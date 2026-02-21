Tenía un penal a favor, pero por un insólito error terminó en tiro libre para el rival: “Nunca había visto nada parecido”

Un jugador del Rochdale amagó a patear y el árbitro terminó anulando la pena máxima

Un insólito incidente marcó el empate 1-1 entre Rochdale y Scunthorpe United en la National League (Quinta División de Inglaterra), luego de que un penal a favor de los locales se transformara en un tiro libre indirecto para el equipo visitante antes de que se ejecutara el disparo. La decisión del árbitro Darren Drysdale generó reacciones de asombro en el estadio y dejó desconcertados a los jugadores y aficionados. La resolución del colegiado no fue correcta.

La situación se produjo cuando Emmanuel Dieseruvwe, máximo goleador de Rochdale, se dispuso a ejecutar la pena máxima ante la desventaja en el marcador. Inició su carrera, pero se detuvo por completo antes de patear el balón y se alejó del área sin haberlo tocado. La insólita acción desató inmediatas protestas de los jugadores de Scunthorpe, mientras su arquero Rory Mahady recogía el balón.

A simple vista, la escena parece confusa. El árbitro da la señal. El ejecutor toma carrera. Se frena. Amaga. Pasa por encima del balón. No hay remate. Y entonces llega la decisión: tiro libre indirecto para el equipo defensor. La resolución del árbitro resultó confusa para la mayoría. Muchos se preguntan: ¿cómo puede cobrarse algo si el balón nunca fue pateado?

La respuesta está en la esencia jurídica de la Regla 14. El reglamento es claro: una vez que el árbitro autoriza la ejecución, el tiro penal debe lanzarse inmediatamente. El momento reglamentario no comienza con el contacto del pie con el balón, sino con la señal del árbitro. Desde ese instante, el procedimiento ya está en marcha.

Las reglas permiten fintas durante la carrera. Lo que no permiten es detenerse completamente una vez finalizada esa carrera para engañar al arquero. Esa pausa final rompe el principio de naturalidad del gesto técnico y transforma la acción en conducta antideportiva.

Esta acción tiene implicancias disciplinarias concretas y es aquí donde corresponde hacer una precisión fundamental: cuando el ejecutor incumple el procedimiento —aunque todavía no haya golpeado el balón— la respuesta arbitral no es meramente técnica. Es disciplinaria.

La propia Regla 14 indica que, si el lanzamiento no se realiza conforme a lo establecido, el árbitro podrá adoptar medidas disciplinarias antes de volver a dar la señal de ejecución del penal. Esto significa que el foco está en la conducta del jugador, no en la validez del remate.

Por lo tanto, la corrección adecuada en este tipo de situaciones es amonestar al ejecutor por conducta antirreglamentaria y disponer que el penal sea pateado nuevamente.

No corresponde transformar automáticamente la situación en un tiro libre indirecto si el balón aún no fue jugado. El procedimiento se interrumpe, se sanciona disciplinariamente al infractor y se restablece la ejecución.

El momento en el que Dieseruvwe frenó su carrera a la hora de patear el penal

Ante la polémica, el árbitro actuó de manera incorrecta, ya que sancionó un tiro libre indirecto a favor de Scunthorpe, explicando su decisión a Dieseruvwe y al resto del equipo local, quienes se mostraron visiblemente confundidos. Varios futbolistas de Rochdale rodearon al colegiado y algunos se llevaron las manos a la cabeza al escuchar el dictamen.

“Nunca había visto nada parecido a lo que ocurrió. Así que me quedé desconcertado por los acontecimientos del equipo arbitral”, explicó Jimmy McNulty, entrenador del Rochdale, en la conferencia de prensa.

Inmediatamente, argumentó: “Acabo de tener que entrar a ver a los árbitros, algo que hago muy raramente. Pero con lo que ha pasado ahí, sí, necesito 10 minutos para mí mismo después de la conversación que acabo de tener ahí dentro. En medio de la acción de Manny, de lanzar el penalti, el árbitro está gritando a la gente en el borde del área, lo que se ve claramente, y estará ahí gesticulando furiosamente hacia el borde del área para intentar mantener el orden, quizá para que la gente no entre en el área”.

El entrenador del Rochdale continuó con su explicación, donde brindó detalles de su charla con el árbitro. “Acabo de hablar con él sobre esto. Le dije que creo que debería tener el orden completamente bajo control antes incluso de pitar para que nuestro jugador realice la acción. No creo que, mientras Manny corre para lanzar un penalti, él deba salir corriendo gritando y haciendo gestos. No creo que eso deba suceder. Creo que eso debe resolverse con calma”, destacó.

Por último, hizo hincapié en la presunta situación que provocó que el futbolista se frene: “Me pareció extraño. El árbitro dijo que le pareció que Manny detuvo su acción, lo cual, según me han dicho, es un tiro libre indirecto para el oponente. ¿Debería Manny hacer eso? Mi opinión es que Manny corre hacia el balón y lo sobrepasa porque oye al árbitro gritar y a alguien detrás de él gritar que debe esperar. Así que hablé con Manny al respecto. Manny dice que el árbitro gritó algo que le hizo pensar que tenía que esperar. Cree que los gritos provenían de él. Así que pasa corriendo junto al balón y se prepara para volver a actuar. El árbitro pitó un tiro indirecto”.

Emmanuel Dieseruvwe, el atacante del Rochdale que quedó en medio del insólito penal (@officiallydale)

“Lo que sucedió a continuación fue realmente extraño, ya que el exdelantero del Hartlepool se acercó al balón y lo pisó por alguna razón, lo que significa que se había desmayado al ejecutar el tiro, lo que otorgó un tiro libre indirecto al Iron”, comentó el elenco visitante en el resumen del partido en su página web.

Por su parte, la cuenta oficial del Rochdale describió: “Dale tuvo una oportunidad de oro para empatar cuando Dieseruvwe recibió una falta dentro del área, pero después de abortar su carrera hacia el tiro penal, el árbitro Drysdale otorgó un tiro libre indirecto a los locales por una infracción del delantero”.

A pesar de esta situación, más tarde el conjunto local consiguió el empate con un gol de Ryan East, equilibrando el tanto inicial marcado por Callum Roberts para los visitantes. Gracias a este resultado, Rochdale regresa al primer puesto de la National League con apenas un punto de ventaja sobre York City y solo un partido menos disputado que sus perseguidores.