El llamado de atención que sorprendió a Verstappen y un lugar en el “altar”: el show de Colapinto en la foto grupal de la F1

Franco sonó en los parlantes en la pre producción de la imagen que inmortalizó a los corredores titulares de 2026

Los pilotos de Fórmula 1 se divierten antes de la foto grupal de los titulares en 2026

La presentación de la foto oficial de la temporada 2026 de Fórmula 1 no solo marcó el inicio formal de una etapa decisiva para la categoría, sino que elevó el interés argentino: Franco Colapinto apareció ubicado en un sitio destacado, sobre una estructura que los fanáticos en redes sociales bautizaron como “el altar”.

El piloto argentino se robó la atención de los responsables de la producción, quienes lo llamaron en tres oportunidades para que se ubicara en el lugar que le habían indicado. De hecho, al propio Max Verstappen le sorprendió cómo le insistieron al piloto bonaerense.

Este año, la grilla contará con 22 pilotos, cifra inédita desde 2016, impulsada por el ingreso de Cadillac a la competencia, lo que refuerza el carácter histórico de una temporada marcada por un profundo cambio reglamentario.

La fotografía anual, símbolo del comienzo de cada campeonato, adquirió tintes inéditos en esta edición. Contrario a lo que ocurrió en años previos, no se realizó en la recta principal del Circuito International de Sakhir, donde también aparecieron los autos. La organización optó por una sala dentro de los boxes del escenario de Bahréin, donde simultáneamente se estaban efectuando los ensayos de pretemporada. El motivo: la logística y la intensa actividad en pista hicieron inviable la tradicional puesta en escena a cielo abierto.

El ambiente elegido para la toma aportó un aire de novedad y concentración, mientras que el material de backstage, difundido más tarde en redes sociales, dejó entrever anécdotas y la intimidad de la previa, como el encuentro entre los tres de los cuatro competidores de habla hispana, Colapinto, Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) y Fernando Alonso (Aston Martin).

Otra perlita de la foto grupal de los pilotos titulares de la Fórmula 1

También las sonrisas estuvieron con otros protagonistas, como la “queja” de Carlos Sainz (Williams) por donde debió sentarse y el pedido de Lewis Hamilton (Ferrari) para que los más jóvenes fueran adelante.

Por primera vez en una década, la F1 vuelve a reunir 22 pilotos en la grilla, volumen que no se observaba desde la salida de Manor en 2016. Este incremento responde al ingreso de la nueva escudería Cadillac Formula 1 Team, que se suma a Haas como la segunda representante de Estados Unidos en la máxima categoría. Entre los titulares del flamante equipo figuran Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas, dos nombres de trayectoria consolidada.

El impacto para el automovilismo nacional resultó visible: Colapinto, el joven bonaerense posó en la parte elevada de la imagen grupal, rodeado de campeones y referentes. Para él, esta temporada con Alpine excede lo simbólico. Se trata de una coyuntura crucial para consolidarse en la élite, ahora bajo un reglamento técnico renovado que promete revolucionar las prestaciones y nivelar la competencia.

Colapinto, de 22 años, encarna la apuesta generacional de la F1: es una de las caras llamadas a refrescar el panorama internacional y a disputar su lugar frente a los principales animadores de la disciplina.

El campeonato 2026 de F1 arrancará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, cita inaugural de un calendario desafiante y colmado de expectativas. El flamante marco reglamentario, que modificará las características técnicas de los autos, podría redefinir el equilibrio de fuerzas e impulsar sorpresas en la pista.

