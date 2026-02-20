Deportes

La respuesta de la AFA a la decisión judicial de llamar a indagatoria a Tapia y Toviggino

La casa madre del fútbol argentino se expidió luego de que el juez Amarante los convocara por pedido de ARCA

La sede de la AFA
La sede de la AFA en calle Viamonte

Luego de la citación a indagatoria a Claudio Tapia y Pablo Toviggino por parte del juez penal en lo económico Diego Amarante -tras un pedido de ARCA- en el marco de la causa que investiga la retención indebida de aportes y el destino de más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025, la Asociación del Fútbol Argentino emitió un comunicado oficial.

La AFA informó que bajo esta gestión logró revertir acuerdos económicos históricos que favorecían a agentes y terceros, recuperando la mayoría de los ingresos por los derechos de su mayor activo, la selección argentina, y advirtió sobre intentos de desestabilización institucional vinculados a la pérdida de privilegios económicos. Según expresaron en el texto, esta transformación, iniciada con la asunción de la nueva conducción en 2017, implicó la revalorización de sus activos y la renegociación de contratos con socios comerciales, sponsors y agentes que desde hacía años explotaban derechos cedidos hasta 2030 bajo condiciones desfavorables para la entidad.

El magistrado hizo lugar a un pedido de la querella de ARCA y convocó a la AFA como asociación y a Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes. La citación abarca a la totalidad de la comisión directiva y además se les prohibió la salida del país, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

La AFA aclaró en el artículo que tituló “La única verdad es la realidad” que en el pasado los contratos permitían que hasta un 70% de los ingresos generados por la Cesión de Derechos, incluidos los del seleccionado nacional, quedara en manos de intermediarios, relegando a la AFA a solo el 30%. El comunicado menciona que, bajo estos acuerdos, algunas empresas y personas recibieron porcentajes que oscilaron entre el 35% y el 65% de los réditos: el agente ISL obtenía el 55% de los ingresos mientras que la asociación sólo el 45%, Santa Mónica recibía el 50%, y el representante Guillermo Tofoni, asociado a un tenedor de derechos sobre los partidos amistosos internacionales, accedía a un 35% y su socio al 65%, quedando la AFA con apenas una suma fija de USD 1.000.000 por partido.

La dirigencia resaltó que, en la actualidad, la relación se ha invertido y la AFA percibe ahora el 70%, siendo los socios comerciales quienes acceden al 30%. Subrayan que este avance no solo mejora el flujo de ingresos hacia la institución, sino que también fortalece el control sobre su principal patrimonio. El documento también explica la resistencia de quienes, ante la pérdida de esos privilegios, buscan recuperar sus viejas prerrogativas económicas, incluso apelando al desgaste institucional. La AFA denuncia que ciertas personas y empresas insisten en “causar el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización” para forzar una nueva negociación que restaure sus beneficios.

La entidad rechaza la caracterización de quienes participaron de los anteriores esquemas de distribución como “Robin Hood”, aclarando que “se trata de una manera más de hacer negocios particulares”. El mensaje concluye solicitando que la sociedad reciba información “seria, responsable y comprobada”, y advierte que las operaciones de desinformación quedan expuestas con el tiempo.

EL COMUNICADO COMPLETO DE LA AFA

“La única verdad, es la realidad”

Ante la publicación de una respuesta a nuestro comunicado, se hace necesario reiterar que al sumir la nueva conducción de la AFA en el año 2017, se comenzaron a revalorizar los activos de la Asociación, renegociando los contratos con socios comerciales, sponsors, agentes de partidos, con quienes los derechos de la AFA en muchos casos se encontraban cedidos hasta el 2030.

En algunos de estos casos, además del bajo valor obtenido en nuestro favor, se sumaba que la distribución económica de los ingresos era diferente a la actual.

Anterior a la actual gestión, se llegó hasta un 70% de los ingresos para quienes administraban los derechos cedidos, por ejemplo, de la Selección Argentina que es nuestro mayor activo, mientras que a la AFA solo el 30%.

Solo como una pequeña muestra de ello, el entonces Agente Comercial ISL obtenía el 55% y la AFA el 45%, luego seguido como Agente Comercial por Santa Mónica que obtenía el 50% y la AFA el restante 50% y el señor Guillermo Tofoni que, habiéndose asociado a un tenedor de derechos sobre partidos amistosos internacionales de nuestra Selección, obtenía hasta un 35% sobre los mayores ingresos, su asociado el 65% y la AFA solo la escasa suma fija de usd 1.000.000 por cada uno de dichos partidos.

En la actualidad, esto se ha logrado revertir y aún se sigue avanzando en ese sentido, logrando dar vuelta la ecuación económica, obteniendo el 70% para la AFA y el 30% para quienes se nos asocian.

Es entendible entonces que quienes no quisieron sentarse a renegociar acuerdos desfavorables para la AFA o a negociar nuevos acuerdos favorables para ambas partes (principio general de todo acuerdo económico) pretendan recuperar beneficios anteriores insistiendo en, como ya dijimos, causar el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino, para obligar a una negociación que les reinstale sus privilegios económicos.

En esta trama de mentiras y desinformación no existen los Robin Hood que luchen por el bienestar del pueblo, advirtiéndose claramente que se trata de una manera más de hacer negocios particulares.

Por todo ello, reiteramos, la sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo.

