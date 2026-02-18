Deportes

Paola Suárez asumió como capitana de la Billie Jean King Cup: “Representar al país es algo sumamente importante y selectivo”

La ex número uno del mundo en dobles fue presentada oficialmente al frente del equipo nacional femenino y remarcó que vestir la camiseta argentina implica un privilegio reservado para pocas

Paola Suárez fue presentada oficialmente
Paola Suárez fue presentada oficialmente como capitana de la selección argentina de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

Paola Suárez fue presentada oficialmente como nueva capitana de la Selección Argentina de Tenis YPF. El anuncio se realizó en las instalaciones del Club Náutico Hacoaj, donde la ex número 1 del mundo en dobles y 9 en singles ofreció una conferencia de prensa junto a las autoridades de la Asociación Argentina de Tenis y dio inicio formal a su ciclo con un marcado entusiasmo: “Estoy contenta de poder aportarles a las jugadoras la experiencia que me dieron todos estos años de tenis”.

La dirigencia estuvo representada por Mariano Zabaleta y Florencia Labat, vicepresidentes 1° y 2° de la AAT, respectivamente, además de Mariano Hood, integrante del cuerpo técnico del histórico equipo campeón de la Copa Davis 2016, quien una década más tarde asumirá como subcapitán del seleccionado femenino de la Billie Jean King Cup.

Zabaleta fue el encargado de darle la bienvenida: “Quiero agradecerte por aceptar esta convocatoria que trajeron las chicas a la mesa. Charlándolo entre todos, la verdad es que fue una gran noticia para nosotros que aceptes involucrarte en esta familia que es la Asociación Argentina de Tenis, cuyo único objetivo es que el tenis crezca”.

Tras la salida de Mercedes Paz luego de siete temporadas, Suárez tendrá su estreno oficial en el Grupo Américas I, que se disputará en el Complejo de Raquetas de Ibagué entre el 8 y el 11 de abril de 2026, con dos plazas en juego para los playoffs de la competencia.

En sus primeras palabras como capitana, la pergaminense expresó: “Ahora aparezco en el tenis desde otro lugar, estoy del otro lado. Lo que más quiero lograr es conectar con las jugadoras, darles confianza y que puedan apoyarse en mí ante cualquier problema que puedan tener”.

Y agregó: “Vino en un muy buen momento de mi vida y, de hecho, estoy totalmente dispuesta a hacerlo. Creo que puedo aportar, y eso también me ayudó a decidir. Siento que tengo cosas para dar. Y, también, está el hecho de reencontrarme con Mariano, con Flor, con el Niño… Es como volver al pasado, como transportarse 20 o 30 años atrás”.

Hood, por su parte, comentó: “Si bien muchas de las chicas ya jugaron la Billie Jean King Cup, esperamos que sientan ese orgullo de representar al país. Hablábamos con Mariano, con Flor y con muchos exjugadores, y cuando uno repasa su carrera, lo que más recuerda con orgullo es haber representado al país. Cuando ya pasaron 20 o, en mi caso, 30 años, lo que queda es esa alegría. La idea es tratar de fomentar eso desde el primer día”.

Labat, quien tomó la iniciativa de contactar a Suárez para ofrecerle el cargo, contó: “Ella quiso que yo la acompañara como subcapitana, pero le dije que no porque creo que en los procesos corresponden los cambios, las renovaciones y las alternancias. Me parecía que tenía que empezar su propia historia con alguien más, y ahí es donde entra Mariano como subcapitán. Obviamente voy a estar acompañando el proceso, pero desde mi lugar como dirigente”.

Paola Suárez y Mariano Hood
Paola Suárez y Mariano Hood encabezaron una jornada de trabajo con tenistas argentinas tras la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico de la selección de Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

Por último, la flamante capitana se refirió a lo que espera del grupo: “Para mí, el desafío más grande de todo esto es poder lograr que entiendan que representar al país es algo sumamente importante y selectivo, que no todo el mundo tiene esa posibilidad. Algunas ya lo han vivido y saben la adrenalina que esto significa. Quizás poder concientizarlas un poco más en eso sea clave: en trabajar en equipo y también en los valores”.

Tras concluir la conferencia de prensa, Paola Suárez y Mariano Hood, junto a integrantes del cuerpo técnico, compartieron un almuerzo y posteriormente encabezaron una práctica con varias jugadoras argentinas que actualmente se encuentran en el país: Nadia Podoroska, Julia Riera, Lourdes Carlé, Jazmín Ortenzi, Berta Bonardi, Florencia Urrutia, Justina González Daniele, Carla Markus, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi.

