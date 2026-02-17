Deportes

Dieron a conocer la fecha y la sede de la esperada pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather

Las leyendas del boxeo, de 59 y 48 años, respectivamente, habían anunciado la exhibición en 2025

Tyson y Money, frente a frente

El posible enfrentamiento de Mike Tyson y Floyd Mayweather Jr. en un combate de exhibición ha generado gran expectativa en el mundo del boxeo. Según fuentes especializadas como Mike Coppinger y Ring Magazine, hay fecha y sede para la pelea, que había sido anunciada en 2025. El combate se llevaría a cabo el 25 de abril de 2026 en la República Democrática del Congo, un escenario considerado histórico por su peso simbólico en este deporte.

El formato será una exhibición, impulsada por el interés comercial y el atractivo mediático de reunir a figuras legendarias y celebridades fuera de la competencia profesional. Aunque la fecha y el lugar aún no han sido confirmados oficialmente por los equipos de Tyson o Mayweather, la noticia ha captado la atención tanto de medios como de aficionados en todo el mundo.

Tyson, de 59 años, se retiró en 2005, aunque se mantiene activo en iniciativas ligadas al boxeo. En 2020 protagonizó una exhibición ante Roy Jones Junior y a fines de 2024 peleó en un choque categorizado como oficial ante el influencer Jake Paul, con quien perdió por puntos. Hace pocos días, contribuyó al lanzamiento del Mike Tyson Invitational en Las Vegas, un torneo que busca fortalecer el boxeo amateur estadounidense. Su enfoque está puesto en apoyar a las nuevas generaciones e impulsar la presencia del pugilismo en grandes escenarios. “El boxeo está muriendo y no lo podemos permitir”, remarcó Kid Dynamite.

Por su parte, Mayweather, de 48 años, conserva un invicto profesional de 50-0. Tras su retiro en 2017, ha colaborado con el desarrollo de combates de exhibición, combinando el boxeo con otras formas de entretenimiento y enfrentándose tanto a conocidos del espectáculo como a rivales seleccionados bajo reglas adaptadas. Algunos de sus rivales fueron Logan Paul y Conor Mc Gregor.

El surgimiento de este tipo de eventos responde a la búsqueda de alternativas rentables y espectaculares en la industria boxística. Las bolsas cuantiosas y el alcance internacional reflejan cómo el boxeo actual prioriza el espectáculo y la audiencia global. Lugares como Las Vegas, Arabia Saudita y destinos inusuales del Medio Oriente se disputan la organización de estos encuentros; ahora el foco se traslada a África Central, en una apuesta distinta que tiene gran significado simbólico.

Elegir la República Democrática del Congo como posible sede del combate alude directamente al recuerdo del enfrentamiento entre Muhammad Ali y George Foreman en 1974, considerado un hito cultural. Medio siglo después, la llegada de Mayweather y Tyson a este país parece buscar ese mismo eco histórico, aunque en un contexto diferente y sin títulos oficiales en juego.

Sin embargo, persisten dudas relevantes sobre la logística, la infraestructura disponible y las verdaderas motivaciones detrás del acuerdo. La capacidad organizativa, la seguridad y el sentido último de este tipo de exhibiciones de boxeo continúan bajo escrutinio, alimentando el debate público acerca de su impacto real como eventos de gran impacto global.

Con nombres que mezclan el espectáculo con el boxeo, como la reciente pelea entre Anthony Joshua y Jake Paul (que terminó en un sonado KO para el británico), la actividad apuesta a captar la atención. Y qué mejor para ese plan que enfrentar a dos leyendas como Tyson y Mayweather, más allá de las dudas que pueden despertar distintas aristas, como la salud de los contendientes.

