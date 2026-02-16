Deportes

Ruggeri criticó con dureza a Cavani tras el empate de Boca ante Platense: la frase con la que puso en duda su futuro en el club

El histórico jugador de la selección argentina fue lapidario con el uruguayo por su postura en la previa del encuentro ante el Calamar

La situación de Edinson Cavani en Boca Juniors quedó en el centro del debate tras el empate sin goles ante Platense en La Bombonera. La imagen del delantero uruguayo, reinsertado en el equipo después de una larga ausencia por lesión, fue eje de una fuerte crítica de Oscar Ruggeri, quien expresó en ESPN que “no parece un jugador de fútbol”. Las palabras del exdefensor generaron impacto tanto en el plantel como en el entorno xeneize, en un contexto marcado por la presión de los resultados y la expectativa en torno al regreso del atacante.

El partido, correspondiente a la quinta fecha del Grupo A del Torneo Apertura 2026, representaba una oportunidad para que Boca Juniors se acercara a los puestos de vanguardia. Cavani volvió a sumar minutos tras más de tres meses fuera de las canchas a raíz de una lumbalgia que lo marginó de la pretemporada y lo obligó a entrenar de manera diferenciada. Ingresó a los 66 minutos del segundo tiempo y dispuso de una de las ocasiones más claras del encuentro: recibió un pase filtrado de Ángel Romero, controló la pelota y decidió definir por encima del arquero, pero su remate careció de potencia y la defensa de Platense logró despejar. La acción fue acompañada por silbidos y gestos de desaprobación de parte del público.

El regreso del delantero no se dio en el contexto deseado, ya que el equipo dirigido por Claudio Úbeda se mantiene en la séptima posición del grupo, con siete puntos obtenidos en cinco partidos. El resultado y la actuación colectiva despertaron cuestionamientos, a los que se sumó la reacción crítica de Oscar Ruggeri en su rol de panelista en ESPN.

El campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 hizo foco en el comportamiento de Cavani durante el precalentamiento. Las cámaras lo captaron apartado de sus compañeros, realizando movimientos en solitario y, en un momento, sentado sobre una heladerita mientras el resto del plantel realizaba la entrada en calor grupal. Ruggeri señaló: “Es imposible que vos hagas una cosa así si estás por jugar un partido, no importa si no entrás: ponete a estirar ahí al lado de los pibes y no pasa nada”. El exdefensor remarcó la importancia de la conducta de los referentes y la responsabilidad de contagiar energía al grupo en momentos de adversidad.

El análisis de Ruggeri fue más allá de lo estrictamente futbolístico. “Las cámaras lo enfocan a él, esas imágenes salen en el mundo. Te preguntás si juega o está en el cuerpo técnico. Me extraña de él, de un tipo groso. Estos son los que tienen que contagiar adentro de los planteles: los de nombre, los poderosos. Tienen que estar al lado de los titulares gritándoles ‘dale, vamos, metele’. Que te grite Cavani si estás calentando te da una energía bárbara. Ahora, si me doy vuelta y lo veo sentado así…”, expresó el exjugador. La actitud del uruguayo durante el calentamiento fue motivo de debate en redes sociales y entre los hinchas, que se preguntaron por su verdadero estado físico y anímico.

Ruggeri también puso en duda la motivación de Cavani para seguir en la alta competencia. “A él ya no le importa lo que está pasando. Está con la cabeza en la de él. Quiere terminar de una vez y listo”, sostuvo el exdefensor en el programa F90. La frase se viralizó y alimentó la discusión sobre el futuro inmediato del atacante.

El propio entorno del club reconoció, según TyC Sports, que Cavani prefiere evitar el tradicional ejercicio del “loco” durante el precalentamiento, por lo que suele moverse de forma individual cuando le toca estar en el banco de suplentes. Esta particularidad, sumada a la imagen de su regreso y al resultado adverso, profundizó la percepción de desconexión con el grupo y el entorno.

La expectativa en torno a la figura del delantero había crecido antes del inicio del torneo, pero la seguidilla de ausencias, la falta de goles y el contexto colectivo adverso transformaron su regreso en un foco de controversia.

Pese al empate ante Platense, Boca permanece dentro de los puestos de clasificación en el Grupo A del Torneo Apertura. El próximo compromiso será ante Racing Club en La Bombonera el viernes 20 de febrero a las 20 horas, en un cruce que puede resultar determinante para el futuro inmediato del equipo y la continuidad de su principal figura ofensiva.

