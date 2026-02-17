Náutico Hacoaj: historia y tradición de un club que tendrá dos semanas de tenis internacional

Postal aérea del Club Náutico Hacoaj, histórico predio de la Zona Norte que durante dos semanas recibe los AAT Challenger Tigre I y II (Crédito: Prensa AAT)

Durante las próximas dos semanas, las canchas de polvo de ladrillo del Club Náutico Hacoaj, cuyo court central lleva el nombre del tenista argentino Diego Schwartzman, serán el epicentro del tenis internacional al recibir los AAT Challenger IEB+ edición Tigre I y II, torneos que contarán con la presencia de destacadas raquetas nacionales. La institución, fundada el 24 de diciembre de 1935 con el propósito de fomentar el deporte y la vida social, reúne a más de 10.000 miembros y ofrece una amplia variedad de actividades.

Ubicado en la Zona Norte del conurbano bonaerense, a 34 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el club nació hace 91 años por iniciativa de un grupo de jóvenes que buscaban un espacio propio para la práctica de deportes náuticos, en especial el remo, tras haber sido rechazados en otras instituciones por su condición de judíos.

Adoptó el nombre “Hacoaj”, que en hebreo significa “la fuerza”, como homenaje al club homónimo de Viena, Austria, destruido por el régimen nazi. Desde entonces, la institución de Tigre inició un crecimiento sostenido.

Con una comunidad activa que participa en más de 200 actividades, Hacoaj se distingue por su infraestructura deportiva: tres canchas de fútbol (una certificada por la FIFA), dos de hockey (una de arena y otra de agua), tres estadios cubiertos, un estadio homologado de gimnasia artística, seis canchas de pádel, squash, gimnasio funcional, piletas y galpón de botes. Dentro del predio también funciona una sede de la Escuela ORT Argentina, que integra educación y deporte en un mismo proyecto formativo.

La cancha central del Club Náutico Hacoaj lleva el nombre de Diego Schwartzman, máximo referente del tenis surgido de la institución y ex top 10 del ranking mundial (Crédito: Prensa AAT)

Durante estas dos semanas, el Club Náutico Hacoaj volverá a ser escenario de competencia internacional, reuniendo jóvenes promesas y nombres consolidados del circuito en su tradicional polvo de ladrillo. En temporadas anteriores, la institución ya albergó siete torneos profesionales, consolidándose como una sede habitual dentro del calendario.

La entidad cuenta con 31 canchas lentas, 13 de ellas con iluminación artificial, y proyecta sumar seis más con sistema lumínico, lo que permitirá ampliar la actividad y organizar aún más competencias nocturnas. El court central rinde homenaje a Diego Schwartzman, formado en las canchas de Hacoaj Tigre Maliar, cuya carrera impulsó un crecimiento del 33% en la cantidad de socios tenistas.

A lo largo de su trayectoria, el Peque conquistó cuatro títulos en el ATP Tour, integró el selecto grupo de los diez mejores del mundo, disputó Juegos Olímpicos y defendió a la Selección Argentina de Tenis YPF en la Copa Davis, dejando una huella profunda en la institución. Actualmente, el club cuenta con 850 carnets activos en tenis: 240 chicos asisten a la escuelita, 170 participan en la escuela de adultos y 50 integran el área de competencia. Además, dentro del predio funcionan tres academias: la oficial, Sixto Segovia Tenis, junto a Blengino Tenis y Valgi Tenis.

Ese movimiento constante en las canchas refleja no solo el legado de Schwartzman, sino también la consolidación de un semillero que busca proyectar nuevos talentos y mantener la tradición tenística de la institución.

De este modo, el Club Náutico Hacoaj vuelve a ocupar un lugar protagónico en el calendario internacional, combinando historia, infraestructura y formación. En el mismo polvo de ladrillo donde se formó Schwartzman, nuevas generaciones buscarán dar sus primeros pasos y escribir su propia historia.

El histórico galpón de botes del Club Náutico Hacoaj, símbolo de sus orígenes ligados al remo y a los deportes náuticos (Crédito: Prensa AAT)