Los argentinos pisan fuerte y copan los cuartos de final del AAT Challenger de Tigre

Juan Manuel La Serna celebra tras dar el golpe ante el primer cabeza de serie y meterse en los cuartos de final del AAT Challenger Tigre I (Crédito: Prensa AAT)

Gran jornada para el tenis argentino en el AAT Challenger edición Tigre I: Lautaro Midón, Juan Manuel La Serna, Andrea Collarini, Guido Justo y Gonzalo Villanueva sellaron su pase a los cuartos de final y mantienen fuerte la presencia local en el certamen. La acción continuará este viernes.

Juan Manuel La Serna (ocupa el puesto 360°) dio el golpe del día al vencer en tres sets al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (202°), primer cabeza de serie, por 6-1, 3-6 y 6-1 en dos horas y 29 minutos de juego.

Al cierre del encuentro, el catamarqueño señaló: “Arranqué muy, muy mal. No me sentía bien para nada, él estaba jugando muy sólido. Ese receso en el baño me sirvió para acomodarme, calmarme. Estaba muy ansioso y apurado y lo demostré de más en la cancha. Pude volver y acomodarme un poco mentalmente”.

Y admitió: “Desde que gané mi primer Future, mi sueño es ganar un Challenger. Es tratar de seguir jugando estos torneos, seguir entrenando y lo más importante es estar a nivel. Si estamos en el nivel, todo puede pasar”.

Por un lugar en las semifinales se enfrentará al correntino Lautaro Midón (226°), quien derrotó a su conciudadano Carlos Zárate (598°) por 6-4 y 6-2. El cruce representará un enfrentamiento entre amigos: ambos son categoría 2004, fueron los ganadores de la Beca Galperin al Mérito en 2025 y comparten entrenador, Mauro Aprile.

Lautaro Midón irá por un lugar en las semifinales cuando enfrente a Juan Manuel La Serna en un duelo entre amigos y categoría 2004 (Crédito Prensa AAT))

“Va a ser un partido lindo, nos conocemos un montón, somos mejores amigos, es mi hermano, nos vamos a divertir un rato en la cancha, probablemente nos gritemos un poco, después del partido queda todo ahí, igual que siempre”, expresó La Serna ante la consulta sobre el encuentro ante Midón.

Collarini (233°), a sus 34 años, continúa compitiendo al máximo nivel. Finalista en el AAT Challenger TCA a comienzos de la temporada y a un paso del título en dobles el domingo pasado junto a Nicolás Kicker en el Argentina Open, volvió a destacarse en Tigre: en los cuartos de final superó a su compatriota Juan Bautista Torres (356°) por 5-7, 6-3 y 6-3.

Al término de su compromiso, Collarini sostuvo: “Fue un partido muy difícil. Él es un gran jugador, como la mayoría acá. Arranqué ganando el primer set, me lo dio vuelta y después perdí el segundo, pero fui capaz de que no me importara eso y luchar cada punto como si no importara el resultado, así que estoy feliz por eso”.

En cuanto a su cruce de cuartos de final frente al peruano Gonzalo Bueno (218°), que viene de vencer en sets corridos al uruguayo Franco Roncadelli (338°) por 6-3 y 6-4, comentó: “Es un gran jugador. La última vez jugué en Villa María, perdí el primer set y gané en el tercero. Va a ser una batalla, como lo es con cualquier sudamericano acá. Todos pasamos muchas bolas, las condiciones son lentas, eso hace que los partidos sean peleados y voy a dar lo mejor de mí”.

Guido Justo (347°) firmó una destacada actuación en la cancha principal al imponerse sobre Facundo Díaz Acosta (284°) por 7-5 y 6-0. Para el nacido en Adrogué, de 28 años, fue la segunda vez en la temporada que alcanza los cuartos de final en este tipo de certámenes; anteriormente lo había conseguido en Concepción.

“Fue un primer set muy largo. Sabía que Facu había tenido ayer un partido de más de tres horas, así que la idea era intentar plantear puntos y games extensos. Entendía que el desgaste podía jugarle más en contra a él que a mí si el partido se alargaba, y eso fue clave en el primer set. En el segundo elevé un poco el nivel y él lo vio más cuesta arriba; eso terminó ayudándome a cerrar el partido”, remarcó Justo.

Por su parte, Gonzalo Villanueva (352°) venció a Nicolás Kicker (268°) por 6-4, 1-6 y 6-4. El español Carlos Sánchez Jover (342°) superó al rumano Stefan Palosi (449°) por 6-1, 1-6 y 6-0, mientras que el brasileño Bruno Fernández (792°) derrotó al jugador de Bragado Genaro Olivieri (229°) por 6-1, 6-7(6) y 7-5.