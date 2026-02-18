8 frases de Gallardo tras el triunfo de River por Copa Argentina: del “ruido de afuera” a la firme respuesta sobre si pensó en renunciar

Juan Fernando Quintero cambió el penal por gol en el encuentro correspondiente a los 32avos de final del certamen federal

River Plate avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras vencer por 1-0 a Ciudad de Bolívar en el Estadio Único La Pedrera de San Luis con un penal convertido por Juan Fernando Quintero a cuatro minutos del cierre del partido. El equipo de Marcelo Gallardo logró destrabar un compromiso marcado por la tensión y la falta de eficacia ofensiva, luego de que Joaquín Freitas recibiera una infracción en el área sancionada por el árbitro Nicolás Ramírez.

En la previa, la presión por el mal momento deportivo obligaba al Millonario a avanzar en la competencia para aliviar las críticas y encarar con tranquilidad el siguiente partido por el Torneo Apertura, fijado para el domingo a las 18:30 ante Vélez en Liniers. Sobre esto hizo foco el entrenador Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa.

“Cuando uno es lógico y sensato tiene la percepción de lo que está pasando, de la realidad. Yo creo que hay que ser consciente de la situación y después abstenerse de todo eso que pasa. River genera eso. Todo el ruido alrededor de los resultados siempre está, sobre todo cuando no se dan de manera favorable. Si eso nos desestabiliza quiere decir que no estamos firmes con lo que estamos haciendo, y todos estamos convencidos”, aclaró el Muñeco.

“El torneo lo iniciamos de buena manera, pero las dos derrotas nos descompaginó un poquito. Tratamos de corregir pero sin perder el eje, estamos convencidos y sentimos que no solo tenemos la capacidad sino también las fortalezas para acompañar este inicio del año. Todos en River, el cuerpo técnico, los jugadores y los dirigentes, estamos convencidos de cuál era el rumbo que teníamos que tener este año. Queremos que el equipo represente al hincha, sí, claramente, y tenemos mucho deseo de que eso ocurra. Que el hincha vuelva a contagiarse del equipo. Estamos en esa búsqueda”, agregó.

En lo que respecta al partido, Gallardo argumentó por qué la victoria fue merecida: “Hoy hicimos un gran partido, dentro de lo que fue la complejidad del momento. Fue un buen primer tiempo contra un rival duro, que defendió con alma y vida. Si hacíamos el gol en esa etapa era otro partido. Nos está costando hacer goles, pero eso en algún momento se va a destrabar. Lo terminamos ganando en el final, creo yo merecidamente”.

Sobre esa sequía de los delanteros, el entrenador dijo: “Estamos trabados con el arco. Nuestros delanteros no están teniendo esa buena percepción con el gol, en algún momento se va a destrabar. Hay que seguir insistiendo, es lo único que queda. En algún momento empezarán a hacer goles, eso no va a durar para siempre. Mientras el equipo genere situaciones, esto se va a destrabar, sino estaría preocupado”.

Ante la pregunta de qué argumentos futbolísticos encuentra para equilibrar el rumbo, aseguró: “Jugamos 5 partidos más uno de Copa: tenemos 3 victorias, 2 derrotas, una muy fuerte, y un muy buen empate con sabor amargo porque merecimos algo más en Central. Hay argumentos, lo que no quieren verlo no lo van a hacer porque se quedarán en esa derrota dolorosa (vs. Tigre), que fue dura y tuvimos que digerir. Veo un poquito más allá de ese resultado en sí. Perdimos un partido parejo con Argentinos que el que hacía gol ganaba y lo hicieron ellos. Argumentos hay, tenemos que seguir consolidando eso. Perder la memoria no se pierde, algunos sí quieren perder la memoria, yo veo fundamentos. Hay que seguir sosteniéndolo. Mientras yo los vea, vamos a trabajar para demostrarlo”.

*Gallardo: “Freitas es un chico que viene mostrando condiciones”.

Gallardo negó que River vaya a buscar a un reemplazante en este mercado de pases debido a la seria lesión de Juan Portillo: “No es fácil incorporar y que haya jugadores disponibles con la jerarquía para venir a jugar en River. Hay una búsqueda, pero no es fácil. Hoy jugó Freitas que es un chico que viene mostrando condiciones desde el año pasado. Intentamos encontrar dentro de nuestras formativas. Creo que tiene posibilidades de ir sumando en un contexto claramente adverso y es difícil, pero si muestran buenas aptitudes van a tener posibilidades. Tampoco queremos traer por traer y tapar a un pibe que por ahí está haciendo las cosas bien”.

En otro orden, el Muñeco fue consultado sobre si pensó en dar un paso al costado frente a la falta de resultados: “No se me ocurrió, pero no porque sea necio. No quiero repetirme y que sea una perdida de tiempo”.

River Plate venció a Ciudad de Bolívar con un gol de Juanfer Quintero de penal

Antes de terminar, Gallardo destacó la “competencia interna” y aclaró que es normal que los futbolistas pierdan su lugar. “Es la misma búsqueda de funcionamiento y no está mal. Todo el tiempo hay que hablar y acompañarlos en ese proceso a los que salen. Cuando entra en un proceso de desconfianza hay que recordar que son personas, seres humanos con sensibilidad. Hay emociones que juegan en todo eso. Se lo acompaña. Acá tenés que dar examen todo el tiempo. Cuando uno tiene que salir, yo voy a la persona, porque el futbolista se va a recuperar, pero a la persona hay que darle confianza. Se entiende que afuera hay impaciencia y llegan las críticas”.

Con este resultado, River Plate truncó una racha de dos derrotas consecutivas (ante Tigre y Argentinos Juniors) y ahora se enfrentará a Aldosivi en la próxima instancia del certamen federal. La formación millonaria, que presentó cambios respecto al último encuentro, se mostró errática en el cierre y encontró resistencia en el guardameta rival, Agustín Rufinetti, destacado por una contundente tapada tras un cabezazo de Matías Viña.

Por el lado de Ciudad de Bolívar, el equipo bonaerense —recién ascendido a la Primera Nacional— sostuvo el empate hasta el tramo final, dificultando el avance de River Plate y generando algunas aproximaciones de peligro. El único tanto llegó cuando Quintero remató de manera potente al centro y selló la clasificación.