes marciales mixtas. Además, la expectativa por el futuro de la disciplina en el país se incrementa ante el anuncio de la próxima pelea estelar de Kevin Vallejos frente a Josh Emmett el 14 de marzo, un duelo que podría acercar a Vallejos a la disputa por el título de peso pluma.