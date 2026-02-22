La trágica historia de amor y muerte que sacudió a los Juegos Olímpicos de Invierno: “Siempre serás mi sol”

El esquiador italiano Federico Tomasoni expresa su intensa emoción con los brazos extendidos tras su actuación en una competición de esquí alpino. Le dedicó su medalla de plata a su ex pareja

Durante una de las últimas competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno se produjo un acontecimiento que sobrepasó el éito deportivo. El italiano Federico Tomasoni obtuvo la medalla de plata en la prueba de esquí cross con un objeto que llamó la atención. Su casco negro decorado con un sol amarillo superó la meta en una cerrada definición que lo catapultó al segundo lugar del podio en Milano-Cortina 2026, pero que sirvió como homenaje a su ex pareja, que murió en un trágico accidente hace más de un año.

El símbolo que utilizó Tomasoni en una de sus protección durante la carrera le pertenece a Matildina4Safety, el nombre de la fundación dedicada a la memoria de Matilde Lorenzi, quien fue su novia y una promesa de los deportes invernales en el país. El esquiador italiano no pudo contener las lágrimas de emoción tras su logró deportivo al recibir su medalla. Frente al podio, besó el premio y lo levantó al cielo en señal de tributo. “Ha sido emocionante imaginar este momento hecho realidad. Los cuentos de hadas existen”, afirmó. Añadió que aún le cuesta asimilar lo ocurrido, y publicó en redes sociales: “Serás por siempre mi sol”.

La tragedia de Lorenzi, que tenía 19 años cuando perdió su vida, tuvo lugar el 28 de octubre de 2024 en Val Senales, Italia. Durante un entrenamiento en la pista Grawand G1, una fijación de sus esquís falló y quedó con uno solo del par. Tras perder el control, golpeó su cara contra el suelo helado y salió despedida fuera de la zona preparada, mientras su entrenador presenciaba la escena. Lorenzi falleció al día siguiente a pesar de los esfuerzos de los médicos para intentar preservar su existencia.

Federico Tomasoni y Matilde Lorenzi, una historia de amor que terminó de manera trágica

Un año después del accidente, la Fiscalía de Bolzano abrió una investigación penal. En principio, el caso se consideró un accidente tras el testimonio de un par de testigos, pero ahora, dos personas están bajo investigación por homicidio involuntario: el responsable de la seguridad de la pista y un técnico del equipo de Lorenzi.

A finales del 2025, la familia de Matilde dio detalles del impulso que buscaron en la justicia para esclarecer la muerte.“ Creemos que este paso es nuestro deber para con nuestra Matilde, para que su sacrificio pueda ser útil en el futuro para la seguridad de los muchos atletas que, como ella, entrenan diariamente en las pistas de esquí”, remarcó el comunicado.

“La decisión de solicitar una investigación más exhaustiva sobre lo sucedido a Matilde para una correcta reconstrucción de los hechos es fundamental no sólo para que se haga justicia, sino también para los objetivos de la Fundación (dedicada a Matilde)”, sostuvo la familia de la esquiadora que falleció poco antes de cumplir 20 años.

Federico Tomasoni y sus compañeros de equipo italiano cruzan la línea de meta durante una competencia de esquí en Milano Cortina 2026

“Debemos aprender de nuestra inmensa tragedia con el fin de garantizar que, en el futuro, se analice preventivamente cada factor de riesgo para evitar que otros jóvenes se entrenen o compitan en condiciones peligrosas”, expresaron.

Observadores del Consejo Superior de la Magistratura, así como otros miembros de la comunidad judicial, criticaron la gestión inicial del caso. En un informe, se apuntó a la ausencia de barreras de seguridad entre la pista y el terreno exterior, la distancia entre las puertas del recorrido y el borde de la pista, y la omisión de una autopsia tras la muerte de Lorenzi. Esos factores adquieren otra relevancia en el marco de la investigación penal.

Matilde era considerada una promesa del esquí italiano. Estaba inscrita en el Centro Deportivo del Ejército y formaba parte del equipo juvenil femenino. En la temporada anterior, ganó el campeonato italiano de supergigante en Sarentino y consiguió resultados destacados en el Mundial junior de Chatel, Francia, como el sexto puesto en descenso, el octavo en supergigante y la undécima posición en la Copa de Europa en St. Moritz.

Federico Tomasoni y Matilde Lorenzi se tomaron una divertida selfie en un espejo. Él le dedicó su medalla olímpica la trágica muerte de la esquiadora en ooctubre de 2024

La muerte de Lorenzi afectó profundamente a la comunidad deportiva italiana. La Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI) expresó su pesar, al igual que el Ministerio de Defensa. El presidente de la FISI, Flavio Roda, lamentó públicamente la pérdida y destacó el vacío dejado en el esquí nacional. Autoridades civiles y militares reconocieron el talento y la proyección truncada de Lorenzi.

La conmoción generada por el fallecimiento de la promesa del esquí en Italia y el homenaje de Federico Tomasoni marcaron el final de los Juegos Olímpicos de Invierno que hoy tendrán su ceremonia de clausura. “Feliz cumpleaños, amor, siempre serás mi sol. Te extraño, te quiero, pequeña estrella”, publicó el ganador de la medalla de plata tras quedar detrás de su compatriota Simone Deromedis para recordar a su pareja pocos después de su inesperda muerte.