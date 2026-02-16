Deportes

Las perlitas del All-Star Game 2026: del MVP “argentino” al increíble triple de Stephen Curry desde la platea

La edición histórica introdujo un nuevo sistema competitivo con tres equipos y partidos de duración reducida. Se impuso uno de los elencos de Estados Unidos

Guardar
Fue en la antesala del All Star Game

El NBA All-Star Game 2026 celebró su 75ª edición en el Intuit Dome de Los Ángeles con un formato competitivo totalmente renovado, con tres equipos. En esta jornada histórica, Anthony Edwards se consagró como jugador más valioso, en un evento que buscó revitalizar la imagen y la intensidad del clásico anual.

El esquema implementado por la NBA incluyó tres equipos: USA Rojo (Estrella), USA Azul (Barras) y Resto del Mundo, cada uno formado por ocho jugadores. Los partidos se disputaron bajo el formato de “todos contra todos”, con encuentros de doce minutos por enfrentamiento. Los dos mejores equipos avanzaron a la final.

Esta transformación aportó una dinámica más intensa y estratégica. Finalmente, los equipos estadounidenses protagonizaron la final, mientras el torneo sirvió como escaparate para jóvenes figuras de la liga.

En el equipo vencedor, Anthony Edwards, escolta de los Minnesota Timberwolves, brilló en todos los partidos. Sumó trece puntos en el primer encuentro, once en el segundo y ocho en la final, actuación que le valió el galardón de jugador más valioso. La peculiaridad es que la figura llegó al estadio con... Una camiseta de la selección argentina de fútbol que capitanea Lionel Messi.

Fue el MVP del equipo campeón

Junto a Edwards, el equipo Estrella contó con Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Chet Holmgren, Jalen Johnson y Tyrese Maxey. Dominó por 47-21 al conjunto de las Barras en la final, donde figuras de la talla de LeBron James -sumó su participación N° 22- y Kawhi Leonard sumaron experiencia y espectáculo.

Entre los momentos más destacados, De’Aaron Fox anotó una canasta sobre la bocina para lograr un triunfo previo, encendiendo al público. Aunque la final tuvo un claro dominador, la jornada permitió mostrar el talento emergente y recrear un ambiente competitivo comparable a un mini-mundial de baloncesto.

Durante la jornada, la presencia de estrellas internacionales como Victor Wembanyama, conocido como “Wemby”, elevó la intensidad del certamen con “Resto del Mundo”, que perdió por un corto margen sus encuentros. Edwards reconoció su influencia, afirmando: “Wemby marcó el tono, empezó jugando con fuerza y sabíamos que teníamos que seguir su ejemplo y darlo todo, y eso es lo que hicimos”. A esto añadió: “Decidimos competir hoy y salimos victoriosos”.

El triple de Curry y
El triple de Curry y Edwards, con la casaca de Argentina

En la previa, se dio otra de las perlitas: luego de que le hicieran una entrevista en el estudio montado en una de las tribunas, Stephen Curry fue desafiado a convertir un triple desde allí. Lo separaban más de 20 metros desde el arco. Sin embargo, acostumbrado a hacer magia desde la larga distancia, la leyenda de Golden State sacudió la red y protagonizó una de las escenas más memorables de la velada.

La apuesta innovadora de la NBA respondió a las críticas acumuladas en años recientes sobre la falta de competencia. El evento ahora combinó el interés deportivo con una estrategia para reforzar su valor global y su atractivo como espectáculo.

Tras el fin de semana del All Star, este jueves se reanudará la competencia con siete partidos. Detroit Pistons lidera la Conferencia Este con un récord de 40 triunfos y 13 derrotas. En el Oeste, por su parte, manda el campeón, Oklahoma City Thunder, con un registro de 42-14.

La estrella de los Minnesota
La estrella de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, el jugador más valioso (MVP) del 'All-Star' de la NBA (EFE/EPA/CHRIS TORRES SHUTTERSTOCK OUT)

Temas Relacionados

NBA All-Star GameAnthony EdwardsNBAbásquetStephen Currydeportes-argentina

Últimas Noticias

Los mejores memes del empate de Boca ante Platense: Claudio Úbeda, Lucas Janson y Barinaga, entre los elegidos

Los simpatizantes xeneizes reaccionaron de manera irónica tras la igualdad con sabor a derrota en La Bombonera

Los mejores memes del empate

El golazo de Mateo Messi en la Academia del Inter Miami que le arrancó una sonrisa a su papá Lionel

El hijo del medio del delantero y Antonela Roccuzzo protagonizó una gran acción, que fue seguida de cerca por el capitán de Argentina

El golazo de Mateo Messi

La frase de Claudio Úbeda que generó controversia entres los hinchas de Boca tras el pobre empate frente a Platense

El entrenador analizó el partido y se disparó la polémica

La frase de Claudio Úbeda

La espectacular definición de las 500 millas de Daytona, que le dio el triunfo al equipo de Michael Jordan: “Estoy alucinando”

Las últimas dos vueltas fueron para el infarto: se impuso Tyler Reddick, de la escudería 23XI Racing

La espectacular definición de las

Patada, insultos, lesión y fuerte autocrítica: el partido de Leandro Paredes en el empate de Boca ante Platense

El centro del campo fue escenario de un intenso cruce verbal entre el capitán de Boca y Heredia. En el complemento, el campeón del mundo pidió el cambio

Patada, insultos, lesión y fuerte
DEPORTES
Los mejores memes del empate

Los mejores memes del empate de Boca ante Platense: Claudio Úbeda, Lucas Janson y Barinaga, entre los elegidos

El golazo de Mateo Messi en la Academia del Inter Miami que le arrancó una sonrisa a su papá Lionel

La frase de Claudio Úbeda que generó controversia entres los hinchas de Boca tras el pobre empate frente a Platense

La espectacular definición de las 500 millas de Daytona, que le dio el triunfo al equipo de Michael Jordan: “Estoy alucinando”

Patada, insultos, lesión y fuerte autocrítica: el partido de Leandro Paredes en el empate de Boca ante Platense

TELESHOW
La romántica dedicatoria de Nicolás

La romántica dedicatoria de Nicolás Cabré a Rocío Pardo a dos años de comenzar a salir: “No puedo más de amor”

Wanda Nara, Lali Espósito y Nicki Nicole sorprendieron en La Casita de Bad Bunny en el cierre de River: las imágenes

Sergio Lapegüe celebró el cumpleaños de su madre después del violento robo que sufrió: “Felices de verte sonreír”

Quién es Ramma, el joven artista elegido por Bad Bunny para abrir sus tres shows en River

Juana Repetto mostró cómo Sebastián Graviotto la acompaña a la distancia tras la llegada de Timoteo: “Gracias”

INFOBAE AMÉRICA

La belleza de la semana:

La belleza de la semana: “Albertine en la sala de espera del médico de la policía”, de Christian Krohg

Cómo Coppola, Lucas y Spielberg cambiaron para siempre el cine de Hollywood

El dictador Kim Jong-un inauguró un distrito de viviendas para las familias de soldados norcoreanos enviados a morir en la guerra de Putin

Keir Starmer anunció que buscará restringir el uso de redes sociales en menores de edad en Reino Unido

Preocupación por el estado de salud de familiares de presos políticos en Caracas tras más de un día en huelga de hambre