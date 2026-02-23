Deportes

Impacto en el mundo del boxeo: se confirmó la revancha entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao

El estadounidense, de 48 años, y el filipino, de 47, ya se habían visto las caras sobre el ring en 2015

Money y el filipino, durante
Money y el filipino, durante el combate de 2015 (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

El anuncio oficial de la revancha histórica entre Mayweather y Pacquiao ha generado una fuerte expectación en el mundo del boxeo. El excampeón estadounidense Floyd Mayweather, de 48 años, y el filipino Manny Pacquiao (47) se volverán a enfrentar el 19 de septiembre de 2026 en el Sphere de Las Vegas, según confirmó Netflix, la plataforma que transmitirá la velada.

El combate marcará un hito al ser el primer enfrentamiento profesional celebrado en este moderno recinto, equipado con tecnología inmersiva, y contará con transmisión mundial directa a todos los suscriptores de Netflix sin costo adicional.

La cita contará con la participación organizativa de Mayweather Promotions, Manny Pacquiao Promotions, EverWonder Studio, Limitless X Holdings, Hidden Empire Film Group y la propia Netflix, que proyectará el combate a más de 325 millones de suscriptores a nivel global.

Antecedentes del enfrentamiento Mayweather vs Pacquiao

La historia entre ambos púgiles tiene su origen en el denominado ‘Combate del Siglo’, celebrado en mayo de 2015 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Aquella noche, Floyd Mayweather se impuso por decisión unánime, consolidando su récord profesional de 50 victorias y ningún revés.

El “Combate del Siglo” se mantiene como el evento más lucrativo de la historia del boxeo, alcanzando una cifra inédita de 4,6 millones de compras de pago por evento y una recaudación de taquilla superior a USD 72 millones.

Aunque el evento batió todos los récords económicos, muchos aficionados consideraron que el espectáculo en el cuadrilátero no estuvo a la altura de las expectativas. Por ello, la revancha anunciada ofrece la oportunidad de resolver cuentas pendientes entre dos leyendas.

Trayectorias y aspiraciones de Mayweather y Pacquiao

Floyd Mayweather, estadounidense, cumple 49 años este martes y anunció su regreso oficial al boxeo profesional tras su retiro en 2017, periodo en el que solo participó en exhibiciones. Mientras tanto, también tiene pendiente un combate no profesional contra Mike Tyson el 25 de abril de 2026 en la República Democrática del Congo.

Manny Pacquiao, oriundo de Filipinas y excampeón mundial con 62 victorias, 8 derrotas y 3 combates nulos, vuelve tras disputar una pelea profesional en julio del año anterior, que finalizó sin ganador frente a Mario Barrios. El enfrentamiento del próximo septiembre representa una oportunidad única para dejar un legado definitorio en este deporte.

Expectativas y mensajes de Pacquiao y Mayweather

Manny Pacquiao afirmó que los aficionados “han esperado demasiado” y que esta revancha será “aún más grande”. El boxeador, quien también supo incursionar en el básquet, subrayó su intención de dedicar el combate a sus compatriotas y de brindar gloria a Filipinas.

Floyd Mayweather, por su parte, recordó su triunfo del 2015 y anticipó en declaraciones brindadas a la organización que “esta vez el resultado será el mismo”.

Este nuevo duelo revive la rivalidad entre dos leyendas, con Pacquiao aspirando a inscribir su nombre en lo más alto del boxeo y Mayweather decidido a mantener su invicto ante los ojos del mundo. En diciembre, también con transmisión de Netflix, Anthony Joshua venció por nocaut al influencer Jake Paul en otro combate de alto impacto.

