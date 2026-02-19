Deportes

La singular idea de una figura de la Premier League para anunciar el género de su bebé: “Absolutamente brillante”

Michael Kayode, del Brentford de Inglaterra, utilizó su potencia física para hacer laterales como eje de un emotivo video publicado en redes sociales

Michael Kayode eligió comunicarlo con un video junto a su pareja en el estadio de Brentford

Hoy, muchas figuras de diferentes ámbitos han transformado en una moda mostrar en redes sociales cuál será el género de su bebé a través de determinadas maneras. Ahora, fue el turno de una de las figuras de la Premier League, que tuvo una idea muy innovadora y la llevó a cabo en las instalaciones del club al que defiende en cada partido.

Michael Kayode, defensor italiano del Brentford de Inglaterra, utilizó su principal aptitud como eje del emotivo video: los laterales. El futbolista suele realizar potentes saques de banda al corazón del área y, de esas acciones, se han provocado goles para su equipo.

Debido a esto, Kayode simuló hacer un lateral en las inmediaciones de la medialuna del Gtech Community Stadium para que la pelota cruzara la línea de meta y, acto seguido, saltó disparado el humo rosa detrás de los tres palos para exhibir que será padre de una nena junto a su pareja, quien participó de la filmación difundida en las cuentas oficiales de la institución y el jugador de 21 años.

¡No podemos esperar a verte! ¡Es un sueño hecho realidad haber podido hacer que todo esto suceda en un estadio y con un club que significa mucho para mí!“, escribió el futbolista, que llegó a las Abejas a principios de 2025 procedente de la Fiorentina de Italia. El joven de 1.79 de altura tuvo un paso por las Inferiores de la Juventus y fue convocado a las Juveniles de la selección de Italia, pero todavía no tuvo su oportunidad en el combinado mayor de la Azzurra.

Michael Kayode, en pleno ritual
Michael Kayode, en pleno ritual antes de hacer sus tradicionales saques de banda (Crédito: Reuters/David Klein)

A continuación, el posteo se llenó de comentarios, entre ellos los del perfil del Brentford en Instagram: “¡Una niña para añadir a la familia Brentford! ¡Felicidades a los dos!”. Incluso, Sky Sports fue uno de los medios más reconocidos en hacerse eco de la grabación: “¡Una revelación de género muy singular para el genio de los lanzamientos largos de Brentford, Michael Kayode!“.

Sus propios compañeros también lo llenaron de energías positivas. Los mediocampistas Yehor Yarmolyuk y Vitaly Janelt, y el delantero Kevin Schade, entre otros futbolistas, se anotaron en la lista. “Siguiente lanzamiento en generación”, bromeó Janelt. Por otro lado, Bryan Mbeumo tampoco se perdió la oportunidad de extender su mensaje, más allá de haberse ido al Manchester United a mitad de 2025: “Mi niño, felicidades”.

Además, las redes sociales registraron elogiosas palabras a esta idea. “Absolutamente brillante”, escribió un usuario, mientras que otros dejaron su impresión con un “¡saludable y brillante al mismo tiempo!”, “gran concepto” y “¡me encanta!“.

Michael Kayode disputó 44 partidos con la camiseta del Brentford y aún no tiene goles con el club, pero sí aportó una asistencia en el triunfo 4-3 ante Manchester United por la jornada 35 de la Premier League 2024/25.

Es parte de una gran campaña del Brentford, que lo posiciona en el séptimo escalón del actual campeonato doméstico con 40 puntos, a 4 unidades de la clasificación a copas internacionales. En marzo próximo, se medirá al West Ham en Londres por los octavos de final de la FA Cup.

La tabla de posiciones de la Premier League

