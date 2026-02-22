Deportes

Alexis Mac Allister mostró su museo de camisetas y la firma de Dibu Martínez llamó la atención: “¡Qué pibe!"

El volante del Liverpool reveló la intimidad de su casa, donde se destacan varias casacas que utilizó con la selección argentina. También palpitó la Finalissima ante España

El arquero le firmó de manera llamativa la remera de la final de la Copa América

Alexis Mac Allister, quien en el último tiempo se asentó como uno de los grandes referentes de la selección argentina, mostró la intimidad de su casa y habló sobre la actualidad del combinado nacional que dirige Lionel Scaloni. El volante del Liverpool formó parte de un video en el que recorrió su hogar y reveló su museo personal donde exhibe distintas camisetas, como la número 20 utilizada durante la final del Mundial de Qatar 2022 y la que vistió en la consagración ante Colombia en la Copa América, además de las medallas de los títulos que ganó. Entre los objetos más llamativos de la colección aparece la firma poco convencional que le dedicó Emiliano Martínez a uno de sus recuerdos más preciados.

En un video realizado con los streamers Agusneta y Teo D’Elia, Mac Allister mostró su museo e hizo hincapié en la camiseta que utilizó contra Colombia en la final de la Copa América. Esta lleva la marca de varios compañeros, aunque ninguna como la del Dibu Martínez.

A diferencia del resto, el arquero no se limitó a su nombre: trazó una figura sencilla en la que se lo ve en posición de atajada, abierto de piernas y cubriendo un balón. El dibujo hace alusión directa a una de sus intervenciones más recordadas, la salvada ante Randal Kolo Muani en la final del Mundial. “Miralo al boludo del Dibu. Se dibuja atajando ¡Qué pibe!”, comentó entre risas.

El dibujo del Dibu Martínez
El dibujo del Dibu Martínez en la camiseta de Mac Allister

Durante el recorrido, el ex Boca compartió con los creadores de contenido no solo sus camisetas, sino también trofeos obtenidos en la Premier League y medallas de logros individuales y colectivos. Entre las piezas que más llaman la atención aparecen camisetas empleadas en partidos emblemáticos e intercambiadas con figuras rivales.

“No me gusta ir al jugador a pedir. Hay un montón que me encantaría tener, pero nunca me dio para ir a pedir. Las que tengo son más de compañeros o que ellos me han pedido. Tengo hasta camisetas de rugby”, explicó sobre su colección de camisetas. Entre las casacas se destacan algunas del Chelsea de Enzo Fernández, de Lautaro Martínez con el Inter y de los jugadores argentinos que están en el Atlético de Madrid. A todas estas se le suman las que utilizó con La Scaloneta.

El argentino habló sobre el presente del seleccionado europeo

La visita derivó en una charla sobre los desafíos inmediatos de la selección argentina, entre ellos el cruce del 27 de marzo contra España en el Estadio Lusail de Qatar, escenario de la última consagración mundial. El encuentro por la Finalissima servirá de termómetro para calibrar las aspiraciones del equipo de cara al próximo Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. “Picante. Hay mucha pica con los españoles. Va a estar lindo”, palpitó el ex hombre de Boca Juniors.

Mac Allister se refirió al potencial del combinado español, dirigido por Luis De la Fuente: “Están bien ellos también. Hoy por hoy veo a España por encima nuestro. Siento que ellos están en un muy buen momento. Tienen muy buenos jugadores, está en un muy buen momento y la Finalissima va a estar complicada. Nosotros estamos con confianza, vamos para adelante”.

En la misma línea, no dudó en incluir a Francia entre los máximos favoritos a quedarse con la próxima Copa del Mundo: “Creo que España y Francia son los dos mejores y nosotros estamos ahí también”.

Ahora para el Mundial llegamos todos como papás. Vamos a estar re cansados”, bromeó el volante de 27 años, que fue padre hace cinco meses. “El técnico va a llevarnos dos semanas antes a un hotel para dormir bien”, sumó.

Más allá de que la Selección tiene puesta la mirada en la Finalissima, Alexis Mac Allister también está afrontando una etapa clave con el Liverpool con una temporada que se está encaminando en la recta final. De hecho, el mediocampista fue fundamental en el último partido de los Reds: convirtió el gol de la victoria sobre el Nottingham Forest en el tiempo de descuento.

Este resultado le permitió meterse de lleno en la lucha por el ingreso a la próxima UEFA Champions League. Liverpool escaló a la sexta ubicación de la tabla de la Premier League con 45 unidades y alcanzó al Manchester United y al Chelsea. El próximo encuentro del equipo de Arne Slot será el sábado 28 de febrero contra el West Ham.

