Challenger de Tigre: 10 tenistas argentinos se clasificaron a los octavos de final

Facundo Díaz Acosta se clasificó para los octavso de final del AAT Challenger edición Tigre I (Crédito: Prensa AAT)

Se completó la primera ronda del AAT Challenger edición Tigre I, que se disputa sobre las canchas de polvo de ladrillo del Club Náutico Hacoaj, donde cuatro tenistas nacionales lograron el triunfo y se sumaron a los otros seis que ayer habían superado el debut para clasificarse a los octavos de final. Este jueves continúa la competencia a partir de las 10:00.

En la cancha central que lleva el nombre de Diego Schwartzman, en el cierre de la jornada, Facundo Díaz Acosta (284°) necesitó más de tres horas de juego para dar vuelta el resultado ante el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (390°) y se impuso por 5-7, 7-6(5) y 6-3.

Por un lugar en los cuartos de final, Díaz Acosta, campeón del Argentina Open en 2024, enfrentará este miércoles a Guido Justo (345°).

Juan Manuel La Serna (360°) fue otro de los jugadores locales que debió trabajar y mantener la paciencia para superar al brasileño Nicolas Zanellato (907°) por 6-2, 6-7(5) y 6-4, tras tres horas y 10 minutos de competencia.

El catamarqueño, al término del encuentro y visiblemente afectado por las altas temperaturas que debió soportar, expresó: “Mucho calor, las condiciones están bastante difíciles, la pelota no sale mucho y con el calor se pone muy complicado. Fue un partido duro, pero son esas batallas que también hacen que disfrutemos de este deporte. Me pude mantener mentalmente siempre arriba en el partido. En el segundo set me caí un poco desde lo físico, se notó y él me pasó por encima. El tercer set me costó también, estaba cansado físicamente, pero me mantuve muy bien de cabeza y eso hizo que ganara el partido”.

En la siguiente ronda se medirá con el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (202°), primer cabeza de serie y quien es entrenado por Carlos Berlocq.

Andrea Collarini (233°), finalista del AAT Challenger TCA esta temporada, debutó con un triunfo frente a su compatriota Lucio Ratti (556°) con un marcador de 7-6(4) y 6-4. Por un lugar en los cuartos de final enfrentará a otro jugador nacional, Juan Bautista Torres (356°).

Fuerte protagonismo argentino en Tigre: diez representantes locales avanzaron a la próxima ronda del certamen (Crédito: Prensa AAT)

Gonzalo Villanueva (352°) es otro de los representantes nacionales que logró meterse entre los 16 mejores del cuadro. En su estreno superó al brasileño Joao Eduardo Schiessl (496°) por 6-3 y 6-4. En la próxima instancia se medirá con Nicolás Kicker (268°).

Por su parte, el tucumano Máximo Zeitune (802°) quedó eliminado tras caer frente al uruguayo Franco Roncadelli (338°) por 6-4 y 6-1. En tanto, Santiago Rodríguez Taverna (231°) no pudo avanzar y fue superado por el rumano Stefan Palosi (449°) por 6-4, 3-6 y 6-4.

Cronograma de partidos jueves 19

Cancha central a partir de las 10:00

Gonzalo Villanueva (ARG) vs [8] Nicolas Kicker (ARG)

[WC] Carlos Maria Zarate (ARG) vs [5] Lautaro Midon (ARG)

Guido Ivan Justo (ARG) vs Facundo Diaz Acosta (ARG) or [Q] Joaquin Aguilar Cardozo (URU)

Juan Estevez (ARG) / Lucio Ratti (ARG) vs Guido Ivan Justo (ARG) / Franco Roncadelli (URU)

Cancha 2 a partir de las 10:00

[Q] Bruno Fernandez (BRA) vs [3] Genaro Alberto Olivieri (ARG)

[6] Andrea Collarini (ARG) vs Juan Bautista Torres (ARG)

No antes de las 13:00

[1] Alvaro Guillen Meza (ECU) vs Juan Manuel La Serna (ARG)

Seguido

Gianluca Cadenasso (ITA) / Carlos Sanchez Jover (ESP) vs [2] Santiago Rodriguez Taverna (ARG) / Gonzalo Villanueva (ARG)

Cancha 3 a partir de las 10:00

Franco Roncadelli (URU) vs [2] Gonzalo Bueno (PER)

[Q] Stefan Palosi (ROU) vs Carlos Sanchez Jover (ESP)

Not antes de las 13:00

[3] Mariano Kestelboim (ARG) / Juan Carlos Prado Angelo (BOL) vs Tomas Farjat (ARG) / Conner Huertas del Pino (PER)

Seguido

[Alt] Bruno Fernandez (BRA) / Joao Eduardo Schiessl (BRA) vs Daniel Dutra da Silva (BRA) / Jose Pereira (BRA)