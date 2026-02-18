Fue una promesa del rugby y hoy protagoniza una de las series del momento: “Es un deporte feroz y no va de la mano con la actuación”

Las dos caras de Claffey: el rugbier y el actor

Deportista de élite en su adolescencia, Peter Claffey sorprendió al mundo del espectáculo al convertirse en el protagonista de El Caballero de los Siete Reinos, el esperado spin-off de la saga Game of Thrones. El actor alcanzó notoriedad como integrante de la selección juvenil de rugby de Irlanda, experiencia que marcó los inicios de una vida atravesada por la reinvención personal.

Su infancia transcurrió en Portumna, un pequeño pueblo del oeste de Irlanda donde el rugby es el deporte principal. “En mi entorno, todos esperaban que fuera jugador de rugby”, recuerda Claffey, quien creció bajo la presión de destacar en el equipo local.

Desde temprana edad, se formó en el Garbally College, institución reconocida por su legado deportivo. Los entrenadores advirtieron pronto su potencial, lo que le permitió integrar clubes como Galwegians RFC y Buccaneers RFC antes de llegar a Connacht Rugby, uno de los principales equipos profesionales del país.

“Mi identidad se redujo únicamente a ser jugador de rugby”, reconoce. A los diecinueve años, pesaba 119 kilos y jugaba como segunda línea para la selección irlandesa sub-20 en el Torneo Seis Naciones juvenil de 2016, disputando partidos frente a Francia e Inglaterra. Ese logro le abrió la puerta a un contrato profesional con Connacht en 2018.

Sin embargo, jamás logró debutar oficialmente en competencias de primer nivel, lo cual fue una fuente constante de frustración. La rutina y la competencia fueron minando su entusiasmo. “Probablemente fue el año más aislado y solitario que he tenido”, admite, al recordar la exigencia a la que se enfrentaba cada día antes de darle un giro de 180° a su rumbo.

Las demandas del alto rendimiento lo apartaron de sus intereses artísticos y contribuyeron a una profunda crisis de identidad. El golpe definitivo llegó con una lesión que lo alejó del juego durante un largo periodo. Para Claffey, aquella circunstancia representó una vía de escape hacia su verdadero sueño: dedicarse a la actuación.

“Era jugador de rugby, pero tuve que dejar de jugar cuando las cosas empezaron a volverse un poco más ocupadas con la actuación”, reflexiona el artista sobre su decisión de dejar atrás el deporte.

Su camino en la actuación empezó en 2022, con papeles menores en series como Harry Wild y Bad Sisters. Ese mismo año, consiguió su primer rol protagónico en Wreck, donde interpretó a Cormac Kelly durante doce episodios hasta 2024.

Las oportunidades continuaron, aunque en ocasiones en roles secundarios, en producciones como Vikings: Valhalla, Borderline y nuevamente en Bad Sisters con un personaje distinto. Finalmente, en abril de 2024, se confirmó su elección como figura central de El Caballero de los Siete Reinos.

Claffey recuerda el proceso de selección: “Mi representante en el Reino Unido me envió un resumen para grabar una audición. Era un gran fanático de Game of Thrones, la serie original, y obviamente conocía ese mundo, pero no conocía el libro ‘Un caballero de los Siete Reinos’. Había escuchado hablar esporádicamente de Ser Duncan el Alto, pero me dieron un par de escenas, realmente no sabía lo que eran e intenté hacerlo lo mejor posible. Luego me llamaron para una segunda audición, lo que significaba: ‘Dios mío, hay algo que realmente les gustó’, y obviamente avanzas más y más, cada vez más cerca... Estaba perdiendo el sueño y aterrorizado al saber que estaba tan cerca. Supongo que debí hacer algo bien para conseguir el papel al final”.

Hoy, Peter Claffey destaca el contraste entre el rigor del rugby y el mundo artístico. “El rugby es bastante feroz y violento: un ojo morado es lo menos que te puede preocupar. Así que la actuación realmente no va de la mano con el rugby”.

Ahora, el protagonista de El Caballero de los Siete Reinos encuentra en la interpretación el espacio que buscó fuera de los campos de juego. Tras años de presión y búsqueda, logró redirigir su vida hacia una realización personal y profesional que, a cada paso, demuestra la capacidad de reinventarse.