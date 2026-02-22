El cálido reencuentro entre Marcelo Gallardo y los mellizos Barros Schelotto en el duelo entre Vélez y River

Los reencuentros en el fútbol argentino suelen ir acompañados de emociones y recuerdos. En la fecha 6 del Torneo Apertura 2026, el duelo entre Vélez y River Plate reunió nuevamente a Marcelo Gallardo y la dupla técnica de los mellizos Barros Schelotto, quienes asumieron el mando del equipo de Liniers. Aquella coincidencia en el estadio José Amalfitani atrajo la atención no solo por la rivalidad deportiva, sino también por la carga simbólica que arrastran los antecedentes entre ambos cuerpos técnicos.

El partido tuvo un matiz particular por la presencia de cinco futbolistas de Vélez que, en etapas anteriores, habían estado bajo la dirección de Gallardo en River. Ezequiel Mammana, Elías Gómez, Manuel Lanzini, Rodrigo Aliendro y Braian Romero se acercaron al banco rival para saludar a su antiguo entrenador y a sus ex compañeros, en un gesto que evidenció el respeto y los vínculos que perduran más allá de los colores.

El saludo Gallardo y los mellizos Barros Schelotto en el José Amalfitani (Foto: FOTOBAIRES)

El primer enfrentamiento posterior a la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid se concretó en mayo del año pasado, durante el cierre de la fase regular del torneo en el estadio Más Monumental. Antes del pitazo inicial, Gallardo se acercó al banco visitante y compartió un saludo respetuoso con Guillermo y Gustavo Barros Schelotto. Hubo un abrazo con Gustavo y posteriormente se dio la mano con Guillermo, todo en medio de un breve pero cordial diálogo entre sonrisas.

La historia compartida entre los Barros Schelotto y River Plate no se limita a esta etapa. Como futbolistas y luego como técnicos, los mellizos protagonizaron duelos emblemáticos frente al club millonario. El primer capítulo como entrenadores se remonta a 2012, cuando Lanús, dirigido por Guillermo, cayó ante River en la última fecha del Torneo Inicial. La revancha llegó un año más tarde, con una goleada en la Copa Sudamericana que dejó fuera al conjunto de Núñez.

El encuentro entre los técnicos en el Monumental en 2025

La trayectoria de los Barros Schelotto los llevó posteriormente al banco de Boca Juniors, donde profundizaron la rivalidad con River. Los primeros Superclásicos bajo su mando arrojaron un saldo parejo: dos empates y una victoria para el equipo xeneize. Con el tiempo, ese predominio fue cediendo. En 2017, River, ya dirigido por Gallardo, se impuso en la Bombonera con goles de Gonzalo Martínez, Lucas Alario y Sebastián Driussi.

El punto culminante de la rivalidad llegó en la final continental disputada en Madrid en 2018, en la que River derrotó a Boca por 3-1. Desde aquel momento, los caminos de Gallardo y los mellizos no se habían vuelto a cruzar hasta aquel 4 de mayo del año pasado. En la última jornada del Torneo Apertura 2025, Vélez afrontó el desafío en el estadio de River con la carga emocional de su entrenador aunque cayó por 4-1. Más allá del resultado, lo destacado fue el respeto mutuo y la historia compartida, que le agregaron un significado especial a cada encuentro.